25 Jahre im Dienste der Mobilität: EURES, das Netzwerk der europäischen Arbeitsverwaltungen, feiert Jubiläum (FOTO)

Bonn (ots) -Eine Stelle in Finnland annehmen? Für eine Sommersaison imsonnigen Spanien jobben? Oder als deutscher UnternehmerMitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der EU einstellen? Kein Problem,dank der Arbeitnehmerfreizügigkeit, einer der vier Grundfreiheitender Europäischen Union. Seit 1994 helfen die EURopean EmploymentServices (EURES), das Netzwerk der europäischen Arbeitsverwaltungen,durch ihre Beratungs- und Vermittlungsangebote Bürgerinnen undBürgern der EU, des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz,diese Freiheit beruflich für sich zu nutzen. Koordiniert durch dasEuropean Coordination Office, das in der EU-Kommission in Brüsselangesiedelt ist, arbeiten die 32 EURES-Länder täglich daran, ihrenBürgerinnen und Bürgern Arbeitsmöglichkeiten im europäischen Auslandzu eröffnen. Mit seinen 200 EURES-Beraterinnen und -Beratern istDeutschland der größte Partner dieses Netzwerks, das in diesem Jahrsein 25-jähriges Jubiläum feiert."Die Freizügigkeit in der EU ist eine große Errungenschaft, diedas Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger tagtäglich erleichtert. Sieträgt nicht nur zu einem Ausgleich auf den europäischenArbeitsmärkten bei, sondern auch zur Völkerverständigung", sagtNathalie Rivault, Leiterin des Nationalen KoordinierungsbürosEURES-Deutschland. "Wir sind stolz, die Menschen in Europa ganzpraktisch dabei zu unterstützen, von dieser Freiheit Gebrauch zumachen."In Deutschland finden sich spezialisierte EURES-Beraterinnen und-Berater in vielen Agenturen für Arbeit. Mit neun Nachbarländern gibtes spezielle Grenzpartnerschaften und zum Teil sogar binationaleVermittlungseinrichtungen. Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung(ZAV) der Bundesagentur für Arbeit beherbergt nicht nur dasKoordinierungsbüro EURES-Deutschland, sondern unterstützt ebenfallsaktiv auslandsinteressierte Deutsche sowie deutsche Unternehmen aufPersonalsuche im Ausland.Um die berufliche Mobilität innerhalb Europas zu fördern, bietetdie EU-Kommission verschiedene Programme und Projektformate an. DieUnterstützungsmöglichkeiten reichen über die finanzielle Förderungder sprachlichen Vorbereitung bis hin zur Beteiligung anUmzugskosten. Das Ziel dieser Programme ist der Abbau vonVermittlungshemmnissen innerhalb Europas und die Förderung dergrenzüberschreitenden Vermittlung.EURES-Programme zur Flankierung der Mobilität und Vermittlung inEuropa sind:- das European Solidarity Corps- Reactivate- Your first EURES jobNähere Informationen finden Sie unter www.eures-deutschland.deunter dem Menüpunkt "Über Eures informieren" und hier "Programme undProjekte" oder auf dem EURES-Portal (https://ec.europa.eu/eures).