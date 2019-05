22 MW Batterie-Energie-Speicher-System in Cremzow trägt zur weiteren Integration der Erneuerbaren bei - Energy2market liefert Vermarktungs-Know-how für den Großspeicher (FOTO)

Cremzow/Leipzig (ots) -Feierlich hat am 16. Mai 2019 ENERTRAG zusammen imProjektkonsortium mit ENEL Green Power und Leclanché das 22 MWCremzow Batterie-Energie-Speicher-System im Landkreis Uckermarkeingeweiht und offiziell in Betrieb genommen. Der Batteriespeicherliefert Primärregelleistung und trägt so zur Netzstabilisierung bei.Als Vermarktungspartner hatte das Leipziger EnergiehandelshausEnergy2market (e2m) die Präqualifizierung der Anlage begleitet undvermarktet die Leistung nun am Primärregelmarkt.Bidirektional können die Speicher schnell sehr große Mengen Stromaus dem öffentlichen Netz speichern - oder umgekehrt in das Netzeinspeisen. Das Batteriesystem, das ein Investitionsvolumen vonungefähr 17 Millionen Euro umfasst, unterstützt damit dieFrequenzstabilität des deutschen Stromnetzes.Jörg Müller, Vorstandsvorsitzender der ENERTRAG betont nicht nurden täglichen Beitrag zur Netzstabilisierung, sondern weist auch aufden potentiellen Beitrag zur Versorgungssicherheit hin. "Cremzow BESSermöglicht uns im Falle eines Ausfalles der Versorgung die Systemeneu zu starten. Unser Konsortium zeigt zudem, dass Batteriespeicherbereits ohne Förderung profitabel sein können.Erneuerbare-Energien-Systeme sind marktreif."Mit ökonomisch tragfähigen Lösungen für industrielle Großspeicherund der Integration von Batteriespeichern in Windparks beschäftigtsich die e2m schon seit längerem. Für den Betreiber eines der größtenVirtuellen Kraftwerke in Deutschland ist Cremzow ein weitererbedeutender Bestandteil der Speicher-Aktivitäten.Folgen Sie dem Link zur gemeinsamen Pressemitteilung von EnelGreen Power, Enertrag und Leclanché:https://www.enertrag.com/index.php?id=newsPressekontakt:Für Ihre Rückfragen und Bildwünsche ist unser Partner ENERTRAG, Dr.Nadine Haase (in cc), gern für Sie da.Kontakt: Dr. Nadine Haase - T +49 39854 6459-368 - M +49 172 3920762- nadine.haase@enertrag.comOriginal-Content von: Energy2market GmbH, übermittelt durch news aktuell