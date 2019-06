23 ARTE-Koproduktionen beim 37. Filmfest München

Strasbourg (ots) - Beim 37. Filmfest München ist ARTE mitinsgesamt 23 Koproduktionen vertreten. Darunter viele Filme, diezuvor beim diesjährigen "Festival de Cannes" nominiert und teilweiseausgezeichnet wurden; u.a. WETTBEWERB CINEMASTERSBACURAU von Kleber Mendonça Filho & Juliano DornellesARTE France Cinéma, Cinemascópio, SBS International, Globo Filmes,Simio Filmes,Telecine, Canal BrasilBrasilien 2019Mit: Bárbara Colen, Thomás Aquino, Udo Kier, Sonia BragaLIBERTÉ von Albert SerraARTE Cofinova, Idéale Audience, Rosa Films, Andergraun Films, LupaFilmDeutschland/Frankreich/Portugal/Spanien 2019Mit: Helmut Berger, Marc Susini, Iliana Zabeth, Théodora Marcadé,Baptiste PinteauxWETTBEWERB CINECOPROGAZA Dokumentarfilm von Garry KeaneZDF/ARTE, Real Films, Filmoption International, Fine Point Films,Gebrüder Beetz FilmproduktionIrland/Kanada/Deutschland/Frankreich/Niederlande/Schweden/Marokko2018LA GOMERA (THE WHISTLER) von Corneliu PorumboiuWDR/ARTE France Cinéma, 42 KM Film, Les Films du Worso, KomplizenFilm, Film I Vast, Filmgate Films, Studioul de Creatie CinematograficRumänien/Frankreich/Deutschland 2019Mit: Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Agustí Villaronga,Sabin TambreaIT MUST BE HEAVEN von Elia SuleimanZDF/ARTE, Rectangle Productions, Pallas Film GmbH, Possibles MediaII, Zeyno Film, Nazila FilmsDeutschland/Frankreich/Kanada/Türkei 2019Mit: Elia SuleimanDER VERRÄTER (IL TRADITORE) von Marco BellocchioZDF/ARTE France Cinéma, Kavac Films, IBC Movie, The Match Factory,Gullane Entertenimento,Ad VitamItalien/Deutschland/Brasilien/Frankreich 2019Mit: Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, FabrizioFerracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo AlesiNEUES DEUTSCHES FERNSEHENEIN DORF WEHRT SICH von Gabriele ZerhauZDF/ARTE, Hager Moss Film, Mona Film ProduktionDeutschland/Österreich 2018Mit: Fritz Karl, Brigitte Hobmeier, Harald WindischDER SOMMER NACH DEM ABITUR von Eoin MooreZDF/ARTE, Ziegler FilmDeutschland 2018Mit: Bastian Pastewka, Fabian Busch, Hans Löw, Pegah Ferydoni, CharlyHübnerNEUES DEUTSCHES KINOES GILT DAS GESPROCHENE WORT von Ilker ÇatakZDF/ARTE, if...Productions, Loin Derrière l'OuralDeutschland/Frankreich 2018Mit: Anne Ratte-Polle, Ogulcan Arman Uslu, Godehard GieseLARA von Jan-Ole GersterRBB/BR/ARTE, Schiwago Film, StudiocanalDeutschland 2019Mit: Corinna Harfouch, Tom Schilling, André Jung, Volkmar Kleinert,Rainer Bock, Gudrun RitterSTERNE ÜBER UNS von Christina EbeltZDF/ARTE, 2Pilots FilmproductionDeutschland 2019Mit: Franziska Hartmann, Claudio Magno, Kai Ivo Baulitz, NicoleJohannhanwahr, Davina Donaldson, Elias ReichertWAS GEWESEN WÄRE von Florian Koerner von GustorfWDR/ARTE, Flare FilmDeutschland 2019Mit: Christiane Paul, Ronald Zehrfeld, Sebastian HülkSPOTLIGHTLES MISÉRABLES von Ladj LyARTE Cofinova, SRAB Films, Rectangle ProductionsFrankreich 2019Mit: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa Perica,Al-Hassan LyWER 4 SIND von Thomas SchwendemannZDF/ARTE, Sky Deutschland Fernsehen, Schweizer Radio und Fernsehen(SRF), Kick FilmDeutschland 2019Mit: Michael Beck, Michael Schmidt, Thomas Dürr, Andreas RiekeTHE WILD GOOSE LAKE von Diao Yi'nanARTE France Cinéma, Green Ray Films, Memento Films, He Li Chen GuangInternationalChina, Frankreich 2019Mit: Ge Hu, Lun Mei Gwei, Fan Liao, Qian Wan, Dao QiC'EST ÇA L'AMOUR von Claire BurgerARTE France Cinéma, Dharamsala, Mars Films, Scope PicturesFrankreich 2019Mit : Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah HenochsbergLA CORDILLERA DE LOS SUENOS Dokumentarfilm von Patricio GuzmánARTE France Cinéma, Sampek Productions, Market ChileChile/Frankreich 2019MESSER IM HERZ (UN COUTEAU DANS LE COEUR) von Yann GuzmannARTE France Cinéma, CG CinémaFrankreich 2019Mit: Vanessa Paradis, Nicolas Maury, Kate Moran, Jonathan Genet,Khaled AlouachINTERNATIONAL INDEPENDENTSDomingo von Fellipe Gamarano Barbosa, Clara LinharARTE France Cinéma, Republica Pureza Films, Gamarosa, Damned FilmsFrankreich 2019Mit: Ítala Nandi, Camila Morgado, Augusto Madeira, Martha Nowill,Michael WahrmannNEUE DEUTSCHE SERIENDIE NEUE ZEIT von Lars KraumeZDF/ARTE, zero one film, Constantin Television, Nadcon FilmDeutschland 2019Mit: August Diehl, Anna Maria Mühe, Trine Dyrholm, Valerie Pachner,Ludwig TrepteVIRTUAL WORLDSTHE SUN - EDWARD MUNCH IN VIRTUAL REALITY von Mike Robbins & HarmkeHeezenZDF/ARTE, Gebrüder Beetz Filmproduktion, Substance Films SF, HighRoad Stories, Creative Europe, ZEFYR Media Fund, Kristiansand KommuneDeutschland, Frankreich, Norwegen 2019MONK BY THE SEA - CASPAR DAVID FRIEDRICH IN VIRTUAL REALITY von MikeRobbins & Harmke HeezenZDF/ARTE, Gebrüder Beetz Filmproduktion, Camera Lucida, LucidRealities, High Road Stories, Creative EuropeDeutschland, Frankreich, Norwegen 2019100 JAHRE BAVARIA FILMDER OCHSENKRIEG von Franz OstenRestaurierte Fassung: ZDF/ARTE, DFF - Münchner Lichtspielkunst AG(Emelka) (München),Mit: Fritz Greiner, Thea Steinbrecher, Viktor Gehring, Kurt Gerdes,Ernst Rückert