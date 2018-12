25 Jahre Brisant - eine Erfolgsstory (FOTO)

Leipzig (ots) -Jubiläum für Brisant: Seit 25 Jahren sorgen Königshäuser,Schauspieler, Musiker, Partys oder Preisverleihungen bei Brisanterfolgreich für Gesprächsstoff.Wenn William und Kate heiraten, Lilly und Boris Becker sichscheiden lassen oder Helene Fischer ein Millionenpublikum bewegt,wenn die Oscars in Los Angeles verliehen werden oderNaturkatastrophen wie jüngst in Kalifornien Menschenleben fordern,sind dies alles Stoffe für "Brisant".Menschliche Schicksale, bewegende Tragödien, dramatischeTrennungen, mitreißende Liebesgeschichten, beachtenswerte Heldentatenaus dem Alltag - Brisant ist immer dicht an der Lebenswelt derZuschauer dran. Mit Erfolg: Die Sendung lockt montags bis samstagsbis zu 2,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten vor dieTV-Geräte. Seit 3. Januar 1994 ist Brisant eine feste Größe in derdeutschen Fernsehlandschaft - am 3. Januar 2019 wird das Magazin einVierteljahrhundert alt.Unterhaltsam, informativ, charmant, schnell und vielseitigpräsentieren die Moderatorinnen Mareile Höppner und Kamilla Senjosowie Susanne Klehn als Promiexpertin emotionale und spannendeStorys, die die Menschen bewegen. Brisant zeigt täglich aufs Neue,wie man mit bunter Themenvielfalt und journalistischerProfessionalität weltweit aktiv sein kann, ohne dabei die eigeneRegion außer Acht zu lassen."25 Jahre Brisant wollen wir gleich zu Beginn des neuen Jahreswürdigen. Am 3. Januar senden wir eine besondere Brisant-Ausgabe imErsten und am 4. Januar folgt '25 Jahre Brisant' - ein Special imMDR-Fernsehen und den Dritten Programmen", blickt RedaktionsleiterinAnnette Mugrauer voraus, die das tägliche 45-Minuten-Magazin inZukunft zu einer multimedialen Marke weiterentwickeln will. "Newsmeets Glam" - so das neue Motto. Einzigartige Geschichten, exklusiveInterviews und Hochglanzbilder, die beeindrucken - darauf dürfen sichdie Zuschauerinnen und Zuschauer in 2019 freuen.Wolf-Dieter Jacobi, MDR-Programmdirektor: "Brisant ist zu einemMarkenzeichen der ARD geworden. Die Redaktion ist hervorragendaufgestellt, um kluge und innovative Ideen zu nutzen und weiter zuentwickeln. Das Infotainment-Format ist als Marke in der digitalenWelt angekommen."Tipps und Trends, Klatsch und News, Lachen und Weinen - dasPublikum schätzt die unterhaltsame Information. Zweimal erhieltBrisant den Publikums-Bambi.Brisant wird vom MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNK produziert und montagsbis freitags 17.15 Uhr sowie samstags 17.10 Uhr im Erstenausgestrahlt. Die Wiederholungen laufen beim MDR, NDR, HR, RBB, SRsowie bei ONEACHTUNG REDAKTIONEN: Wir vermitteln gern noch kurzfristigInterviews mit Mareile Höppner, Kamilla Senjo und Susanne Klehn.Honorarfreie Pressefotos sind unter www.ardfoto.de abrufbar. Gernekönnen Sie uns auch Ihre Fotoanfrage an pressefoto@mdr.de senden.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell