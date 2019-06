23. Hansetour Sonnenschein: Fahrradtour für krebskranke Kinder (FOTO)

Rostock/Mecklenburg-Vorpommern (ots) -Die Hanse-Tour Sonnenschein geht unter der Schirmherrschaft derMinisterpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, ManuelaSchwesig, sowie mit Unterstützung des Heeres in diesem Jahr in die23. Runde. Vom 19. bis 22. Juni 2019 werden wieder rund 200Fahrradfahrer für den guten Zweck in die Pedale treten und in vierTagen mehr als 500 Kilometer durch Nordwestmecklenburg zurücklegen.Ziel der Radtour ist, so viele Spenden für schwerkranke odertodkranke Kinder aus der Region und ihre Familien zu sammeln wiemöglich. Alle eingenommenen Spenden kommen zu 100 Prozent denProjekten zugute, da sämtliche Tour- und Verwaltungskosten durch dieTeilnehmer und die Mitglieder des Vereins getragen werden.In diesem Jahr führt die Hanse-Tour von Rostock über Bützow undSchwerin nach Hagenow. Die Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne in Hagenowwird, insbesondere durch die Unterstützung des dort stationiertenPanzergrenadierbataillons 411 der Panzergrenadierbrigade 41,diesjähriger "Heimatort" der Hanse-Tour Sonnenschein. Von dort ausstarten die Radfahrer am zweiten Tourtag über Ratzbeburg bis nachLübeck, am dritten Tourtag in Richtung Parchim und am vierten Tourtagüber Wismar zurück nach Rostock-Warnemünde, wo das Tourfinalegebührend gefeiert wird.zum Gesamtbeitrag:https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2019.juni2019&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CBD2EK9864DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell