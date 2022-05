24,76 Euro Dividende sind nicht die Welt, aber ein Anfang

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

24,76 Euro Dividende sind nicht unbedingt das große, passive Einkommen. Aber es ist ein Anfang für mich als Einkommensinvestor. Die Dividendenaktie, die sie mir bezahlt hat, ist übrigens Realty Income (WKN: 899744). Wie du als Interessierter womöglich weißt, kommt diese Ausschüttung sogar auf monatlicher Basis. Inzwischen sogar netto.

Für mich sind 24,76 Euro Dividende nur ein Teil meiner passiven Einkünfte. Aber es ist entscheidend, sich den Prozess vor Augen zu führen. Langfristig sollte mir Realty Income nicht nur von alleine mehr bezahlen. Nein, sondern ich kann gewisse Hebel auch selbst steuern.

24,76 Euro Dividende pro Monat: Auf das Jahr hochgerechnet!

24,76 Euro Dividende sind wirklich nicht wenig, finde ich. Es ist eine Ausschüttung, die ich jeden Monat erhalte. Natürlich ist meine Investition auch entsprechend hoch. Aber trotzdem erkennen wir das wahre Potenzial erst, wenn wir das auf ein Gesamtjahr hochrechnen.

Es geht nicht primär um die 24,76 Euro. Selbst nach der Steuer und auf ein Gesamtjahr hochgerechnet läge meine Gesamtausschüttungssumme bei fast 300 Euro. Das wiederum ist bereits eine Menge mehr. Allerdings fällt das eben nicht direkt auf, weil die Ausschüttung in zwölf Raten kommt. Trotzdem ist es manchmal ein Vorteil, einen monatlichen Zahler im Depot zu haben. Die Regelmäßigkeit lässt einen nachts besser schlafen und zeigt, dass selbst in Korrektur oder Crash das operative Zahlenwerk in Ordnung ist.

Aber kommen wir zu anderen Aspekten. Es gibt Möglichkeiten, wie mir Realty Income mehr als das bescheren kann. Dividendenwachstum, Reinvestitionen und weitere Käufe im Allgemeinen sind mein Triumvirat, wie ich alleine diese Ausschüttung weiter steigern werde.

Ich lege die Weichen für mehr!

Realty Income zahlt mir als 24,76 Euro Dividende. Aber es besteht die Aussicht, dass langfristig bedeutend mehr dazukommt. Dividendenwachstum ist ein beständiger Begleiter, auf Vierteljahresbasis erhöht das Management inzwischen die Ausschüttungssumme je Aktie. Im letzten Jahr hat es sogar eine Steigerung von über 5 % im Jahresvergleich gegeben. Mit dem Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie in diesem Jahr im höheren Prozentbereich wäre das Fundament für weiteres Dividendenwachstum gegeben.

Aber Realty Income besitzt in meinem Depot den Stellenwert, dass ich pro Jahr netto auf ca. 300 Euro Dividende komme, weil ich von der Qualität überzeugt bin. Der Real Estate Investment Trust schüttet seit inzwischen 50 Jahren eine starke Auszahlung an die Investoren aus, seit fast drei Jahrzehnten börsennotiert. Zudem ist ein Portfolio mit über 11.000 Immobilien groß, das Management geht qualitativ in die nächste Wachstumsphase mit größeren Investitionen ein.

All das führt dazu, dass 24,76 Euro Dividende wirklich erst der Anfang sind. Langfristig reinvestiere ich die Ausschüttungen weiter in die Aktie. Und ich werde die Investitionen weiter aufstocken. Aber erst wenn die Aktie günstiger bewertet ist. 5 % Dividendenrendite sollten sein, um meinen Einsatz noch einmal zu erhöhen.

Der Artikel 24,76 Euro Dividende sind nicht die Welt, aber ein Anfang ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

