25. INTERGEO: Branche wächst stetig / Lösungen für Zukunftsfragen unserer Erde (FOTO)

Stuttgart/Karlsruhe (ots) -Nach drei Tagen EXPO und CONFERENCE ist die 25. INTERGEO inStuttgart erfolgreich zu Ende gegangen. Die Veranstaltung ist mitihren Lösungen für unsere Erde relevanter denn je.Die internationale Leitmesse für Geodäsie, Geoinformation undLandmanagement zog gemeinsam mit der CONFERENCE, ihrenThemenplattformen INTERAERIAL SOLUTIONS, SMART CITY SOLUTIONS,GEOCAREER und CAMPUS GEOINNOVATION 18.000 Besucher aus 42 Ländern indie Stuttgarter Messehallen. Über 700 Aussteller präsentierten indiesem Jahr ihre Lösungen rund um Geodäsie, Geo-IT, Geoinformatik,Building Information Modeling BIM, Drohnen und Smart City.Ort für ZukunftsmacherFür den Veranstalter, DVW e.V., Gesellschaft für Geodäsie,Geoinformation und Landmanagement, ist die gute Resonanz Zeicheneiner im Zuge der Digitalisierung prosperierenden Branche. "UnsereErde verlangt mit all ihren Herausforderungen nach konsequentemHandeln. Hier auf der INTERGEO begegnen sich Experten, um dieseHerausforderungen anzunehmen. Diese Branche tritt mit all ihrenFacetten für eine gute Zukunft unserer Erde ein", so Prof. Dr.Hansjörg Kutterer, Präsident des DVW. Die großen Themen der Zeit, vomKlimawandel und Umweltschutz, über nachhaltige Mobilität,Energieversorgung und Landwirtschaft, der Sog in die Städte undMetropolen und die große Kluft innerhalb der Gesellschaft - sie alleverlangen nach Wissen, um Innovationen zu schaffen. Denn aus ihnenwird die Zukunft gemacht.Ingenieure, Visionäre, Start-ups und MacherDas Herzstück der INTERGEO bilden Unternehmen,Wissenschaftseinrichtungen und Verwaltungen, die wie in kaum eineranderen Community an einem Strang ziehen, um gesellschaftliche Fragenmit Technologie und digitalen Lösungen nachhaltig zu prägen.Fundiertes Ingenieurwissen, visionäres Denken und eine äußerstumtriebige Start-up-Mentalität holen gemeinsam das beste aus derDigitalisierung heraus: Wo andere noch Probleme formulieren, zeigtdiese Branche heute schon Lösungen. Zum 25. Jubiläum ist die INTERGEOdaher relevanter denn je. "Mit einer gesunden Mischung aushochqualifiziertem Content, State-of-the-Art-Technologie undnationalen und internationalen Ausstellern sorgt die INTERGEO fürAustausch als Basis, die Innovationen und Entwicklung erst möglichmacht", sagt der für das Management der Fachmesse verantwortlicheChristoph Hinte.Hohe Kompetenz in Smart CityEinen immer wichtigeren Anteil an der INTERGEO nehmen Lösungenrund um die Stadt ein. Ziel von Smart Cities ist es, das Leben ihrerstetig weiter anwachsenden Bewohnerzahl positiv zu beeinflussen. Inder Smart City entsteht mithilfe von Geodaten und Algorithmenkonkretes Wissen als Entscheidungshilfe. Der Digitale Zwilling vomGebäude bis zur Stadt macht Unsichtbares sichtbar, nicht Verstandenesbegreifbar, er macht Entscheidungen möglich, wo zuvor nur weißeFlecken waren. Die Smart City, und in ihr auch BIM BuildingInformation Modeling als digitale Prozesse im Lebenszyklus vonGebäuden und Infrastruktur, ist vernetzt, und wird noch existierendeGrenzen zwischen IT-Silos einreißen. GIS (GeographischeInformationssysteme) und BIM wachsen in der Smart City zusammen.Drohnen als AlleskönnerDie INTERAERIAL SOLUTIONS (IASEXPO) ist mit Expo, Forum undeigener Flight Zone der größte europäische Drohnen-Event imB2B-Bereich mit Konzentration auf die zivile Nutzung. Die führendenDrohnenanbieter aus 20 Ländern präsentierten ihre Lösungen undAnwendungen hier einem globalen Fachpublikum, bestehend aus denTop-Entscheidern der weltweiten Drohnen-Community, Managern großerIndustriekonzerne und Vertretern der Politik. Gewinner des 3. DRONEPIONEER AWARDS 2019 sowie des Preisgeldes in Höhe von 5.000 Euro -gesponsert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeitund Entwicklung (BMZ) - ist das Schweizer Unternehmen RIGITECH mitihrer innovativen Frachtdrohne "Air Bridge". Gewinner des START-UPSESSION ist das in London ansässige Start-up FLOCK mit seinerinnovativen, datenbasierten "pay-per-fly-insurance" - ohneJahresverträge, ohne Verwaltungsgebühren.Eine komplexe Welt verständlich machenAuch der im Rahmen der INTERGEO veranstaltete 67. DeutscheKartographie Kongress DKK der Deutschen Gesellschaft für KartographieDGfK fügte sich mit seiner Botschaft in den Grundtenor der INTERGEOein: "Um in einer unübersichtlicher werdenden Welt die richtigenEntscheidungen zu ermöglichen, müssen wir die Komplexitätreduzieren.", so Prof. Dr. Jochen Schiewe als neuer Präsident derDGfK. Das Motto des DKK "Mit offenen Karten spielen" würdigte dieRolle freier Daten, ohne die eine Demokratisierung von Wissen nichtmöglich ist.Interaktiv und pulsierendNie gab es auf einer INTERGEO mehr Austausch, lebendigere Foren,Diskussionsrunden und Podiumsveranstaltungen. Formate wie dieThemenplattform GEOCAREER und ihr neues Pendant CAMPUS GEOINNOVATIONnahmen sich auch in diesem Jahr wieder intensiv der ThemenNachwuchsgewinnung und Karrieremöglichkeiten an. Sponsoren,Aussteller und Besucher sind von der Strahlkraft des Live-Events mitseiner ganzjährigen internationalen Kommunikation überzeugt.Christoph Hinte: "Wir werden keine Ruhe geben, all die wunderbarenEntwicklungen digitaler Lösungen für unsere Erde unter dem Dach derINTERGEO zu bündeln."Im nächsten Jahr findet die INTERGEO vom 13. bis 15. Oktober 2020in Berlin statt.Über die INTERGEODie INTERGEO, bestehend aus EXPO und CONFERENCE, ist weltweit diegrößte Veranstaltung im Bereich Geodäsie, Geoinformation undLandmanagement. 