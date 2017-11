Unterföhring (ots) - Neuer Rekord für "The Voice of Germany". DieMusikshow beherrscht mit herausragenden 24,9 Prozent Marktanteil(14-49 Jahre) die Prime Time am Donnerstag. Die Show sichert sich zumfünften Mal in Folge deutlich den Tagessieg. ProSieben ist mit sehrguten 14,4 Prozent Marktanteil Marktführer am Donnerstag.Neuer Jahresbestwert auch für "red." Das Lifestyle Magazin erzieltim Anschluss starke 20,0 Prozent Marktanteil und steigert sich damitdeutlich zur Vorwoche (17,2 Prozent).Diese Talente singen in der nächsten Ausgabe von "The Voice ofGermany" am Sonntag, 5. November, um 20:15 Uhr, in SAT.1: ChiaraTahnee Lütje (22, Heide, Schleswig-Holstein), Felix Harer (19,Oberboihingen bei Esslingen) Antje Reich (30, Staßfurt beiMagdeburg), Max Christoph Niemeyer (36, Wien) Yelin Güclüdal (18,Darmstadt), Dae-On Jung (30, Berlin), Robel Ambaye (33, Gießen),Helen Leahey (30, Rhens bei Koblenz), Friederike Bayer (28, Berlin),Tina Naderer (21, Ebergassing bei Wien), Luzie Juckenburg (20,Potsdam), Frank Marpoder (55, Hannover), Juan Geck (25, Mannheim).Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Tickets für die "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibtes unter www.tickethall.deBasis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU), Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research.Erstellt: 04.11.2017(vorläufig gewichtet: 03.11.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Tina Land, Anita Richtmann Tel.089-9507-1192, -1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.comAnita.Richtmann@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer, Johanna Brinkmann Tel. 030-3198-80822,089-9507-1161 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comJohanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell