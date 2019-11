Der 23.11. ist der OFFIZIELLE TAG DER NATURKOSMETIK (FOTO)

Hannover (ots) - Happy birthday lavera - heute vor 32 Jahren, am 23.11.1987gründete Thomas Haase die Marke lavera Naturkosmetik - mit der Bedeutung DIEWAHRE - und verwöhnt seitdem Kunden und Kundinnen weltweit mit innovativenPflegelösungen für jeden Anspruch, jedes Alter und jeden Hauttyp.Vor einem Monat, am 23.10.2019, wurde lavera von der Jury Deutsche Standards zurMarke des Jahrhunderts für die Produktgattung NATURKOSMETIK ernannt und damitfür ihre jahrzehntelange Markenarbeit und ihren Innovationsanspruchausgezeichnet.Damit wird der 23.11. - der lavera Naturkosmetik Gründungstag - zum OFFIZIELLENTAG DER NATURKOSMETIK.1987 zählte Naturkosmetik noch zu einem Nischensegment, heute ist daraus eineweltweite Bewegung geworden. Die Pioniermarke lavera kann auf eine beispielhafteErfolgsgeschichte und rasante Entwicklung zurückblicken und zählt seitJahrzehnten zu einem der wichtigsten Wachstums- und Innovationstreiber.Umweltverschmutzung, Klimawandel, Digitalisierung und Globalisierung sindThemen, die Menschen aktuell mehr denn je bewegen. Weltweit suchen Menschen nachLösungen dieser gesellschaftlichen Probleme. Deshalb wenden sie sich zunehmendder Natur zu. Lavera macht das ganz bewusst schon seit über dreißig Jahren -denn wahre Pflege für Haut und Haare finden sich für lavera einzig und allein inder Natur - es braucht keine künstlichen Zusätze um wirksam zu sein. Daherwerden nur natürliche Inhaltsstoffe, bevorzugt aus Bio-Anbau verwendet. lavera.wirkt natürlich schön. - mit einzigartigen, natürlichen Wirkstoffkombinationen.Hersteller: ist das mittelständische Unternehmen Laverana GmbH & Co KG mitseinen rund den 400 Mitarbeitern.Distribution: lavera ist in über 40 Ländern gelistet.Pflegeprodukte: made in Germany in der Region Hannover, Vollsortiment mit 280Produkten, von der Reinigung, Zahnpflege, Hautpflege, Sonnenschutz, DekorativerKosmetik bis zu den vielen Spezialprodukten und limitierten Sondereditionen.Aktuelle Produktauszeichnungen:Seit Juni 1992 wurde lavera vom Verbrauchermagazin ÖKOTEST über 940 Mal mitBestnoten bewertet, aktuell erneut mit SEHR GUT die lavera basis sensitivHandcreme (Magazin-November 2019) und die lavera basis sensitivFeuchtigkeitscreme (Magazin-Dezember 2019).Green Brands: lavera Naturkosmetik ist eine ökologische, nachhaltige,authentische Marke. Als Green Brands werden nur Marken ausgezeichnet, die sichdurch Klimaschutz, Nachhaltigkeit und ihre ökologische Verantwortungauszeichnen.lavera Naturkosmetik ist seit 2013 Green Brands Germany und wurde am 14.11.2019zusammen mit 50 Marken und Nina Ruge bereits zum vierten Mal als Green BrandsGermany geehrt. Anlässlich der Galaveranstaltung im FrankfurterSenckenbergmuseum wurde lavera Naturkosmetik darüber hinaus erstmalig als BrandsCzech Republic und Green Brands Austria ausgezeichnet.Entdecken Sie die Wirksamkeit der Natur und lavera Naturkosmetikunterhttps://www.lavera.de oderwww.lavera.de/lavera-welt/die-marke-lavera/markedesjahrhunderts/Fordern Sie gern zusätzlich Informationen an: Unternehmens-PR,Sabine.Kaestner@lavera.dePressekontakt:Sabine Kästner, UnternehmenssprecherinLaverana GmbH & Co KG30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569sabine.kaestner@lavera.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/64783/4448424OTS: Laverana GmbHOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuell