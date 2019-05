23. RheinEnergieMarathon Köln setzt Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit / Die REWE Group unterstützt Lauf-Event auch als Ideengeber

Köln (ots) - Der Köln Marathon ist seit Jahren das sportlicheLauf-Highlight der Domstadt. Nun soll die 23. Auflage des Marathons(13.10.) nach dem Willen der Veranstalter auch im Hinblick auf dessenNachhaltigkeit Maßstäbe setzen. Die REWE Group unterstützt dieGroßveranstaltung in diesem Jahr nicht nur wie bisher mitLebensmitteln an der Strecke und im Verpflegungsdorf. Vielmehr warder genossenschaftliche Konzern im Vorfeld auch Ideengeber undSparringspartner. Denn die REWE Group engagiert sich seit Jahrenüberaus erfolgreich für mehr Nachhaltigkeit.Aus diesem Grund stellt das Unternehmen die Verpflegung derTeilnehmer im REWE Group-Verpflegungsdorf sowie an denREWE-Verpflegungsstellen in diesem Jahr speziell unter den AspektenNachhaltigkeit, Müllvermeidung, Saisonalität und Regionalitätzusammen. Die rund 25.000 Teilnehmer können sich freuen auf: 50.000Rainforest Alliance/PRO PLANET-zertifizierte Chiquita Bananen, 25.000UTZ-zertifizierte Müsli-Riegel von PENNY, 4.000 Liter REWEBio-Apfelsaft, 5.000 regionale Äpfel der Firma Krings, die mit demPRO-PLANET-Label gekennzeichnet sind, je 1.000 PRO PLANET-Birnen -ebenfalls von Krings - und Mini-Cherry-Tomaten von Landgard. DasUnternehmen stellt zudem 50 Kilogramm PRO PLANET-Möhren zurVerfügung. Wie in den Vorjahren werden die überschüssigenLebensmittel des Lauf-Events an die Kölner Tafel abgegeben."Die REWE Group ist mit ihrer Expertise im Bereich Nachhaltigkeitein wertvoller und innovativer Partner. Gemeinsam haben wir in denletzten Jahren eine einzigartige Versorgung für die Läuferentwickelt, die man bei keiner anderen Veranstaltung findet. Und dasnicht nur am Veranstaltungstag, sondern zukünftig auch das ganze Jahrüber mit leckeren und nahrhaften Rezepten", so Markus Frisch,Geschäftsführer der Köln Marathon Veranstaltungs- und Werbe GmbH.REWE-Lieferservice erstmals dabeiErstmals unterstützt der REWE-Lieferservice den Marathonlogistisch. Als Führungskolonne fahren Fahrzeuge desREWE-Lieferservice vor der Spitzengruppe und transportieren unteranderem die Eigenverpflegung der Marathon-Läufer. Ebenfalls neu istdie Einbindung von Rezepten aus REWE Deine Küche in die Marathon-Appund die weiteren Köln Marathon-Kanäle. Eigens abgestimmteMenü-Vorschläge sollen die Teilnehmer in ihrer Vorbereitung optimalunterstützen.REWE Group-Mitarbeiter laufen für den guten ZweckREWE spendet auch 2019 für jeden von den Mitarbeitern gelaufenenKilometer einen Euro an den Verein HistiozytoseHilfe. Im vergangenenJahr erreichten die 480 Zieleinläufer eine Summe von rund 8.500 Euro.REWE Group mit eigenem Vorbereitungsprogramm für Köln MarathonUm gesund und sicher ins Ziel zu kommen, bereiten sich die REWEGroup-Mitarbeiter, betreut vom CoE Gesundheit & Innovation, jedesJahr mit einem firmeneigenen Fit.Netz Programm auf den Marathon vor.Das mas-Institut aus Köln unterstützt dabei: Die REWE Group-Läufererhalten spezielle Leistungsdiagnostiken, aufbauend darauf einenindividuellen Trainingsplan und trainieren je nach Leistungsniveau inkleinen angeleiteten Lauftreffs. Zudem kann jeder Starter der REWEGroup bei verschiedenen Laufevents Tipps und Tricks vonprofessionellen Langstreckenläufern erhalten und startet beim KölnMarathon mit einem hochwertigen Laufshirt inklusive REWE Group Logo.2018 war die REWE Group mit 480 Läufern die mit Abstand größteFirmen-Läufergruppe.Über die REWE GroupDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehrals 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte derMarken REWE, REWE CENTER und BILLA sowie MERKUR, der Discounter PENNYund die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte (REWE ToGo) und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal,Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter demDach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen,Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours,Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro,DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera,Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalterclevertours.com.Pressekontakt:Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell