Die 24. China (Guzhen) International Lighting Fair (GILF) steht bereit, um mit fünf besonderen Höhepunkten weltweite Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen

Zhongshan, China (ots/PRNewswire) - Die 24. China (Guzhen)International Lighting Fair (Herbst) ("GILF") wird vom 22. - 26.Oktober 2019 im Guzhen Messe- und Ausstellungszentrum in der zurStadt Zhongshan gehörenden Großgemeinde Guzhen in der chinesischenProvinz Guangdong stattfinden.Diese außergewöhnliche Messe für Beleuchtungen, die sich mit ihrenAngeboten an weltweit sechs Milliarden Menschen richtet, wird ihrenSchwerpunkt auf die neuesten Entwicklungstrends undMarktinformationen zu so genannten "Frontier Markets" legen unddarüber Ausstellern, Händlern und Besuchern eineBeleuchtungsausstellung mit frischen Eindrücken bescheren.Ausdehnung auf den WeltmarktAls Heimat von 38.000 Unternehmen aus der Beleuchtungs- undZubehörbranche, darunter auch 7.739 Verkäufer vonBeleuchtungsprodukten, hat die Großgemeinde Guzhen(https://en.jiagle.com/lighting-fair/guzhen/) dieBeleuchtungsindustrie von der reinen Fertigung hin zurInnovationsschmiede umgewandelt. Jedes Jahr zieht die GILF Einkäuferaus mehr als 100 Ländern und Regionen in Europa, den USA, Südostasienund anderen Regionen an.In diesem Jahr will die GILF(https://en.jiagle.com/lighting-fair/general-information/) dieGroßgemeinde Guzhen weltweit bekannter machen und den Außenhandelnach vorne bringen.Acht Veranstaltungsorte für den Handel flankieren den Start desbunten Jahrmarkts für Einkäufer im HerbstDie GILF wird auf einer Ausstellungsfläche von über 1,5 Millionenm2 auf dem Hauptgelände des Guzhen Messe- und Ausstellungszentrum undan sieben weiteren Nebenausstellungsorten(https://en.jiagle.com/lighting-fair/sub-venues/) stattfinden unddabei mehr als 2.000 Aussteller anlocken.Vorstellung und Austausch von Ideen und GeschäftsmöglichkeitenNeben dem Außenhandel und der Einbindung interner und externerVertriebsmöglichkeiten soll die Messe auch die Möglichkeiten der vor-und nachgelagerten Branchen sowie die Ressourcen für die Produktionerkunden. So kommen hier Anbieter aus den Bereichen Maschinen undVerarbeitung, Testgeräte, Werkzeuge, Zubehör und Bauteile,Materialien sowie Dienstleistungen zusammen und bringen gemeinsam dieEntwicklung der Industrie 4.0 voran.Original-Design geht beim Umbau der globalen BeleuchtungsindustrievoranDie GILF will eine umfassende und hochkarätige internationaleAusstellungsplattform aufbauen, die Trends in der Industrie setzt.Höhepunkte bei intelligenten Beleuchtungen und LösungenZur Förderung von intelligenten KI-Systemen, des Internets derDinge, von 5G und weiteren Technologien werden die "Highlight SmartLighting & Solutions Zone" und die "Outdoor Lighting Zone" versuchen,bahnbrechende Entwicklungen für die einzelnen Sektoren zu entdecken.Beleuchtungen für besondere Zwecke decken besondere Wünsche beimEinkauf abIn der "Special Lamp Zone" werden Gartenbeleuchtungen,Beleuchtungen für frische Lebensmittel, Stadionbeleuchtungen,Bühnenbeleuchtungen und Notfallbeleuchtungen ausgestellt. Hier könnensich Einkäufer eindecken, die professionelle Beleuchtungsproduktesuchen.Ideen zur Schaufensterdekoration werden vorgestelltIm Huayi Plaza, einem der Nebenausstellungsorte der GILF, gibt esAusstellungsräume für unterschiedliche Arten von dekorativenBeleuchtungen. In diesen Ausstellungsräumen werden Ideen zurSchaufensterdekoration umgesetzt, durch die Beleuchtungen nochlebendiger erscheinen.Ausstellungsbereich für Außenbeleuchtungen befriedigt neueNachfrage nach netzunabhängigen Beleuchtungen undLandschaftsbeleuchtungenIn der China International Streetlight City wird der besondereSchwerpunkt auf Außenbeleuchtungen liegen. So werden etwaLED-Straßenleuchten, Landschafts- und Gartenbeleuchtungen, dieneuesten netzunabhängigen Solarleuchten, windbetriebene Außenleuchtenund mobile, solarbetriebene Systeme für den Außenbereich gezeigt, diefür die Nachfrage aus unterschiedlichen Märkten gedacht sind und nochnicht genutzte Möglichkeiten eröffnen sollen.Halle für dekorative Innenbeleuchtungen und große MarkenNeuer nordischer Stil und Minimalismus, neuer chinesischer Stilsowie alltagstauglich, luxuriös, modern, eine Vielzahl vonLichtquellen und benutzerfreundlich - solche Beleuchtungsproduktesind in letzter Zeit immer beliebter geworden. Im Lihe Lighting ExpoCenter, im Huayi Plaza und im Huayu Plaza werden Tausende vonBeleuchtungsprodukten vorgestellt, die den Besuchern die ganzeBandbreite an Marken vor Augen führt und ein Festival derMöglichkeiten bietet.Plattform für Online-GeschäftsabschlüsseMit der Online-B2B-Beschaffungswebsite Denggle.com, die das ganzeJahr über verfügbar ist, Einkäufern aus der ganzen Welt und präzisenDatenanalysen kann die GILF wichtige Vorteile bieten. Auf Denggle.comsind mehr als 2.800 Beleuchtungsunternehmen aus der ganzen Weltvertreten. Zudem werden hier mehr als 30.000 qualitativ hochwertigeProdukte angeboten. Mit dem Online-System für die Ausstellersuchekönnen sich Einkäufer über Aussteller informieren sowie Ausstellerfinden und so ihre geschäftlichen Möglichkeiten ausbauen.China (Guzhen) International Lighting FairDie GILF wird auch weiterhin treu zu ihrer Mission stehen und dieZukunft fest im Blick behalten, wenn es darum geht, immer wiederNeues zu entdecken, eine führende Stellung in derBeleuchtungsindustrie zu behalten, Ressourcen einzubinden undPartnerschaften aufzubauen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an derdiesjährigen Herbstveranstaltung!Pressekontakt:Karmen.WuTel.: +760-2235-3188Website: www.denggle.comFacebook: @guzhenlightingfairE-Mail: Karmen.Wu@glexpo.com.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/943573/The_24th_China_Guzhen_International_Lighting_Fair_1.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/943569/The_24th_China_Guzhen_International_Lighting_Fair_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/943568/The_24th_China_Guzhen_International_Lighting_Fair_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/943575/The_24th_China_Guzhen_International_Lighting_Fair_4.jpgOriginal-Content von: China (Guzhen) International Lighting Fair, übermittelt durch news aktuell