24 Stunden in der Wand für eine gute Sache (FOTO)

Bischofswiesen/Bayern (ots) -Die Gebirgsjägerbrigade 23 "Bayern" und die Sektion Berchtesgadendes Deutschen Alpenvereins (DAV) veranstalten gemeinsam zum siebtenMal das mittlerweile traditionsreiche 24-Stunden-Spendenklettern.Intensive Stunden liegen vor den Kletterern, die sich von Freitag,23. November, auf Samstag, 24. November, dem 24-Stunden-Klettern imDAV-Kletterzentrum Bergsteigerhaus Ganz in Bischofswiesen stellenwerden. Zum mittlerweile siebten Mal findet die sportlicheHerausforderung statt, zu der sich in diesem Jahr knapp 300militärische und zivile Kletterer und mehr als ein DutzendMannschaften gemeldet haben. Am Freitag um 16 Uhr wird der Wettkampfeingeläutet und dann gilt es, so viele Routen wie möglich zumeistern. Bei den bisherigen sechs Austragungen haben die zivilen undmilitärischen Mannschaften beim 24-Stunden-Spendenklettern mehr als70.000 Kletterrouten für den guten Zweck absolviert. Auch beimdiesjährigen Kletterwettkampf wird jede gekletterte Route mit einerSpende unterstützt. Die Spendensummen werden regionalen, wohltätigenZwecken zugutekommen.Am Vortag des Spendenkletterns am Donnerstag, den 22. November,trägt die Gebirgsjägerbrigade 23 ihren Kletterwettkampf aus. Sowohlbeim Mannschafts- als auch beim Einzelwettbewerb am Abend werden dieSoldatinnen und Soldaten der Brigade dabei ihre Fähigkeiten beimKlettern unter Beweis stellen. Bereits ab 16 Uhr haben Schulen ausder Umgebung an diesem Tag ebenfalls die Gelegenheit, sich mit ihrenTeams bei einem Schülerwettkampf zu messen. Zusammen mit derDAV-Sektion Berchtesgaden lädt die Gebirgsjägerbrigade 23 rechtherzlich zu allen Wettkämpfen ein.