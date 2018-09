24-stündiger Streik bei Halberg Guss in Leipzig beendet

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der 24-stündige Streik beim Autozulieferer Neue Halberg Guss ist am Mittwochmorgen beendet worden.



Nach der gescheiterten Schlichtung beim Autozulieferer hatte die IG Metall ab Dienstag um 6 Uhr morgens zum Ausstand im Leipziger Werk aufgerufen. An der Arbeitsniederlegung hätten sich dort insgesamt etwa 600 Menschen aller Arbeitsschichten beteiligt, erklärte ein Gewerkschaftsvertreter am Mittwochmorgen.

Die Geschäftsführung des Unternehmens hatte vergangenen Mittwoch die Schlichtung für gescheitert erklärt. Demnach sei ein "Stellenabbau in deutlich größerem Umfang als noch im Juni angenommen" nicht mehr auszuschließen. Seinerzeit galt die Schließung der Leipziger Gießerei mit 700 Beschäftigten Ende 2019 als beschlossene Sache.

Nach einem rund sechswöchigen Arbeitskampf lief seit Ende Juli die Schlichtung. Der Zulieferer von Motorblöcken und Antriebswellen gehört zur bosnisch-deutschen Prevent-Gruppe der Familie Hastor.