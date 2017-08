250 Musiker, 13 Konzerte, 30 Workshops Mittendrin! - Tag der offenen Tür bei den WDR Orchestern am 3. September

Köln (ots) -250 Musiker, 13 Konzerte und zahlreiche Workshops, Interviews undMitmachaktionen für Groß und Klein: Die WDR Orchester und der WDRRundfunkchor laden am 3. September 2017 ein zu "Mittendrin!", dem Tagder offenen Tür im Kölner Funkhaus am Wallrafplatz. Von 12.00 bis18.00 Uhr bieten die Musikerinnen und Musiker sowie das WDR-Team einvielfältiges Programm. Gleichzeitig haben die Besucher dieMöglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Funkhauses zu werfenoder - eine Premiere - bei einem Workshop die Arbeit derMultimedia-Regie kennenzulernen.Die Konzerte des WDR Sinfonieorchesters mit Chefdirigent Jukka-PekkaSaraste, des Funkhausorchesters mit Chefdirigent Wayne Marshall, desWDR Rundfunkchors mit Chefdirigent Stefan Parkman sowie der WDR BigBand - mit und ohne Dackl - finden im Klaus-von-Bismarck-Saal desWDR, in zehn weiteren Räumen des Funkhauses sowie in derMinoritenkirche statt.Zu Gast sind darüber hinaus Solisten des WDR Kinderchor Dortmund miteiner halbszenischen Kinderoper. Zu den weiteren Highlights zählenein Wasserorchester, das im Innenhof des Funkhauses aufgebaut ist,und elektronische Musikspieltische im oberen Foyer.WDR 3 wird am 3. September von 12.04 bis 15.00 Uhr live vom Tag deroffenen Tür berichten.Der Eintritt zu allen Konzerten und Angeboten ist frei.Pressekontakt:Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221 2207122,barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell