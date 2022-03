22nd Century Group-Aktie: FDA-Zulassung!

Überblick

22nd Century Group, Inc. (NASDAQ:XXII) hat vom Tobacco Enforcement Bureau des Office of the Illinois Attorney General die Mitteilung erhalten, dass seine VLN-Zigaretten mit Wirkung vom 4. April 2022 in das Illinois Directory of Participating Manufacturers aufgenommen werden. Die Eintragung ermöglicht es dem Unternehmen, im Rahmen seines Pilotprogramms in Chicagoland mit dem Vertrieb von VLN-Zigaretten zu beginnen – der ersten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung