Berlin (ots) - 23. bis 27. August 2017: "Sommerkino" und "Tag deroffenen Tür" im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung,Reichstagufer 14, 10117 BerlinWillkommen zum StaatsbesuchDas Presse- und Informationsamt der Bundesregierung öffnet am 26.und 27. August 2017 jeweils von 10 bis 18 Uhr seine Pforten für dieBesucherinnen und Besucher des "Tags der offenen Tür". Dabei wird denGästen ein abwechslungsreiches Programm mit Ausstellungen,Bühnentalks und Livemusik geboten. Auf der Bühne am Reichstagufer ander Spree werden neben den jungen Nachwuchsmusikern Jumaa(Soul/Jazz), Amanda (Rap), Alice Francis (Electric Swing), Eveline(Indie-Elektropop) und Jonas Monar (Pop) auch 2raumwohnung (Samstag,26. August, ca. 17 Uhr) und Max Giesinger (Sonntag, 27. August, ca.12.30 Uhr) zu sehen sein. Der Eintritt ist frei. Das detaillierteProgramm wird in Kürze auf www.bundesregierung.de veröffentlicht.Für das kulinarische Angebot sorgt an beiden Tagen der "StartupFood Market". Das sind junge Unternehmen der Berliner Foodszene. Sieofferieren eine abwechslungsreiche Mischung an Speisen und Getränkenund geben Einblick in die neuesten Trends.Einladung zum "Sommerkino"Wie in den Vorjahren lädt das Presse- und Informationsamt derBundesregierung wieder zum "Sommerkino" ein. Auf dem Vorplatz amReichstagufer direkt an der Spree werden von Mittwoch, 23. August,bis Samstag, 26. August, jeden Abend um 20.30 Uhr (Einlass ab 19.30Uhr) Spielfilme gezeigt, die von der Deutschen Filmförderunggefördert wurden. Alle Filme werden in deutscher Sprache gezeigt.Audiodeskriptionen für Menschen mit Sehbehinderung sind jeweilsverfügbar.Programm:Mittwoch, 23. August: "Honig im Kopf" (2014)Donnerstag, 24. August: "Bridge of Spies - Der Unterhändler" (2015)Freitag, 25. August: "Tschick" (2016)Samstag, 26. August: "Monuments Men - Ungewöhnliche Helden" (2014)Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei. DaSicherheitskontrollen erfolgen, sollte - wenn möglich - auf dasMitführen von Gepäckstücken verzichtet werden. Die Mitnahme vonGlasflaschen ist nicht möglich.