Baden-Baden (ots) -Exklusive Star-Interviews, Konzert-Highlights und Eindrücke vonder Atmosphäre vor und hinter der Bühne - das bietet dieFestivaldokumentation "Jazzopen Stuttgart 2017 - Festival derWeltstars und Wunderkinder". Der Film präsentiert u. a. Legenden wieQuincy Jones, George Benson, Dee Dee Bridgewater, Steve Winwood, dieSuper-Stars Beth Hart und Bob Geldof, Jan Delay aber auch jungeinternational gefeierte Ausnahmekünstler wie das Jazz-WunderkindJacob Collier oder die polnische Shooting-Star-Bassistin Kinga Glyk.Geboten wird ein Kaleidoskop an Jazz, Blues, Rock und Funk. Mit dabeisind auch die Grammy-nominierte SWR Big Band und das StuttgarterKammerorchester unter der Leitung des Londoner Dirigenten undArrangeurs Jules Buckley. Die Dokumentation wird am 12. Oktober 2017um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Außerdem wird im Rahmender Kulturmatinée am Sonntag, 22. Oktober, um 9:15 Uhr "Jazzopen 2017- Abschlusskonzert mit Quincy Jones" gezeigt.Stars auf und hinter der Bühne: u. a. Bob Geldof, George Bensonund Jamie Cullum Die Moderatoren Max Moor und Nicole Köster waren fürdie Festivaldokumentation während der zehntägigen Veranstaltung Tagund Nacht mit hochkarätigen Musikerinnen und Musikern unterwegs. Inihren Interviews entlocken sie ihnen private Botschaften über dieverbindende Kraft der Musik aber auch Ansichten über Politik und dieWirkung ihrer Kunst. "Schon als kleiner Junge war ich von Musikfasziniert, ja elektrisiert", verrät dabei der mit zehn Grammysgekrönte George Benson, "sie bedeutet für mich eine ungeheureInspiration für das Leben selbst." Bob Geldof sieht in der Musik einemachtvolle Form der Kunst gegen das Chaos in der Welt sieht: "Alles,was wir nicht verstehen und was wir mit Worten nicht erklären können,kann die Musik zum Ausdruck bringen." Interviews, Performance, Stilund Machart der Festivaldoku ergänzen sich zu einemunterhaltsam-informativen und intensiven Musikerlebnis.Abschlusskonzert u. a. mit Quincy Jones, Dee Dee Bridgewater undJacob Collier Das Abschlusskonzert der 24. Jazzopen ist einGipfeltreffen der Jazz-Legenden. Quincy Jones präsentiert dabei seineWeggefährten und Freunde George Benson, Dee Dee Bridgewater und JacobCollier auf der Stuttgarter Schlossplatz-Bühne - mitreißende PopGrooves und gefühlvolle Jazz-Arrangements, begleitet von der SWRBigband, die zu den besten der Welt gehört, und dem StuttgarterKammerorchester unter der Leitung des Londoner Dirigenten undArrangeurs Jules Buckley. Musikproduzent, Komponist, Jazztrompeter -Quincy Jones gehört zu den weltweit renommiertesten Künstlern undeinflussreichsten Produzenten des Jazz und Pop, der mit seinenArrangements für Frank Sinatra und Michael Jackson Musikgeschichteschrieb. Seine Liebe zum Jazz, schwärmt der Vollblutmusiker, istgrenzenlos: "Das ist mein Fundament, meine Seele, meineLebenseinstellung". 28 Grammys, 79 Nominierungen und ein Ehren-Oscarsprechen für sich.Jazzopen Stuttgart - Newcomer und bekannte Größen Nach mehr alszwei Jahrzehnten sind die Jazzopen zu einer hochwertigen Markeavanciert, die mit anderen großen Jazzfestivals wie Montreux oderRotterdam in einem Atemzug genannt wird. Die Festivaldoku zeigt dieVielfalt der Jazzopen und das, was Besucher und Künstler aus allerWelt jedes Jahr im Juli nach Stuttgart zieht: eine Stadt imFestivalfieber und jede Menge hochkarätige Live-Musik von Newcomern,Weltstars und Geheimtipps.Sendungen im SWR Fernsehen:"Jazzopen Stuttgart 2017 - Festival der Weltstars undWunderkinder",12.10.2017, 23:15 Uhr "Jazzopen 2017 - Abschlusskonzertmit Quincy Jones", 22.10.2017. 9:15 Uhr Die Filme sind nachAusstrahlung in der SWR Mediathek unter www.swrmediathek.deverfügbar.Fotos über www.ARD-Foto.de; akkreditierte Journalisten können dieFilme vorab im Vorführraum des SWR Presseportals ansehen. Zugangunter www.presseportal.swr.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell