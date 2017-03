Die 23. Bonner Venentage beleuchten neue Aspekte in der Phlebologie

Bonn (ots) - Als phlebologische Fachtagung rund um das Thema Venenund Gefäße haben die Bonner Venentage ihren Stellenwert unter denwissenschaftlichen Veranstaltungen in diesem Themenfeld. 300 Besucherverfolgten am 10. und 11. Februar die Vorträge, Workshops undSymposien in den Festsälen des Bonner Maritim Hotels. Auf derPräsentationsfläche stellten über 30 Aussteller aktuelleEntwicklungen in der Versorgung venenkranker Menschen vor. DieReferenten aus Forschung, Wissenschaft und Praxis erläuterten dieVersorgung von Krankheitsbildern wie Ulcus cruris und Thrombose unddiskutierten neue Entwicklungen.Als "Jahreseinstieg in die phlebologischen Veranstaltungen", wiees Kongresspräsident Professor Dr. Eberhard Rabe formulierte, greifendie Bonner Venentage Entwicklungen auf, sprechen Trends an und setzenThemen in Therapie, Versorgung und Pflege von Menschen mitVenenerkrankungen.Eine durch das Starnberger Medical Data Institute präsentierteVortragsreihe thematisierte das Zusammenwirken von Phlebologen mitdem hausärztlichen Bereich. Unter Moderation von Rabe diskutiertenGefäß- und Allgemeinmediziner die Zusammenarbeit in der Versorgungvenenkranker Menschen. Da Betroffene erst zum Phlebologen gehen, wennsie bereits schwerkrank sind, sieht Rabe die Möglichkeiten zurOptimierung im hausärztlichen Bereich.Diese Analyse unterstrich Professor Dr. Markus Stücker, der inseinem einführenden Statement die Situation der phlebologischenVersorgung erläuterte. "Ein Großteil unserer Mitglieder sindAllgemeinmediziner", betonte der Präsident der DeutschenPhlebologischen Gesellschaft und ergänzte: "Die Zusammenarbeit derfachärztlichen Disziplinen ist bei uns gelebte Praxis." Anhand derDaten der Bundesärztekammer gibt es rund 5.000 Gefäßmediziner inDeutschland. Ihnen steht eine große Menge potentieller Patientengegenüber, denn über 90 % der Bundesbürger weisen mit sogenanntenBesenreisern bereits leichte Venenveränderungen an den Beinen auf.Die Datenlage zeigt, dass ab dem 45. Lebensjahr das Risiko vonVenenerkrankungen exponentiell ansteigt, von denen schließlich jedervierte über 70jährige betroffen ist. Rein statistisch gesehen kämensomit in Deutschland 3.000 Patienten auf einen Phlebologen. EineVorauswahl der Patienten, die tatsächlich dem Gefäßspezialistenvorgestellt werden sollten, könne nach Stückers Ansicht unterbestimmten Voraussetzungen der Hausarzt vornehmen.Der Allgemeinmediziner Dr. Dr. Peter Schlüter stellte dieMöglichkeiten einer hierbei hilfreichen phlebologischen Untersuchungvor. Der Hemsbacher Arzt berichtete aus Sicht desAllgemeinmediziners, dessen Patienten aus den unterschiedlichstenGründen die hausärztliche Praxis aufsuchen und von denen nicht jederauf alle erdenklichen Aspekte hin untersucht werden kann. Schlüterregte daher an, eine spezifische Untersuchung des Zustands der Venenin den zweijährigen Check-up einzubeziehen, der von den Kostenträgernerstattet wird. Doch es gelte auch zu beachten, dass nicht jedehausärztliche Praxis die zur Diagnosestellung erforderlichen Gerätezur Verfügung hat, gab Schlüter zu bedenken. GrundsätzlicheVersorgungen venenerkrankter Patienten, wie post-operativeUntersuchungen, Wundversorgung und die für den Behandlungserfolggrundlegende Kompressionstherapie, seien jedoch grundsätzlich durchden Hausarzt leistbar. Wünschenswert wäre nach Schlüters Ansicht eineMotivation von Seiten der betroffenen Patienten und eine bessereRegelung der Vergütung hausärztlicher Leistungen in der Therapievenenkranker Menschen."Die Inspektion und Palpation der unteren Extremitäten gehört zurGanzkörperuntersuchung", unterstrich Dr. Hendrik Altenkämper, dergemeinsam mit Dr. Jutta Schimmelpfennig die Sicht des Berufsverbandsder Phlebologen erläuterte. Unter Hausärzten sei die Einschätzungverbreitet, dass die medizinischen Kompressionsstrümpfe, diePatienten zur erfolgreichen Kompressionstherapie benötigen, dasärztliche Budget belasten. Obwohl Kompressionsstrümpfe alsHilfsmittel nicht ins Budget fallen, stünde dieser Irrtum derBereitschaft, solche Patienten zu versorgen, oft im Wege, soAltenkämper. Andererseits wirken Behandlungen, für die der Patientselber aufkommen muss, wie die freiwilligen individuellenGesundheitsleistungen (IGeL), seiner Erfahrung nach auf denBetroffenen abschreckend.Die 23. Bonner Venentage ermöglichten den 300 Besuchern einenÜberblick zu aktuellen Entwicklungen der Phlebologie und beleuchteteneinzelne Aspekte im Rahmen aussagekräftiger Vorträge. Neben dem fürdiese Veranstaltung typischen "Blick über den Tellerrand", der sichauf lymphologische oder sportmedizinische Themen richtete, wurde indiesem Jahr zudem ein besonderer Schwerpunkt auf dasZusammenwirkungen verschiedener ärztlicher Fachrichtungen bei derVersorgung venenkranker Menschen gelegt. "Nicht nur beim Hausarzt,auch in vielen anderen medizinischen Bereichen gibt es Unklarheiten,wann man welchen Patienten zum Phlebologen schicken sollte", soKongresspräsident Rabe. Die 23. 