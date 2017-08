22. WFBSC-Programm jetzt vollständig - Vorträge von Microsoft, ISS und UNI Global Union als weitere Highlights des Weltkongresses der Gebäudedienstleister (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Berlin (ots) -Das Programm des 22. Kongresses der World Federation of BuildingServices Contractors (WFBSC) ist mit der Besetzung von weiterenhochkarätigen Rednern komplett. Mit David Williams aus dem "DigitalApplied Innovation Team" von Microsoft konnte ein Global Player derdigitalen Welt gewonnen werden. Und mit Peter Ankerstjerne, demMarketing Direktor der ISS Gruppe, tritt ein Vertreter des weltweitgrößten Gebäudedienstleisters am Abschlusstag des Weltkongresses auf.Der WFBSC Kongress findet vom 18. bis 20. September zum Thema"Reinigung in einer digitalen Welt - Prozesse, Menschen, Technik"erstmals parallel zur Internationalen Reinigungsfachmesse CMS Berlin- Cleaning.Management. Services. (19.-22.9.) in Halle 7.3 auf demBerliner Messegelände statt.Digitalisierung verändert die ArbeitsweltDavid Williams wird das Thema Gebäudeautomation und ihre Folgenfür die Branche unter dem Titel "Smart Cleaning deserve smartBuildings" darstellen. Die Teilnehmer dürfen gespannt sein, wie sichder Repräsentant des weltweit größten Softwareherstellers zu diesemThema positioniert (20.9., 10.30-11.00 Uhr).Welche weitreichenden Änderungen ergeben sich zum Beispiel daraus,dass ein verändertes Nutzerverhalten - inklusive täglicherEchtzeit-Beurteilung der Kundenzufriedenheit - die Dienstleistung inder Zukunft beeinflusst? Wie kreiert man ein herausragendesArbeitsplatz-Erlebnis auf der Basis digitalisierter FMDienstleistungsprozesse? Dies sind einige der Fragen, die PeterAnkerstjerne mit seinem Vortrag aus Sicht eines der weltweit größtenprivaten Arbeitgeber aufwirft. Er zeigt die revolutionärenVeränderungen auf, die durch die neuen Technologien undunterschiedliche Beschäftigungsformen in der Arbeitswelt der Zukunftentstehen (20.9., 10.30-11.00 Uhr).Schließlich bietet der Kongress auch die Möglichkeit, sich mit dengesellschaftspolitischen Folgen der Digitalisierungauseinanderzusetzen. Eddy Stam ist Sektorverantwortlicher fürReinigung/Sicherheit/Gebäudedienstleistungen beim weltweitenGewerkschafts-Dachverband UNI Global Union. Er setzt sich in seinemVortrag "Augmented Work" mit den Folgen der Digitalisierung auf dieArbeitswelt auseinander (19.9., 10.30-11.15 Uhr).Das WFBSC-Vortragsprogramm im Überblick (Stand: 24. August 2017)Montag, 18. September 201709:00 - 10:45 Uhr, Halle 7.3Eröffnungsveranstaltung. Es sprechen Thomas Dietrich, Präsidentdes WFBSC und Bundesinnungsmeister des Bundesinnungsverbands desGebäudereiniger-Handwerks, BIV. Günther Oettinger, EU-Kommissar fürHaushalt und Personal. Ramona Pop, Bürgermeisterin von Berlin undSenatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Yvan Fieremans,Präsident EFCI, European Federation of Cleaning Industries, PräsidentUGBN, General Union of the Belgian Cleaning Sector.11:30-12:00 Uhr: Halle 7.3Keynote "Führungskultur für eine neue Zeit", Anja Förster,Unternehmerin12:00-12:45 Uhr, Halle 7.3Keynote "Chancen und Risiken der digitalen Vernetzung" DanielDomscheit-Berg, Diplom-Informatiker mit Schwerpunkt IT-SicherheitDienstag, 19. September 201709:30-10:30 Uhr, Halle 7.3Premiumsponsoren Vortrag "Digitale Reinigung - Mythos oderRealität?" Dr. Ilham Kadri, Präsidentin der Division Diversey Care,Sealed Air Corporation.10:30-11:15 Uhr, Halle 7.3Vortrag "Auswirkungen der Digitalisierung auf dieArbeitsbedingungen in der Dienstleistung" Eddy Stam,Sektorverantwortlicher für Reinigung, UNI Global Union11:45-12:30 Uhr, Halle 7.3Vortrag "Internet of Things: Game Changer bei FMDienstleistungen". Steven Lambert, COO und Partner bei MCS.12:30-13:00 Uhr, Halle 7.3Pro - Kontra Session "Service-Plattformen: Herausforderungen fürdie Branche". Sven Hock, Gründer der Plattform Service Partner ONE,Johannes Bungart, Geschäftsführer des Bundesinnungsverbands desGebäudereiniger-Handwerks14:30-15:15 Uhr, Halle 7.3Vortrag "Thank Your Cleaner Day". Lillian Small, Chief ExecutiveOfficer | Building Service Contractors, Neuseeland.15:15 - 17:00 Uhr, Halle 7.3Podiumsdiskussion der Goldsponsoren "Digitalisierung aus Sichtunserer Geschäftspartner". Paul Church, Business and MarketDevelopment Director, Tork. Bryan Maser, Vice President Marketing,Institutional Europe Ecolab Europe GmbH. Francisco Muñoz, ChiefInformation Officer, INPACS, Frank Vancraeyveld, Head of Division,Professional Werner & Mertz Group, Chief Executive Officer,Tana-Chemie GmbH.Mittwoch, 20. September 201709:30-10:30 Uhr, Halle 7.3Premiumsponsoren Vortrag "Von der statischen erfahrungsbasiertenReinigung zur dynamischen wissensbasierten Reinigung". Markus Asch,Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der AlfredKärcher GmbH & Co. KG, Deutschland.10:30-11:00 Uhr, Halle 7.3Vortrag "Intelligente Reinigung für intelligente Gebäude" DavidWilliams, Business Architect, Microsoft Digital Applied InnovationTeam.11:15-12:00 Uhr, Halle 7.3Vortrag "Digitalisierung der Service-Praxis" Peter Ankerstjerne,Marketing Direktor, ISS12:00-12:30 Uhr, Halle 7.3Keynote Rede "Wandlung der Reinigungsindustrie - Strategien undErfolgsmodelle im digitalen Zeitalter". Dr. Willms Buhse, CEO undGründer von doubleYUU.12:30-14:00 Uhr, Halle 7.3Podiumsdiskussion Gebäudedienstleister "Herausforderungen ausTechnologie & Transparenz - Digitale Strategien fürGebäudedienstleister". Unter anderem mit Peter Ankerstjerne,Marketing Direktor, ISS, Claude Bigras, Präsident und CEO von GDIIntegrated Facility Services, Thomas Dietrich, Präsident des WFBSCund Bundesinnungsmeister des Bundesinnungsverbands desGebäudereiniger-Handwerks, BIV. Stan Doobin, Präsident undMehrheitseigner von Harvard, Christian Kloevekorn, Mitglied desVorstandes der Gegenbauer Holding SE & Co. KG in Berlin, Milton Ng,President, Managing Director, Ramky International Singapore Pte Ltd,Moderation: Dr. Willms Buhse, CEO und Gründer von doubleYUU14:00-14:30 Uhr, Halle 7.3AbschlussveranstaltungDas WFBSC-Programm wird simultan in Deutsch, Englisch Übersetzt.Anmeldungen: www.wfbsc2017.berlin.Diese Presse-Information finden Sie auch im Internet:www.cms-berlin.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell