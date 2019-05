Die 24. GILF bietet internationalen Kunden in diesem Herbst ein Fest mit 6 Highlights

Zhongshan, China (ots/PRNewswire) - Seit der ersten Ausstellung imJahr 1999, wurde die China (Guzhen) International Lighting Fair (imNachfolgenden als "GILF" bezeichnet) ein Knotenpunkt für dieBeschaffung von Leuchtmitteln in Guzhen, der chinesischen Hauptstadtfür Beleuchtung. Die 24. GILF findet vom 22. - 26. Oktober 2019 stattund erhellt die Stadt und lenkt das Rampenlicht auf die Branche.Auf der 23. GILF nahmen an 8 Veranstaltungsorten 295.000 Besucherin Form von Kunden aus 91 Ländern und Regionen auf der ganzen Weltteil. Den Hauptveranstaltungsort, das Guzhen Convention andExhibition Center, besuchten 54.134 Fachbesucher, unter denen sichauch 2.736 Kunden aus Übersee befanden. Laut einer Umfrage gaben 96 %der Besucher an, dass sie zufrieden seien und die Messe wiederbesuchen würden.In diesem Jahr verfügt die GILF in ihrer 24. Auflage über sechsHighlightsHighlight 1: Branche mit einem Wert von 100 Milliarden Yuan +2.000 Aussteller-- Basierend auf einem Branchencluster mit einem Wert von 100Milliarden Yuan, decken über 2.000 Aussteller die Lieferkette dergesamten Beleuchtungsindustrie ab.Nach einer Entwicklung von über 30 Jahren macht Guzhen nun mehrals 70 % des inländischen Beleuchtungsmarktes aus. Die GILF schaffteinen günstigen Rahmen für originelles Design und stützt sich aufeine Leuchtenproduktion im Wert von 100 Milliarden Yuan in Guzhen. Ander Messe nehmen über 2.000 Lieferanten von Qualitätsprodukten teil.Highlight 2: 8 Veranstaltungsorte + 1,5 Millionen Quadratmeter-- Die innovative Verbindung zwischen Ausstellung und Megastoreswird vertieft.Im Guzhen Convention and Exhibition Center kommen 800 bekannteUnternehmen zusammen ,um die Trends der Branche, intelligenteBeleuchtung für Privathaushalte und verschiedene Styles aus dergesamten Beleuchtungsindustrie zu präsentieren.Zusammen mit den 7 Megastores(https://en.jiagle.com/lighting-fair/sub-venues/) beträgt die gesamteAusstellungsfläche mehr als 1,5 Millionen Quadratmeter.Highlight 3: 38.000 Aussteller + 130 Länder-- Die GILF verlässt sich auf Guzhen, die Beleuchtungsquelle, diedas Hosted Buyer Program erschaffen hat.Aktuell verfügt Guzhen über 38.000 industrielle und kommerzielleBeleuchtungsunternehmen, 7.739 Leuchtenhändler und dutzenderprofessioneller Einkaufszentren mit Verkaufsflächen von mehr als3.000.000 Quadratmetern.Für die diesjährige messe werden exzellente Kunden aus über 100Ländern und Regionen für die Teilnahme am Hosted Buyer Programausgewählt, zu dem Kunden-Matching-Meetings, eine Cocktailparty undFührungen gehören, durch die eine genaue und effizienteKontaktvermittlung erfolgt.Highlight 4: Hauptveranstaltungsort mit 5 Hallen + über 800Ausstellern-- Zukunftsweisende intelligente Beleuchtung eröffnet neuenBranchenzweigDas Guzhen Convention and Exhibition Center umfasst elfAusstellungsabschnitte in 5 Hallen(https://en.jiagle.com/lighting-fair/hall-plan/). Der Bereich "SmartLighting" wird auf dieser Messe in Halle A groß ausgebaut, wodurchUnternehmen dabei unterstützt werden sollen, Innovationen in der Ärasmarter Technologie zu beschleunigen.Des Weiteren gibt es einen speziellen Ausstellungsbereich fürLampen, in dem speziell zugeschnittene Lampen mit einer Reihe vonFunktionen ausgestellt werden. Im Herstellungsbereich befinden sichMaschinen und Weiterverarbeitung, Materialien, Zubehör und Teile unddie Bereiche Automatisierung und Personalisierung werden sehr starkhervorgehoben.Highlight 5: 20 Veranstaltungen + kostenloses Ticket im Wert von100 Yuan-- Mehr als 20 High-End-Foren und ein kostenloses Ticket im Wertvon 100 Yuan bei VoranmeldungAuf der diesjährigen Messe wird es mehr als 20 High-End-Events und-Foren geben, die Branchenangehörigen die Möglichkeit bieten, dieBeleuchtungsindustrie besser zu verstehen.Das System zur Voranmeldung (https://gilf.messecloud.com/home/reg/registration_index_en?source=en-webprn1) ist bereits freigeschaltet.Kunden haben die Möglichkeit, sich über die offizielle Website, denoffiziellen WeChat-Account und andere Wege vorab anmelden underhalten ein kostenloses Ticket im Wert von 100 Yuan erhalten. Vorabangemeldete Besucher erhalten außerdem Zugang zum exklusivenVIP-Kanal.Highlight 6: 365 Tage + über 20.000 Teile-- Weitere Verbesserung der Integration von Ausstellungsnetzwerkenfür die Online- und OfflinebeschaffungDie offizielle B2B-Website von GILF, "Denggle.com" bietet an 365Tagen im Jahr eine Online-Beleuchtungsmesse mit Ausstellungsstückenvon mehr als 2.800 bekannten Beleuchtungsunternehmen aus dem In- undAusland, die in der Lage sind, mehr als 30.000 Qualitätsprodukte zuliefern. Die Kunden haben die Möglichkeit, einOnline-Aussteller-Anfragesystem zu nutzen, um einfach passendeAussteller zu finden.Die GILF sorgt weiterhin für mehr Geschäftsmöglichkeiten in derLeuchtenindustrie. Besuchen Sie die 24. GILF (Herbst) in Guzhen vom22. - 26. Oktober 2019.Pressekontakt:Karmen.WuTe.l: +760-2235 3188Website: www.denggle.comFacebook: @guzhenlightingfairE-Mail: Karmen.Wu@glexpo.com.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/891079/GILF_lighting_expo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/891081/GILF_24th_edition.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/891080/GILF_map_trade_show.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/891082/GILF_kicks_off_24th_edition.jpgOriginal-Content von: China (Guzhen) International Lighting Fair, übermittelt durch news aktuell