Mainz (ots) -Kleines Jubiläum: Mit "Marie Brand und das Spiel mit dem Glück"zeigt das ZDF den 25. Fall der Krimireihe mit Mariele Millowitsch anOstersamstag, 20. April 2019, um 20.15 Uhr. In der ZDFmediathek istder Film bereits am Vortag ab 10.00 Uhr abrufbar. Mike Zensinszenierte den 90-Minüter nach dem Drehbuch von Timo Berndt.Spielautomaten-Betreiber Sigmar Calser wurde bei der wöchentlichenKontrollrunde in einem seiner Casinos erschossen. Da ein großer Teilder Gelder fehlt, sieht für Kommissarin Marie Brand und ihrenKollegen Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) zunächst alles nach einemRaubmord aus. Doch dagegen spricht, dass das Mordopfer inernstzunehmende Konflikte verwickelt war. Über dessenGeschäftspartner und Sohn Oliver (Jörg Malchow) erfahren dieKommissare von dem ehemaligen Gesellschafter Lothar Emmerich (MichaelSchenk), den Calser wegen Manipulationen an den Spielautomaten insGefängnis gebracht hatte. Michi Calser (Daniel Lommatzsch), derzweite Sohn des Toten, hatte den Kontakt zu seinem Vater abgebrochen.Als Suchtberater kennt er die Leiden von Spielsüchtigen und möchtemit den Geschäften seines Vaters nichts zu tun haben. Unter Vedachtgerät er, als sich seine Patientin - und eigene Freundin - ausVerzweiflung das Leben nimmt. Außerdem gibt es eine Bande vonprofessionellen Spielern, die systematisch die Schwachstellen derCalser-Automaten ausnutzt und nicht vor Gewalt zurückschreckt. AuchCasino-Mitarbeiterin Jutta Lehmann (Marie Leuenberger) scheint einegrößere Rolle zu spielen, als zunächst angenommen.