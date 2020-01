24-7 Intouch gibt Expansion nach Griechenland bekannt

Winnipeg (ots/PRNewswire) - - 24-7 Intouch ist erfreut, bekannt geben zu können,dass man sein weltweites, skaliertes Wachstum mit einer Expansion nach Athen(Griechenland) fortsetzen wird.Dies ist für das globale Kundendienst- und Technologieunternehmen mit Sitz imkanadischen Winnipeg, das derzeit in den USA, Kanada, Guatemala, Kolumbien,Jamaika und den Philippinen tätig ist, der erste Standort in Europa undinternational der 18. Campus.Der Campus mit einer Fläche von 4.600 m2 wird Standort einiger der bekanntestenMarken der Welt sein. Der neue Standort wird die Firmenkultur, das Branding derPartnerkunden und einzigartige Designelemente derzeitiger Standorte von 24-7Intouch nachbilden."Unsere globale Präsenz, darunter die erstmalige Expansion nach Europa, istzielgerichtet und ermöglicht uns Dynamik und Voraussicht des künftigen Wachstumsunserer Kundenpartner", sagte Greg Fettes, einer der Gründer und CEO von 24-7Intouch. "Griechenland verfügt über eine florierende BPO-Branche (BusinessProcess Outsourcing) und wir sind erfreut, der Region von Athen mehr als 600Arbeitsstellen, innovative Lösungen für den Kundendienst und unsere einzigartigeFirmenkultur bringen zu können."Athen ist eines der größten wirtschaftlichen Zentren im Südosten Europas undHeimstatt einer jungen und gut ausgebildeten Arbeitnehmerschaft. Griechenlandhat weltweit den zweiten Platz bei ausgebildeten Arbeitskräften inne und verfügtüber eine große zweisprachige Bevölkerungsgruppe. Einwohner Athens sprechennicht nur häufig Englisch und Französisch, sondern zudem ermöglicht dieseExpansion 24-7 Intouch der Ausbau seiner Sprachkapazitäten in die SprachräumeDeutsch, Latein, Italienisch, Osteuropäisch und Mittlerer Osten.Die Expansion auf einen anderen Kontinent macht 24-7 Intouch zu einem echtenglobalen Anbieter. Griechenland bietet fantastische BPO-Möglichkeiten, da esüber ein wachsendes Inlandsprodukt, ein hohes Niveau der Zweisprachigkeit undeinen Zufluss ausgebildeter Arbeitskräfte verfügt."Unser Ansatz zum globalen Wachstum wird durch regionale und örtlicheBewertungen bestimmt", sagte Mitul Kotecha, Präsident von 24-7 Intouch. "Athenpasst aus Sicht der Dienstleistungskultur und Gesellschaft perfekt zu uns undwir sind zuversichtlich, neue Partnerschaften auf dem europäischen Markt zuformen."Die Eröffnung des Campus in Athen ist für das Frühjahr 2020 geplant.Informationen zu 24-7 Intouch24-7 Intouch ist ein globales Unternehmen für Kundendienst und Technologie, daswertschöpfende Lösungen für die Zukunft anbietet. Wir sind seit mehr als 20Jahren das Team und die Technologie hinter den größten Marken der Welt, fördernmenschliches Potenzial durch unseren KI-Bereich Laivly, und treiben für unsereKundenpartner Veränderung durch umsetzbare Erkenntnisse und Analysen voran.Pressekontakt:Jaime Dzikowski, Direktor für Marketing, 24-7Intouch,jdzikowski@24-7intouch.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140164/4485939OTS: 24-7 IntouchOriginal-Content von: 24-7 Intouch, übermittelt durch news aktuell