25 Jahre nach dem Brandanschlag von Solingen: WDR berichtet umfangreich

Köln (ots) -Fünf Frauen und Mädchen wurden am 29. Mai 1993 im Haus der FamilieGenç getötet. Der rassistisch motivierte Anschlag machte Solingendamals zum Symbol für Fremdenhass. Die Geschehnisse beschäftigenviele Einwohnerinnen und Einwohner bis heute. Der WDR berichtet inFernsehen, Hörfunk und online umfangreich über den 25. Jahrestag desBrandanschlags.Das WDR Fernsehen zeigt in der Serie "Unterwegs im Westen" den Film"Der Brandanschlag: Was macht Solingen?". Er schildert, wie sehrSolingen mit dem Brandanschlag verbunden ist und wie das Gedenken -25 Jahre danach - organisiert und gelebt wird. Während sich mancheaktiv gegen das Vergessen einsetzen, möchten andere nicht ständig andie Geschehnisse erinnert werden. Die Reportage von JustineRosenkranz läuft am 28. Mai um 22.10 Uhr.Die Dokumentation "Und dann waren sie weg" geht der Frage nach, wiedie Gesellschaft vor 25 Jahren und heute mit Einwanderung undIntegration umgeht. Das WDR Fernsehen zeigt den Film von ChristinaZühlke am 23. Mai um 22.55 Uhr.Darüber hinaus berichten die "Aktuelle Stunde", "WDR aktuell" und die"Lokalzeit Bergisches Land" ausführlich über den Jahrestag. DieRubrik "So war's" in der "Aktuellen Stunde" fragt zum Beispiel, wiesich das Leben der Familie Genç nach dem Anschlag verändert hat.Auch die WDR-Hörfunkwellen berichten umfangreich: Im "WDR 2 Stichtag"erinnert Irene Geuer an den 29. Mai 1993. (29. Mai 2018, 9.40 Uhr und18.40 Uhr) Außerdem werden bei WDR 2 zahlreiche Interviews undGespräche zu Solingen zu hören sein.WDR 4 befasst sich in "Hier und heute" mit dem Brandanschlag. Nebendem damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau wird auch die Mutterder betroffenen Familie, Mevlüde Genç, mit ihrer berühmtenFriedensbotschaft zu hören sein (29. Mai 2018, 11. 40 Uhr).In 1LIVE fragen die Moderatoren am Vormittag, inwiefern Fremdenhass,der sich in Gewalt Bahn bricht, inzwischen Alltag geworden ist.Umfangreiche Informationen zum Jahrestag des Brandanschlags gibt esauch online bei WDR.de.