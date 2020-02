24 Glyphosat-Studien am Skandal-Tierlabor LPT / Betrugsverdacht und Tierquälerei bei LPT werden zum Desaster für Pestizid Lobby

Hamburg/München (ots) - Die Studien sind geheim, geschwärzt, gut versteckt.Niemand soll sie sehen. Recherchen belegen aber eindeutig, dass mindestens 24Tierversuchsstudien mit Glyphosat am LPT durchgeführt wurden. Jede siebte Studiefür das umkämpfte Ackergift kam aus Hamburgs LPT. Der Schwerpunkt lag auf demStandort in Schleswig Holstein Wankendorf."Das heißt, dass tausende Tiere für das gefährliche Pestizid grausam sterbenmussten und die Sicherheit von Glyphosat für den Menschen maßgeblich an einemLabor hängt, das unter mehrfachen, Betrugsverdacht steht und dessen Tierlaborvom Land Niedersachsen wegen Manipulationen, Rechtsbrüchen und Tierquälereigeschlossen wurde", so Friedrich Mülln von SOKO Tierschutz. EhemaligeMitarbeiter berichten, dass über Jahre Studien gefälscht worden sein sollen. Soberichten sie, dass z.B. der Verdacht auf Krebs bei einer Medikamentenstudie unddie Gefährlichkeit eines Umweltgiftes vertuscht wurde. Dem verantwortlicheGeschäftsführer Jost Leuschner wurde die Zuverlässigkeit abgesprochen, dieStaatsanwaltschaft durchsuchte alle drei Labore.Die sogenannten Contract-Research-Labore sollen Sicherheit für den Menschengarantieren. Die Ermittlungen zum LPT zeigen: Eine Mischung aus kriminellerEnergie, Grausamkeiten an Tieren und laschen Behördenkontrollen machen dieangebliche 100%-Sicherheit für die Bevölkerung zu einem russischen Roulette.Jeder EU-Schlachthof wird in Deutschland zwar schlecht aber täglich amtlichgeprüft, in diesen Laboren kommt nur alle drei Jahre eine Amtsperson angemeldetvorbei. Die staatliche Kontrolle der so genannten GLP Good Laboratory Praxis,des angeblich unfehlbaren Sicherheitssystems der Labore ist unzureichend undManipulationen Tür und Tor geöffnet."Das alles zeigt, wie gefährlich das angebliche Sicherheitssystem um Chemikalienwie Glyphosat ist und dass die Politik gefordert ist, hier massiv einzugreifen.Denn erst sind Tiere in Gefahr und dann Menschen", so Mülln. SOKO Tierschutzfordert von Hamburg und Schleswig-Holstein die Schließung der LPT-Labore undeinen Ausstiegsplan aus den veralteten, grausamen und unzuverlässigenTierversuchen. Am 22.02 ruft SOKO Tierschutz zu einer Großdemonstration in Kielauf um Menschen und Tiere vor der Tierversuchsindustrie zu schützen und dasGiftlabor des LPT in Schleswig Holstein zu schließen."Wer in Niedersachsen eineGefahr für Mensch und Tier ist und deswegen amtlich als unzuverlässig erklärtwurde, der darf in Hamburg und Schleswig Holstein nicht unbehelligt weiter aufTiere losgelassen werden", bekäftigt der SOKO sprecher.Pressekontakt:Friedrich Mülln 015110543834Foto und Videomaterial kostenlos erhältlichPresse@soko-tierschutz.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110736/4518075OTS: SOKO Tierschutz e.V.Original-Content von: SOKO Tierschutz e.V., übermittelt durch news aktuell