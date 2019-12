25 Jahre Arbeitsgemeinschaft Graphischer Papiere / Grundstein für vorbildliches Papier-Recycling in Deutschland (FOTO)

Bonn (ots) - Die Arbeitsgemeinschaft Graphische Papiere (AGRAPA), an der diegesamte Wertschöpfungskette Druck beteiligt ist, feiert in diesem Jahr ihr25-jähriges Jubiläum und weist mit einer Altpapier-Recyclingquote von über 80Prozent einen Rekordwert aus. 1984 hatten sich Papierhersteller, -händler sowieBuch-, Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, Drucker und Versandhandel gegenüberder Bundesregierung verpflichtet, zunächst 53 Prozent der in Deutschlandverbrauchten Druckpapiere zu recyceln. Dank dieser Aktivitäten ist Deutschlandheute weltweit führend beim Papier-Recycling."Die AGRAPA konnte die vereinbarten Quoten bislang jedes Jahr erreichen odersogar übererfüllen. Die Initiative ist eine der wenigen funktionierendenfreiwilligen Selbstverpflichtungen der deutschen Industrie", erklärt VolkerHotop, Geschäftsführer der Frankfurter Societäts-Druckerei und Vorsitzender derAGRAPA.Den Startschuss für das Projekt gaben die Verbände 1984 mit einer freiwilligenSelbstverpflichtung gegenüber dem damaligen Bundesumweltminister Klaus Töpfer.Seitdem prüft und bestätigt das Umweltministerium jährlich die Einhaltung derVereinbarung, die seit dem Jahr 2001 eine Recyclingquote von 80 Prozent +/- 3Prozent vorschreibt.Die Mitglieder der AGRAPA haben sich im Rahmen ihrer Initiative über zweieinhalbJahrzehnte nicht nur für vorbildliche Sammelsysteme eingesetzt, sondern sowohlin der Altpapieraufbereitung wie im Druck die technischen Voraussetzungen fürdie Herstellung und Verwendung von graphischen Papieren auf Altpapierbasisgeschaffen. Heute werden in Deutschland allein im Bereich graphischer Papiererund 8 Millionen Tonnen wiederverwertet.Warum ein funktionierender Altpapier-Kreislauf von großer Bedeutung ist, erklärtdie AGRAPA in einem Video.https://www.youtube.com/channel/UCp62bK5bIHwa7X3JdLT0MEA/featuredDer AGRAPA gehören folgende Verbände an:- Verband Deutscher Papierfabriken (VDP) / Gesellschaft fürPapier-Recycling mbH (GesPaRec), Bonn- Verein der Deutschen Papierimporteure (VDPI) / P.R.INT.e.V., Bonn- Bundesverband des Deutschen Papiergroßhandels, Celle- Bundesverband Druck und Medien (bvdm), Berlin- Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Berlin- Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA), Berlin- Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), Berlin- Gesamtverband Pressegroßhandel (GVPG), Köln- Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland(bevh), Berlin- Börsenverein des Deutschen Buchhandels, FrankfurtPressekontakt:Gregor Andreas GeigerBereichsleiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDirector Press and Public RelationsVerband Deutscher Papierfabriken e. V.German Pulp and Paper AssociationAdenauerallee 5553113 BonnFON +49 (0) 2 28 2 67 05 30FAX +49 (0) 2 28 2 67 05 50Mobil +49 (0) 1 72 2 53 45 52www.vdp-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16061/4462432OTS: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP)Original-Content von: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP), übermittelt durch news aktuell