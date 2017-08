25% der Energiekunden wollen ein Smartphone vom Versorger (FOTO)

--------------------------------------------------------------Weitere Informationenhttp://ots.de/FIbNU--------------------------------------------------------------München/Hilden (ots) -Neue vertriebliche Ansätze im Energiemarkt, bei denen der Strom-oder Gasvertrag mit einem Tablet, Smartphone oder einem anderenhochwertigen Produkt gekoppelt wird, kommen bei den deutschenVerbrauchern sehr gut an. 25% von 4.640 im Rahmen derVertriebskanalstudie Energie 2017 befragten Haushalte zeigtenInteresse an einem Bündelprodukt, bei dem die Gerätekosten über dieEnergierechnung bezahlt werden.Im Energiemarkt haben sich solche Modelle jedoch noch nichtetabliert. Nur drei Prozent der befragten Kunden gaben an, einentsprechendes Angebot von ihrem Energieversorger erhalten zu haben.In diesen Fällen wurden häufig Smartphones zum Vertrag angeboten, dievon jedem fünften Kunden auch angenommen wurden."Es zeigt sich, dass Hardware-Bündelprodukte aus Kundensicht sehrattraktiv sind, da der Versorger den hohen Kaufpreis z. B. einesiPhones vorfinanziert und auf die monatliche Abschlagszahlung umlegt.Wer solche Produkte anbietet, muss jedoch auch das höhereZahlungsausfallrisiko berücksichtigen und die Bonität der Kundenvorab prüfen", so Klaus Kreutzer von Kreutzer Consulting. "Diedurchdachte Umsetzung kann dann aber die Kundenbindung steigern undMehrerlöse erzielen".Laut Studienautor Thomas Donath von Nordlight Research sind Themenwie Cross- und Up-Selling im Energiemarkt aktuell unterbewertet. "ZumKundensegment passende Hardware- und Dienstleistungsangebote sindbeim Abschluss sehr attraktiv. Die recht hohen Conversion-Rates dernoch seltenen Angebote zeigen, dass die Einführung durch Versorgererfolgreich gestaltet werden kann."Kundenverhalten antizipieren, Vertriebsstrategie darauf ausrichtenDie Vertriebskanalstudie Energie zeigt auf Basis von 4.600Bestandskundeninterviews sowie über 1.700 Wechsler- undKündigerinterviews detailliert auf, wie sich dasEntscheidungsverhalten von Endverbrauchern beim Wechsel des Strom-und Gasversorgers in den letzten Jahren entwickelt hat. Dabei wirdder gesamte Entscheidungsprozess, vom ersten Wechselanstoß über dieKündigungsmotivation und Informationsquellen bis hin zu denAbschlusskanälen berücksichtigt. Die Daten werden differenziert nachVertriebskanälen, vorherigem und neuem Anbieter ausgewertet undbieten daher einen 360 Grad-Blick auf Wechselverhalten und dieZufriedenheit mit dem Anbieter und dem Wechselkanal.Um dem komplexer werdenden Wettbewerbsumfeld gerecht zu werden,wurden in 2017 verstärkt Themen wie Sachprämien, Kombiprodukte ausHardware und Energievertrag sowie die Bekanntheit und Akzeptanz vonSmart Home bei Wechslern und Bestandskunden abgefragt. Die Studie istüber die KREUTZER Consulting GmbH und NORDLIGHT research GmbHbeziehbar.Pressekontakt:Klaus KreutzerKREUTZER Consulting GmbHTel: 089-1860 464 22E-Mail: kk@kreutzer-consulting.comwww.kreutzer-consulting.comThomas DonathNORDLIGHT research GmbH02103- 25819-22E-Mail: thomas.donath@nordlight-research.comwww.nordlight-research.comOriginal-Content von: Kreutzer Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell