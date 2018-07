24. China Lanzhou Investment and Trade Fair kann fruchtbare Ergebnisse vorweisen

Lanzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 24. China Lanzhou Investmentand Trade Fair fand am Montag in Lanzhou, Hauptstadt dernordwestlichen Provinz Gansu, ihren Abschluss und war erneut eindurchschlagender Erfolg.Der Schwerpunkt lag dieses Jahr auf der Entwicklung der grünenWirtschaftsbereiche entlang der Seidenstraße. Die Messe lockte Gästeaus 42 Ländern sowie internationale Organisationen entlang derSeidenstraßeninitiative an. Singapur und die Republik Korea warenEhrengäste.Bei der Messe wurde die Integration von grünen Industrien mit demproduzierenden Gewerbe herausgestellt. Zu den Organisatoren gehörtendas Handelsministerium, die staatliche Behörde für Marktregulierung,das Büro für Taiwan-Angelegenheiten beim chinesischen Staatsrat, dergesamtchinesische Dachverband für Industrie und Handel, dergesamtchinesische Dachverband für zurückgekehrte Auslandschinesen,der chinesische Rat zur Förderung des internationalen Handels sowiedie Volksregierung der Provinz Gansu.Im Rahmen der Abschlussfeier fand eine feierlicheVertragsunterzeichnung statt, unter anderem für Projekte in denBereichen Cloud-Rechenzentren, Abfallverwertung in der biologischenLandwirtschaft, E-Commerce-Logistik an Flughäfen sowieKulturtouristik. Insgesamt wurden in Lanzhou 109 Projektverträge imWert von 79,075 Mrd. Yuan abgeschlossen.Nach Aussage von Jia Ning, stellvertretender Generalsekretär derVolksregierung der Provinz Gansu, werden grüne Industrien wieAbfallverwertung, moderne Landwirtschaft, Channel-Logistik undÖkotourismus bei Anlegern immer beliebter.244 chinesische und ausländische Unternehmen haben Verträge fürlokale Landwirtschaftsprodukte im Wert von 17,53 Mrd. Yuanabgeschlossen, und Ning ist überzeugt, dass die grüne ökologischeIndustrie zur besseren Integration von Gansu mit derSeidenstraßeninitiative beitragen und deren Entwicklung sowie dieEntwicklung der grünen Wirtschaftsbereiche maßgeblich voranbringenwird.Die Messe hat um die 30.000 Teilnehmer angelockt. Es gab 32bilaterale und multilaterale Investitions- und Handels-Events wiebeispielsweise ein Matchmaking-Treffen für ökologischeIndustrieprojekte, einen Seidenstraßengipfel zum ThemaLebensmittelsicherheit sowie einen Kooperationsdialog zurInterkonnektivität zwischen Lanzhou, China und Singapur.Ein Schwerpunktthema der diesjährigen Messe war diehochqualitative Entwicklung mit strenger Projektkontrolle.Qualifizierte Projekte müssen mit der aktuellen nationalenIndustriepolitik in Einklang stehen, gemeinsam mit Investorenaußerhalb der Provinz durchgeführt werden und als formalesVertragsprojekt aufgesetzt sein, das zum ersten Mal unterzeichnetwird. Insgesamt wurden während der Messe 471 qualifizierte Projekteunterzeichnet, viele davon mit den 500 weltgrößten Konzernen und den500 größten chinesischen Unternehmen.Die erste Lanzhou Investment and Trade Fair fand 1993 statt. Siehat sich zu einer wichtigen Plattform für die Weltöffnung deschinesischen Nordwestens entwickelt. Mit der Öffnung Chinas gegenüberZentral- und Westasien unter der Seidenstraßeninitiative nimmt ihreBedeutung zu.Pressekontakt:Herr ChenTel.: +86-10-63076224Original-Content von: The Organizing Committee of China Lanzhou Investment and Trade Fair, übermittelt durch news aktuell