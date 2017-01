24 sata wird zur Wochenzeitschrift für Event und Entertainment News in Serbien (FOTO)

Zürich (ots) -Ab dem 17. Januar 2017 erscheint die Gratiszeitschrift 24 sata vonRingier Axel Springer Serbia im Rahmen einer strategischenZusammenarbeit mit der Sky Comm Group, dem führendenMusikveranstalter in der Region. Nachrichten undHintergrundinformationen rund um Veranstaltungen und dieUnterhaltungsbranche erscheinen auf www.24sata.rs. Die Druckausgabeerscheint jeweils montags und wird auch künftig in Belgrad erhältlichsein.Chefredakteur von 24 sata Dragan Milivojevic (61), zuvorChefredakteur der Tageszeitung Dnevnik: "Die strategischeZusammenarbeit zwischen Ringier Axel Springer und der Sky Com Grouperöffnet der starken Marke 24 sata neue Chancen, sich zum führendenMedium für Unterhaltungs- und Veranstaltungsnachrichten zuentwickeln. Gemeinsam mit unserem Partner wollen wir 24 sata zurführenden Wochenzeitschrift der Region ausbauen, ihre Leser überkulturelle und musikalische Veranstaltungen informieren und über dielebendige Unterhaltungsszene der Hauptstadt berichten."Über die Sky Com GroupZur Unternehmensgruppe der Sky Com Group gehören Sky musicCorporation, Sky Solutions, Sky Logistic sowie ARD (Adriatic RegionDistribution). Nach der Expansion des Unternehmens in eine Reihe vonGeschäftsfeldern in den Jahren 2005/2006 entwickelte sich Sky musiczur führenden Marke in der Musikveranstaltungsbranche der Region. DieUnternehmensgruppe leistet technische Unterstützung für sämtlichegroßen Musikveranstaltungen, ist Partner des Exit Festivals sowieunabhängiger Konzerttourneeveranstalter für Stars wie beispielsweiseEnrique Iglesias, Jennifer Lopez, Rihanna, Andrea Bocelli, LennyKravitz und viele mehr.Über die Ringier Axel Springer Media AGDie Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der SchweizerRingier AG und der deutschen Axel Springer SE gegründet und bündeltdie Aktivitäten beider Anteilseigner in Mittel- und Osteuropa. DasUnternehmen ist in den Wachstumsmärkten Polen, Ungarn, Serbien undder Slowakei mit einem breiten Medienangebot vertreten, zu dem mehrals 160 digitale und gedruckte Angebote gehören. Der Sitz desUnternehmens ist in Zürich, und es beschäftigt insgesamt rund 3.000Mitarbeiter.Pressekontakt:Alexandra DelvenakiotisGroup Director Communications and Public AffairsDirector Digital Media CampusRingier Axel Springer Media AGTelefon +41 44 267 29 14a.delvenakiotis@ringieraxelspringer.comwww.ringieraxelspringer.comOriginal-Content von: Ringier Axel Springer Media AG, übermittelt durch news aktuell