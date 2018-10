In 24 Tagen um die Welt / Explorer Fernreisen erfüllt individuelle Weltreise-Wünsche (FOTO)

Düsseldorf (ots) -In 24 Tagen um die Welt - das ist einer der Tourismus-Trends, dieFernreiseexperte Explorer Fernreisen für 2019 ausmacht. Weltreisenmüssen heutzutage kein einjähriges Abenteuer mehr sein, sonderndürfen durchaus in die Urlaubsplanung eines jeden passen. Ob kurz undkompakt oder lang und ausgiebig - für alle Weltreisen gilt nach wievor: Sie sind so individuell wie die Reisenden selbst und inzwischenauch für jeden Geldbeutel erschwinglich. Seit über 47 Jahrenentwickelt der Düsseldorfer Veranstalter Explorer Fernreiseneinzigartige Urlaube nach den Vorstellungen seiner Kunden. Diegefragtesten Bausteine hat er jetzt in der Broschüre "Round TheWorld" zusammengestellt.Zu den internationalen Highlights zählen etwa die spektakuläreVegetation Neuseelands oder die kilometerlangen Sandstrände Balisebenso wie das Great Barrier Reef in Australien oder derGroßstadtdschungel von Singapur. "Immer mehr Weltreisende picken sichpunktgenau ihre Wunschziele heraus und erkunden nur einen Teil derfünf Kontinente", erklärt Geschäftsführer Rüdiger Berger. Buntgemischt seien auch die Reiseformen: Per Mietwagen durch Kalifornien,mit dem Camper durch das Outback, danach vielleicht Inselhopping inAsien - Abwechslung auf der Tour wird großgeschrieben.Jede Traumreise wird persönlich zusammengestelltAuch wer nur die Flüge rund um die Welt buchen möchte, ist beiExplorer Fernreisen richtig und bekommt im neuen Katalog Anregungendazu. Mit Airpässen haben Reisende die Möglichkeit Anschlussflüge zuvielen Zielen innerhalb einer Region oder eines Landes zu nutzen. Zuattraktiven Preisen bereist man so zum Beispiel die schönsten Orte inSüdamerika. Unterwegs warten die vielen Sehenswürdigkeiten großerMetropolen, um bei einem Stopover entdeckt zu werden. Gerade beifernen Zielorten ist eine Unterbrechung der Flugreise oft nicht nurerholsam, sondern vermittelt auch zusätzliche Eindrücke. DieFluggesellschaften erlauben diese häufig sogar kostenlos. "SolcheDetails kann sich der Kunde nicht selbst im Internet zusammenstellen.Und genau hier liegt unsere Stärke", sagt der Reiseexperte."Round The World"-BroschüreDie Broschüre "Round The World" steht ab sofort unterwww.explorer.de/beratung/katalog-downloads.html zum Download als PDFbereit. Auf der Explorer Fernreisen-Website finden Sie unter derReiseart Weltreisen alle Round The World-Trips.Über Explorer FernreisenDie Explorer Fernreisen GmbH blickt zurück auf rund fünferfolgreiche Jahrzehnte als Veranstalter individueller Fernreisen.Gegründet als Afrika-Experte verkauft Explorer Fernreisen heute proJahr 60.000 Einzelreisen durch Amerika, Asien, Afrika, Ozeanien, denIndischen Ozean und den Orient. Das Unternehmen konzentriert sich an13 Standorten mit rund 100 Mitarbeitern auf die persönliche Beratungseiner Kunden und die Zusammenstellung von Flug-, Übernachtungs- undAusflugsbausteinen zu individuellen Traumreisen. Unter derGeschäftsführung von Rüdiger Berger und Marco Hansen steht ExplorerFernreisen für einen zeitgemäßen nachhaltigen Tourismus, der ebensoWert legt auf die intakte Umwelt der Zielländer und auf den engenKontakt der Touristen zur Bevölkerung vor Ort, wie auf dieUnterstützung sozialer Projekte an den Zielorten. Informationen überdas Unternehmen und das vielseitige Reiseangebot finden Sie unterwww.explorer.de.Pressekontakt:vom stein. agentur für public relations gmbhAnja GlagowHufergasse 1345239 EssenFon: +49 (0) 201 - 29 88 1 - 20Fax: +49 (0) 201 - 29 88 1 - 18agl@vom-stein-pr.dewww.vom-stein-pr.deOriginal-Content von: Explorer Fernreisen, übermittelt durch news aktuell