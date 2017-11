25.000 demonstrieren für Kohleausstieg und Klimaschutz

Bonn (ots) - Direkt vor der Weltklimakonferenz demonstriertenheute über 25.000 Menschen in der Bonner Innenstadt. Unter dem Motto"Klima schützen - Kohle stoppen!" forderten sie in unmittelbarer Nähezum größten Braunkohlerevier Europas einen schnellen Ausstieg ausfossilen Energien.Die Organisatoren erklärten: "Gemeinsam haben wir heute einwichtiges Zeichen für konsequenten Klimaschutz und den Ausstieg ausder Kohleverstromung gesetzt. Mehr als 25.000 Menschen aus aller Welthaben mit einer bunten Demonstration deutlich gemacht, dass unsereInitiative für einen schnellen und sozialverträglichen Kohleausstiegvon der Mitte der Gesellschaft getragen wird. Von der Bundesregierungerwarten wir, dass sie das Pariser Klimaschutzabkommen endlichwirkungsvoll umsetzt. Die dreckigste Hälfte der Kohlekraftwerke mussin wenigen Jahren abgeschaltet sein, denn Klimaschutz entscheidetsich am Kohleausstieg."Mehr als 100 Klima- und Umweltschutz-, Bürgerrechts- sowiekirchliche Organisationen und Entwicklungsverbände aus Deutschlandund der ganzen Welt hatten zu der Demonstration aufgerufen.Hinweis an die RedaktionenFür Rückfragen erreichen Sie im Demobüro:Veronika Wallner, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel: 030 81056025-1 | Mobil: 01522 6111053 | E-Mail:wallner@klima-kohle-demo.deHashtag: #klimademo #endcoalIm Trägerkreis der Demonstration "Klima schützen - Kohle stoppen!"wirken mit: Greenpeace, NaturFreunde Deutschlands, Oxfam Deutschland,MISEREOR, Naturschutzbund Deutschland (NABU), Brot für die Welt, Bundfür Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Campact, Klima-AllianzDeutschland, WWF Deutschland, Deutscher Naturschutzring, Germanwatch,Umweltinstitut MünchenDoppelsendungen bitten wir zu entschuldigen. Bilder später zusehen unter: https://www.flickr.com/photos/campact/Pressekontakt:Für Rückfragen erreichen Sie im Demobüro:Veronika Wallner, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel: 030 81056025-1 | Mobil: 01522 6111053 | E-Mail:wallner@klima-kohle-demo.deoder Svenja Koch, Campact, 0175 9361546, koch@campact.deOriginal-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell