25.000 Euro Preisgeld beim Ideenwettbewerb Agrar und Ernährung

Frankfurt am Main (ots) - Noch bis zum 17. Mai 2018 können sichkluge Köpfe mit innovativen Lösungsansätzen für den mit 25.000 Eurodotierten Ideenwettbewerb Agrar & Ernährung bewerben. Dieagrarzeitung (dfv Mediengruppe) und Die ZEIT loben den Preisgemeinsam aus. Gesucht werden zukunftsweisende Ideen, beispielsweiseneue Verfahren der Lebensmittelverarbeitung, aber auch Verwertung vonForschungsergebnissen sowie Vermarktungskonzepte von nachhaltigerzeugten Produkten oder Dienstleistungen bis hin zuProduktneuheiten.Der Ideenwettbewerb will Projektideen, Unternehmensgründungen undKonzepte fördern, die Antworten auf gesellschaftliche relevanteFragen geben und die die Akzeptanz der Branche fördern - glaubwürdig,außergewöhnlich und praktisch umsetzbar.Die gesellschaftlichen Anforderungen an die Agrar- undErnährungswirtschaft nehmen zu. Sie reichen von Nachhaltigkeit oderTierwohl bis hin zur digitalen Vernetzung innerhalb derWertschöpfungskette. Viele Fragen sind noch ungelöst, deshalb habendie agrarzeitung und DIE Zeit diesen Ideenwettbewerb initiiert. JuliaKlöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, erklärtvor diesem Hintergrund: "Wir brauchen Innovation von der Ackerfurchebis zu Cloud. Darin liegt für die Branche eine große Chance. Dazusind Forschung und Wissenschaft nötig. Wir brauchen aber vor allemkluge und kreative Köpfe mit frischen Ideen. Diese zu finden undöffentlich zu würdigen - dazu dient der Ideenwettbewerb Agrar &Ernährung. Er zeigt auch nach außen: Die Land- undErnährungswirtschaft ist spannend, ist innovativ, ist modern. EinBeruf mit Zukunft!"Bewerben können sich alle Vertreter der Agrar- undErnährungswirtschaft, Landwirte, Mitarbeiter aus Handel undIndustrie, NGOs, Verbraucher, Studierende und Wissenschaftler. Dievielversprechendste Idee wird mit einem Preisgeld von 25.000 Euro zurProjektförderung ausgezeichnet, gestiftet von BASF und Rabo. Darüberhinaus genießt sie eine Betreuung durch erfahrene Mentoren, die dieGeschäftsidee im ersten halben Jahr begleiten. Die Preisverleihungfindet am 5. Juni 2018 auf dem Zukunftsdialog Agrar & Ernährungstatt.