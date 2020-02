21st Century Tech: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Für die Aktie 21st Century Tech stehen per 01.02.2020, 06:10 Uhr 61.5 GBP zu Buche. 21st Century Tech zählt zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

21st Century Tech haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist 21st Century Tech mit einem Wert von 20,95 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Automatische Komponenten" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 27,74 , womit sich ein Abstand von 24 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Sentiment und Buzz: 21st Century Tech lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für 21st Century Tech in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,07 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt 21st Century Tech damit 46,22 Prozent über dem Durchschnitt (-2,15 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt 5,18 Prozent. 21st Century Tech liegt aktuell 38,89 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".