Mainz (ots) -"Wie Lufthansa sich Air Berlin schnappte", dieses Thema beleuchtet"ZDFzoom" am Mittwoch, 21. März 2018, 22.45 Uhr. Ob es ein"abgekartetes Spiel" war - dieser Frage geht die investigativeDokumentationsreihe des ZDF zu ihrem kleinen Jubiläum nach: Es istdie 250. Sendung. Seit dem 11. Mai 2011 bietet "ZDFzoom" mittwochs um22.45 Uhr im ZDF investigative Recherchen zu gesellschaftlichrelevanten und alltagsnahen innen- wie außenpolitischen Themen."Unbequem sein, Dingen auf den Grund gehen, nicht nur zu zeigen,was geschehen ist, sondern auch, wie es geschehen konnte - das hatsich 'ZDFzoom' von Anfang an auf die Fahnen geschrieben", sagt MarkusWenniges, Redaktionsleiter Dokumentationen in der ZDF-HauptredaktionPolitik und Zeitgeschehen. "Und nach 250 Sendungen ist dieserAnspruch wichtiger denn je: In unserer schnelllebigen undkomplizierten Welt brauchen wir den genauen, den investigativen, dentiefergehenden Blick und die Möglichkeit, Systematisches zu erklärenund Hintergründe zu beleuchten: Was ist falsch gelaufen, wer istverantwortlich, was kann geändert werden? Mit diesen Fragen denMächtigen auf die Finger schauen und Entscheidungen in Politik,Wirtschaft und Gesellschaft kritisch unter die Lupe nehmen - das istes, was 'ZDFzoom' macht und was es ausmacht."In der 250. Ausgabe von "ZDFzoom" geht es um die Frage, ob es beider angeschlagenen Fluggesellschaft Air Berlin von Anfang an daraufhinauslief, dass sie an die Lufthansa übergehen sollte. Für GuntherSchnabl, Wirtschaftsprofessor aus Leipzig, war die Pleite derFluggesellschaft ein abgekartetes Spiel, von dem die Lufthansaprofitiert habe. Dass die Lufthansa bereits vor der Insolvenz von AirBerlin in die Verhandlungen über die Zukunft der Airline miteingebunden war, belegen interne E-Mails zwischen demBundeswirtschaftsministerium und einer Unternehmensberatung, die"ZDFzoom" vorliegen. Mehr als 8000 Beschäftigte hatte Air Berlin -fast allen wurde gekündigt. Zwar haben inzwischen viele wieder einenneuen Job gefunden, doch sie mussten sich neu bewerben und wurden inder Regel zu schlechteren Bedingungen wieder eingestellt. Kritikerwerfen der Lufthansa vor, sie hätte Air Berlin auch mitsamt denMitarbeitern übernehmen können, dies sei aber nicht erfolgt. DieGrünen-Bundestagsabgeordnete Katharina Dröge wirft Lufthansa-ChefCarsten Spohr vor, er habe skrupellos gehandelt. Ihm sei es nur darumgegangen, die Filetstücke von Air Berlin zu bekommen, zu Lasten derMitarbeiter und auch zu Lasten der Fluggäste von Air Berlin. AuchLinkspolitiker Gregor Gysi erhebt Vorwürfe gegen die Lufthansa: Derletzte Chef von Air Berlin sei ein ehemaliger Lufthansa-Mann gewesen.Er habe absichtlich so gearbeitet, dass Air Berlin "kaputtgeht und andie Lufthansa geht".Die Lufthansa weist all diese Vorwürfe zurück. Gegenüber "ZDFzoom"sagt Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa: "Wir hattenuns seit langen, langen Monaten darauf vorbereitet, im Jahr 2017, undeigentlich schon im Jahr 2016, dass es zu einer Insolvenz kommenkonnte bei Air Berlin." Das habe eigentlich jeder in der Branchegewusst. "Und wir waren darauf vorbereitet, das zu tun, was wir dannauch getan haben, soweit kartellrechtlich möglich, möglichst vieleAir-Berlin-Mitarbeiter bei uns einzustellen." Nach Überzeugung derGrünen -im Bundestag ist die Abwicklung von Air Berlin zu einem dergrößten Skandale in der Amtszeit der letzten Bundesregierunggeworden. Die Bundesregierung habe fast ausschließlich die Interessender Lufthansa verfolgt, sagt die Abgeordnete Katharina Dröge.https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzoom-1/https://zoom.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell