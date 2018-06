Neustadt a. d. Aisch / München (ots) -Mit einer Viertelmillion klimaneutral gedruckter Aufträgeverzeichnet die Onlinedruckerei Onlineprinters, die in Deutschlandals diedruckerei.de auftritt, einen bedeutsamen Meilenstein: 250.000Mal haben sich Kunden des E-Commerce-Unternehmens bewusst dazuentschieden, durch Unterstützung eines Klimaschutzprojektes alleCO2-Emissionen auszugleichen, die durch die Herstellung ihresDruckprodukts anfallen. Seit Einführung des klimaneutralen Drucks2013 bei diedruckerei.de konnten 7.900 Tonnen CO2 kompensiert werden.Das entspricht der Menge Kohlenstoffdioxid, die ein PKW ausstoßenwürde, wenn er die Länge aller Straßen weltweit abfährt: knapp 32Millionen Kilometer.Klimaneutraler Druck mit einem Klick"Die Auftragsanzahl von 250.000 ist sensationell. Sie zeigt, dassunsere Kunden nachhaltig handeln wollen und diedruckerei.de denUmweltschutz vorantreibt", kommentiert CEO Michael Fries. Gerade imGeschäftsmodell Onlinedruck lassen sich gedruckte Werbemittelaufgrund der Masse an Aufträgen ressourcenschonend produzieren, dadie eingesetzten Maschinen effizient ausgelastet werden können.Dennoch lassen sich CO2-Emissionen nicht gänzlich vermeiden. Daherkönnen Kunden bei der Bestellung im Onlineshop durch einen Beitragvon weniger als einem Prozent des Kaufpreises die unvermeidbare Mengean CO2 kompensieren. Sie wählen dazu ein Wunschprojekt mitKlimaschutzwirkung aus, wie die Aufforstung von Waldflächen oder denAusbau erneuerbarer Energien.Ganzheitliche KlimaschutzstrategieIn Zusammenarbeit mit ClimatePartner werden für das bestellteDruckprodukt eine ID und ein QR-Code erstellt, mit denen auchEndkunden die Auftragsdetails nachvollziehen können. "Wir stellenunsere IT-Lösungen fast 1.000 Druckereien in Europa zur Verfügung.Seit 2013 wurden so die CO2-Emissionen von deutlich über 1.000.000Aufträgen durch Klimaschutzprojekte ausgeglichen. diedruckerei.deallein hat insgesamt 25 % aller Aufträge klimaneutral gestellt undist damit ein Leuchtturm in der Branche", erklärt Moritz Lehmkuhl,Managing Director von ClimatePartner. Die jüngste Rezertifizierungmit dem französischen Umweltsiegel Imprim'Vert ("Grün Drucken")bestätigt die Klimaschutzstrategie von diedruckerei.de in weiterenStationen der Produktionskette.Über das UnternehmenDie Onlineprinters Gruppe, welche in Deutschland unter der Markediedruckerei.de auftritt, zählt zu den führenden OnlinedruckereienEuropas, beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter und stellte letztesJahr über 2,5 Milliarden gedruckte Werbemittel her. Mehr als 1.500Druckprodukte von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Katalogeund Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen werden über 18Webshops an 800.000 Kunden in 30 Ländern Europas vertrieben.International ist der Onlinedruck-Dienstleister unter dem MarkennamenOnlineprinters bekannt, der britische Marktführer Solopress und derHauptakteur im skandinavischen Markt LaserTryk sind Teil derOnlineprinters Gruppe.Pressekontakt:Patrick Piecha Leitung Presse & Öffentlichkeitsarbeitpress@onlineprinters.comTel.: +49 9161 6209807Mobil: +49 174 30 77 250Original-Content von: Onlineprinters GmbH, übermittelt durch news aktuell