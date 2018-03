Strasbourg (ots) - Vor einem Jahr, am 15. März 2017, startete ARTEseine neue Reportagesendung "Re:" am Vorabend um 19.40 Uhr. In rund250 Sendungen hat "Re:" seitdem werktäglich einem europäischenPublikum Menschen aus Europa und ihre Geschichte nahegebracht.Von der samischen Rentierzüchterin im hohen Norden Norwegens,deren Existenz durch den geplanten Bau einer Starkstromtrasse mittendurch ihr Tal bedroht ist, über einen britischen Fischer, der durchEU-Auflagen nicht mehr über die Runden kommt und deshalb für denBrexit stimmte, bis hin zu einer jungen Frau, die in Dänemark dieVerschwendung von Lebensmitteln bekämpft: "Re:" gibt Einblicke in dasSchicksal und den tagtäglichen Kampf von Menschen, deren Geschichtensymptomatisch für das vielfältige Leben in Europa stehen. "Re:"bietet damit Reportagen voller Hoffnung und Mut, nahe am Menschenerzählt und ohne didaktischen Zeigefinger.Besondere Presse-Aufmerksamkeit erzielte "Re:" in seinem erstenJahr mit der Folge "Re: Polen vor der Zerreißprobe - Eine Frau kämpftum ihr Land" (Erstausstrahlung: 21.12.2017), in der die polnischeEuropa-Abgeordnete Roza Thun die Justizreform der polnischenRegierung kritisiert. Der polnische Vizepräsident desEuropaparlaments, Richard Czarnecki, verglich Thun daraufhinsinngemäß mit Nazi-Kollaborateuren während der Besatzung in Polen.Dieses Verhalten führte zu seiner Absetzung als Vizepräsident am07.02.2018 durch das EU-Parlament.Auch die Reportage "Re: Weil du Jude bist - Die Geschichte vonOscar, Opfer von Antisemitismus" (Erstausstrahlung: 26.10.2017), diesich mit Alltagsrassismus in Deutschland auseinandersetzt, erzieltegroßes Presseecho. Sie erzählt von einer jüdischen Familie in Berlin,deren Sohn an seinem Gymnasium von Schülern angegriffen wird, nachdemer im Unterricht von seinem jüdischen Glauben berichtet. In "Re:Bitte eine Niere - Organspende via Facebook" (Erstausstrahlung:05.02.2018) begleitet das Reportage-Format einen jungen Vater in denNiederlanden bei der existentiellen Suche nach einem Nierenspender inden sozialen Netzwerken. Re: lenkt damit den Blick auf die Frage nachder Effizienz des Organspende-Systems in Europa.In seiner Jubiläumsfolge am Donnerstag, 15.03.2018 um 19.40 Uhrverlässt "Re:" den Europäischen Kontinent und widmet sich einem ganzbesonderen Friedensprojekt: In "Re: Eine Klinik in Jerusalem - Ärzteüberwinden politische Schranken" erzählt die Reportage von denMitarbeitern des Hadassah-Hospitals in Jerusalem. Hadassah ist nichtnur eine der größten und modernsten Kliniken im Nahen Osten, sondernauch ein Ort der Völkerverständigung, an dem palästinensische undisraelische Chirurgen jeden Tag gemeinsam Leben retten.Das Angebot von "Re:" ist im Internet auf www.arte.tv in insgesamtfünf Sprachen verfügbar, neben den ARTE-Sprachen Deutsch undFranzösisch auch auf Englisch, Spanisch und Polnisch.Pressekontakt:Claude Savin / claude.savin@arte.tv / Tel: +33 3 88 14 21 45 /@ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell