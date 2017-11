24 himmlische Geschenke mit dem Blauen Engel / Blauer Engel Online-Adventskalender verlost umweltfreundliche Weihnachtsgeschenke (FOTO)

Hofheim (ots) -Der Blauer Engel Online-Adventskalender enthält auch in diesemJahr 24 attraktive und umweltfreundliche Gewinne und zeigt, wie schönund vielfältig umweltbewusstes Schenken sein kann. Gleichzeitiginformiert das beliebte Adventskalender-Gewinnspiel über dieumweltrelevanten Eigenschaften der Produkte mit dem Blauen Engel.Hinter den Türchen des Kalenders auf www.blauer-engel.de versteckensich zum Beispiel ein Design-Frühstücksset bestehend ausWasserkocher, Toaster und Kaffeemaschine, Bürostühle, Staubsauger,Kindermöbel, Multifunktionsdrucker und eine Handtasche ausumweltfreundlichem Leder. So wird die Adventszeit richtig grün.Der Blaue Engel möchte mit den ausgewählten Gewinnen in derkonsumstarken Weihnachtszeit ein bewusstes Kaufverhalten fürnachhaltigere Produkte fördern. So enthalten die Produkte desFrühstückssets mit dem Blauen Engel keine umwelt- undgesundheitsbelastenden Materalien und sind besonders langlebig sowieenergieeffizient. Der Bürostuhl wurde nicht nur mit dem German DesignAward ausgezeichnet, er gibt auch keine Schadstoffe in dieInnenraumluft ab. Staubsauger mit dem Umweltzeichen verbrauchen beihöchster Leistung bis zu 65 Prozent weniger Strom und sind besondersleise. Das Umweltzeichen bietet eine verlässliche Orientierung beieiner Vielzahl von Weihnachtsgeschenken. Es kennzeichnet über 12.000Produkte von 1.500 Unternehmen.Der Adventskalender ist seit dem 24. November online. Dort kannjeder nachsehen, an welchem Tag die jeweiligen Gewinne verlost werdenund zugleich die umweltfreundlichen Eigenschaften des jeweiligenProdukts kennenlernen: www.blauer-engel.de/adventskalenderPressekontakt:Dr. Martin Lichtl.lichtl Ethics & Brands GmbHTel.: 06192 97592 - 82E-Mail: martin.lichtl@lichtl.comOriginal-Content von: Blauer Engel, übermittelt durch news aktuell