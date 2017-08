Erfurt (ots) - Zum 20. Sendergeburtstag konnten die jungenZuschauer und ihre Familien einmal selbst über das Programmbestimmen. An sechs Freitagen im Juli und August haben die Zuschauergewählt, was auf dem "LOLLYWOOD"-Sendeplatz um 19:30 Uhr zu sehensein soll. Jeweils drei Filme gingen unter einem gemeinsamen Themagegeneinander ins Rennen. Mit dieser Aktion im Rahmen desSommerferienprogramms konnte KiKA fast eine viertel Million Menschenbegeistern, die diesem Aufruf folgten.KiKA bot seinen Zuschauern zum 20. Jubiläum mit "Dein Wunschfilmin LOLLYWOOD" die Möglichkeit, direkt an der Programmplanungmitzuwirken. Es stand eine breite Auswahl an Filmen bereit: vonKlassikern wie "Das fliegende Klassenzimmer" (ARD Degeto)oderNeuverfilmungen wie "Das kleine Gespenst" (ZDF) bis hin zuAnimationsfilmen wie "Blinky Bill - Das Meer der weißen Drachen"(KiKA). Die Mitmach-Aktion "Dein Wunschfilm in LOLLYWOOD" ist einesvon vielfältigen Programmhighlights, die KiKA im Geburtstagsjahranbietet.Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Videos zur Ansicht, Bilder und Texte zu "Dein Wunschfilm inLOLLYWOOD" und den Programmhighlights und Aktionen im Jubiläumsjahrfinden Sie im Bereich "Presse Plus" in der KiKA-Presselounge aufkika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell