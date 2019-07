23. Internationaler DLRG Cup / Strand von Warnemünde lockt Rettungsschwimmer aus sechs Nationen zum Wettkampf (FOTO)

Bad Nenndorf/Rostock-Warnemünde (ots) -Vom 18. bis 20. Juli hauchen rund 230 Rettungsschwimmer ausinsgesamt sechs Nationen dem Strand des Rostocker Ostseebadesinternationales Wettkampfflair ein. Die DeutscheLebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) freut sich darauf, neben deneigenen Mannschaften auch Athleten aus Belgien, Dänemark, denNiederlanden, Schweden und der Schweiz unterhalb von Leuchtturm undTeepott - den Wahrzeichen Warnemündes - zur 23. Auflage desInternationalen DLRG Cups zu begrüßen. An drei Wettkampftagen gilt esfür die Rettungssportler, im Schwimmen, Sprinten und im Umgang mitunterschiedlichen Hilfsmitteln zur Wasserrettung Punkte für dieGesamtwertung zu sammeln."Ich freue mich, dass das Interesse am Rettungssport weiterhinhoch ist und viele unserer Mitglieder sich auch den sportlichenSeiten der DLRG zuwenden. Sportliches Training und Wettkampf sindmehr als nur Vorbereitung auf den Ernstfall, der hoffentlich nichteintritt. Der sportliche Vergleich sorgt für Abwechslung imVereinsalltag, motiviert und begeistert - auch die Zuschauer - fürdas Engagement im Ehrenamt", erläutert DLRG-Präsident Achim Haag."Der Sommer 2018", so der Chef der Lebensretter weiter, "hat aberauch gezeigt, dass die hier im Wettkampf verwendeten Sportgeräteunseren Rettungsmitteln sehr ähnlich sind. Viele der Rettungenwurden im klassischen schwimmerischen Einsatz oder mit Hilfe vonRettungsbrett oder Gurtretter vollbracht. Das zeigt, wie wichtig derFaktor Mensch und seine Kenntnisse und Fähigkeiten für die Aufgabender DLRG sind und zukünftig bleiben werden."DLRG Cup mit verändertem WettkampfmodusErstmals bei einem DLRG Cup starten in diesem Jahr keineNationalmannschaften. Mit der Umstellung des Wettkampfmodus stehtdieser nun internationalen Vereinen offen (Interclubs). Zuvor konntenausländische Sportler nur mit ihrer Nationalmannschaft starten. Damitist der DLRG Cup fortan Teil des von der International LifesavingFederation of Europe (ILS-E) ausgerichteten Europe Cup in Lifesavingsowie im Ranking der Euro Beach Flags Tour.Alte Bekannte und neue Gesichter unter den FavoritenZu den Favoriten im Wettbewerb der Vereine zählen dieses Jahrneben dem Vorjahressieger DLRG Harsewinkel (Westfalen) sicher auchdie DLRG-Gliederungen Halle-Saalekreis und Magdeburg (Sachsen-Anhalt)sowie Anklam (Mecklenburg-Vorpommern). Bei den Westfalen werden vorallem Daniel Roggenland und Nordin Sparmann Anwärter auf dievordersten Ränge sein. Roggenland konnte die Einzelwertung der Männerbereits zweimal gewinnen und war davor schon viermal Zweiter. CarlaStrübing (startet für die DLRG Anklam) stand mit dem Westfalen imletzten Jahr auf dem Podest und gilt auch weiterhin als eine derbesten Freigewässersportlerinnen in Deutschland. Darüber hinausreisen die amtierenden Weltmeister Vivian Zander und Jan Malkowski(beide DLRG Schloß Holte-Stukenbrock, Westfalen), Jessica Grote undJoshua Perling (DLRG Halle-Saalekreis) sowie Kerstin Lange (DLRGSchwerte, Westfalen) mit breiter Brust an die Ostsee. BesonderesAugenmerk gilt jedoch auch Newcomerin Nina Holt von der OrtsgruppeErkelenz (Nordrhein). Die amtierende Junioreneuropameisterin machteerst kürzlich beim 17. Junioren Rettungspokal mit überragendenLeistungen auf sich aufmerksam.Die Wettbewerbe des DLRG Cups werden am Strandabschnitt 1 inNachbarschaft zum "Teepott" (Strandpromenade 1) von Warnemündeausgetragen. Am Donnerstag (18.7.) ab 13:00 Uhr sowie Freitag undSamstag ab 08:00 Uhr können Zuschauer von den Tribünen derStrandarena oder auch direkt an der Wasserkante die Athleten währendder Rennen beobachten. Der Wettkampf endet Donnerstag und Freitagvoraussichtlich gegen 18:00 Uhr und Samstag um circa 16:30 Uhr.Offizielle Eröffnung am DonnerstagabendNach dem Einzug der Sportler in die Beach Sport Arena werdenDLRG-Präsident Achim Haag, sowie der Senator für Soziales, Jugend,Gesundheit, Schule und Sport der Hansestadt Rostock, SteffenBockhahn, am Donnerstag (18.7.) um 18:00 Uhr die Veranstaltungoffiziell eröffnen. Unterstützt wird der 23. Internationale DLRG Cupvon der Hansestadt Rostock, der Deutschen Marine und verschiedenenWerbepartnern.Unterhaltung für die Jüngsten bietet das Rahmenprogramm zum Cup:Seehund Nobbi und sein Team vermitteln spielerisch Baderegeln undmachen Kinder "wasserfest".Über den RettungssportDer Rettungssport ist die Wettkampfvariante desRettungsschwimmens. Er entstand aus der Idee heraus, Menschen für denWasserrettungsdienst zu gewinnen. Denn gute Rettungssportler sindauch gute Rettungsschwimmer. Der Sport kann im Ernstfall helfen,Leben zu retten. Gleichzeitig können durch ihn Techniken zur Rettungverfeinert und perfektioniert werden. Kraft, Kondition, Schnelligkeitund die Beherrschung der Rettungsgeräte sind Voraussetzung dafür, imWettbewerb konkurrenzfähig sein zu können. In der DLRG betreiben rund60.000 meist junge Menschen aktiv den Rettungssport, vom lokalenVerein bis hin zum internationalen Wettkampf. Vielen von ihnenkonnten dadurch bereits für den Wasserrettungsdienst an den Stränden,Badesee und in Schwimmbädern begeistert werden.Über die DLRGDie DLRG ist mit fast 1,8 Millionen Mitgliedern und Förderern diegrößte Wasserrettungsorganisation der Welt. Seit ihrer Gründung imJahr 1913 hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor demErtrinken zu bewahren. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier. Die DLRG ist die Nummer Eins in der Schwimm- undRettungsschwimmausbildung in Deutschland. Von 1950 bis 2018 hat sieüber 22,5 Millionen Schwimmprüfungen und fast fünf MillionenRettungsschwimmprüfungen abgenommen. In rund 2.000 Gliederungenleisten die ehrenamtlichen Helfer pro Jahr über zehn MillionenStunden freiwillige Arbeit für die Menschen in Deutschland. DieKernaufgaben der DLRG sind die Schwimm- undRettungsschwimmausbildung, die Aufklärung über Wassergefahren sowieder Wasserrettungsdienst. Über 45.000 Mitglieder wachen jährlich weitmehr als drei Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästenund Wassersportlern. Mehr Informationen unter dlrg.de.Druckfähige Bilder, Teilnehmer- und später auch Ergebnislistensowie Meldungen von der Veranstaltung und weitere Infos zum DLRG Cupfinden Sie unter www.dlrg.de/cup.