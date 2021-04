21 Aktien: Aktivität in der vorbörslichen Sitzung am Montag!

(NASDAQ:OCGN) Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um 20,6% auf $11,61. Ocugens COVID-19-Impfstoffpartner, die in Indien ansässige Bharat Biotech International Ltd. wird für seine Impfstoffe in Indien bis zum Doppelten des Hauptkonkurrenten AstraZeneca verlangen.(NASDAQ:MICT) stieg im vorbörslichen Handel um 18,2% auf $1,95. Das Unternehmen hatte im vergangenen Monat einen Quartalsverlust von $0,14 je Aktie gemeldet.... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!