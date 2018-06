250 Händler, ein Payment-Provider: Heidelpay wickelt den Euronics-Zahlungsverkehr ab

Heidelberg (ots) - Marktplatz für Euronics-Fachhändler erfordertumfassende Payment-LösungFür die Abwicklung sämtlicher Online-Payment-Prozesse vertraut dieEinkaufsgenossenschaft Euronics mit Sitz in Ditzingen auf diespezielle Paymentlösung für Marktplätze von Heidelpay. Mit demWebshop unter www.euronics.de verfügen die angeschlossenenGenossenschaftshändler über eine Marketingplattform, die zentralgesteuert wird. Der Payment-Prozess findet jedoch zwischen Endkundenund dem Einzelhändler statt, der das Fulfillment der Order übernimmt."Die Herausforderung lag hier darin, die gesamte Händlerschaft ineiner Lösung zu vereinen. Mit unserer Marktplatz-Lösung war dieseUmsetzung ohne Probleme möglich, zudem entsprach die Lösung bereitsvor dem Inkrafttreten den Regularien der PSD2", sagt Mirko Hüllemann,Gründer und CEO von Heidelpay.Omnichannel-Strategie bei EuronicsDie Genossenschaft zählt in Deutschland 1.500 Mitglieder an über1.700 Standorten mit rund 12.000 Mitarbeitern, der Gesamtumsatz vonEuronics betrug im Geschäftsjahr 2014/2015 3,45 Milliarden Euro.Besonders im Fokus der Unternehmensstrategie steht dieWeiterentwicklung des Cross-Channel-Retail-Konzepts. So konnteEuronics für seinen Online-Marktplatz den retail technology awardeurope in der Kategorie "Best Omnichannel Solution", denInnovationspreis des Handels vom Handelsverband Deutschland sowieweitere Auszeichnungen für sich verbuchen. Dabei haben dieEuronics-Kunden aktuell Zugriff auf mehr als 150.000 Produkte undrund 300 Services. Über Geotagging wird entschieden, welcherPartnerbetrieb das Fulfillment übernimmt. Bei gemischten Warenkörbenkann dies auch mehr als ein Euronics-Partner sein. Für diese Fülle anFunktionen kam laut Euronics mit Heidelpay nur ein Payment-Anbieterin Frage.Ein Checkout, viele HändlerTrotz komplexer Prozesse im Backend haben die Kunden den maximalenKomfort eines gemeinsamen Checkouts, unabhängig von der Zahl derEuronics-Partner, die an der Erfüllung der Order beteiligt sind.Diese Fähigkeit zu echten gemischten Warenkörben erfordert aufwendigeBackend-Prozesse. Die Umsatzausschüttung der Händler erfolgt ebensoje nach Beteiligung an der Order. Neue Euronics-Partner können übereine Webschnittstelle an das Zahlungssystem angebunden werden.Heidelpay (www.heidelpay.de) zählt zur Spitzengruppe derZahlungsdienstleister im E-Commerce mit Sitz in Deutschland undbetreut über 16.000 Kunden weltweit. Seit der Gründung 2003 deckt dasvon der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)zugelassene und beaufsichtigte Zahlungsinstitut fürOnline-Payment-Verfahren - die Heidelberger Payment GmbH - alleSchritte des elektronischen Zahlungsverkehrs ab. Die modulare undskalierbare Lösung bietet mehr als 200 Zahlungsarten, die weltweitgenutzt werden können und neben dem E-Commerce auch auf mobilenPlattformen oder stationär am Point-of-Sale zur Verfügung stehen. AlsFull-Service-Anbieter bietet Heidelpay sämtliche Payment-Schritte -Acquiring, Processing und Collecting - mit direkter Integration inüber 50 gängige Shopsysteme.Pressekontakt:Weitere Informationen: Heidelpay GmbH, Vangerowstr. 18,69115 Heidelberg, Tel. +49 (0) 6221/6471 450,E-Mail: presse@heidelpay.com, Web: www.heidelpay.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611/973150,Email: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Heidelpay, übermittelt durch news aktuell