22. März 2016: Ein Jahr nach dem Anschlag auf den Flughafen Brüssel - Flughäfen und Behörden setzen auf wirkungsvolle Sicherheitstechnologien

Berlin (ots) - Ein Jahr nach dem Anschlag auf dem BrüsselerFlughafen ziehen die deutschen Flughäfen im Rahmen derSicherheitsdebatte Bilanz.Der Anschlag am Flughafen Brüssel vor einem Jahr hat deutlichgezeigt: Die Terminals unserer Flughäfen als Symbole einer freien undweltoffenen Gesellschaft sind in das Visier von Terroristen gerückt."Die deutschen Sicherheitsbehörden haben in dieser schwierigenSituation angemessen reagiert. Aktionistische Maßnahmen, wie wir siein Brüssel gesehen haben, standen in Deutschland nie zur Debatte.",resümiert Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des FlughafenverbandesADV. Schnell hat sich hierzulande die Einsicht durchgesetzt, dasszusätzlich eingerichtete Kontrollen der Reisenden vor den Terminalsnicht mehr Sicherheit, sondern nur neue sicherheitskritische Zonenschaffen.Sicherheit im Flugverkehr hat höchste Priorität. Es ist diegemeinsame Verantwortung der Flughafenbetreiber, derSicherheitsbehörden und der Polizei, den größtmöglichen SchutzPassagieren und Mitarbeitern zu geben. Daher unterstützen dieFlughäfen das stets an die Lage angepasste Handeln derPolizeieinsatzkräfte.Der wesentliche Baustein zur Verbesserung der Sicherheit in denTerminals ist eine wirkungsvolle Sicherheitskultur. Dazu gehören dieSchulung der Mitarbeiter und Übungen zum richtigen Verhalten imErnstfall sowie die Verhaltensbeobachtung zum Erkennen potentiellgefährlicher Personen. Durch eine entsprechende Planung derFlughafeninfrastruktur werden die Möglichkeiten für Terroranschlägeund deren Auswirkungen minimiert. Außerdem unterstützen die Flughäfendie Einführung von modernen Sicherheits- und Überwachungstechnologiendurch die Behörden. Entsprechend engagieren sich die Flughäfen inForschung und Entwicklung."Die Sicherheitssysteme in Deutschland funktionieren. Derrechtzeitig vereitelte mutmaßliche Anschlag am Flughafen BerlinSchönefeld im Oktober 2016 hat dies eindrucksvoll gezeigt.", so RalphBeisel."Deutsche Flughäfen sollen keine Festungen werden. Dem Reisendensollen auch künftig durch einen effizienten und kundenorientiertenBetriebsablauf pünktliche Abfertigungsprozesse und eine hoheServicequalität geboten werden.", so Ralph Beisel abschließend.