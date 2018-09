21st Century Fox verkauft Sky-Beteiligung an Comcast

Weitere Suchergebnisse zu "Sky plc":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Unterhaltungsriese 21st Century Fox will seinen Anteil am britischen Bezahlsender Sky an den Kabelkonzern Comcast abgeben.



Das teilte Fox am Mittwoch in New York mit. Die Beteiligung in Höhe von 39 Prozent habe aktuell einen Wert von mehr als 15 Milliarden Dollar (13 Mrd Euro).

Der Fox-Konzern aus dem Imperium von Medienmogul Rupert Murdoch hatte Sky eigentlich komplett übernehmen wollen, nach einem Bieterstreit mit Comcast aber am Wochenende in einer Auktion den Kürzeren gezogen. Comcast würde mit dem Kauf des Fox-Anteils eine entscheidende Hürde bei der angepeilten Sky-Übernahme nehmen.

Damit die Offerte, bei der Sky insgesamt mit knapp 31 Milliarden pfund Pfund bewertet wird, zum Erfolg führt, muss Comcast bis zum 11. Oktober mehr als 50 Prozent der Aktien erhalten. Dieses Ziel ist nun so gut wie erreicht, denn erst am Dienstag hatte das Unternehmen bekanntgegeben, bereits 30 Prozent am Markt erworben zu haben./hbr/DP/he