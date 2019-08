20 % mehr ausländische Berufsabschlüsse im Jahr 2018 anerkannt / Hoher Anstieg bei Gesundheitsberufen - viele in Syrien erworbene Abschlüsse anerkannt

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2018 wurden bundesweit 36 400 im Auslanderworbene berufliche Abschlüsse als vollständig oder eingeschränktgleichwertig zu einer in Deutschland erworbenen Qualifikationanerkannt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,waren das 20 % mehr Anerkennungen als im Vorjahr (30 200). Dasdeutliche Plus kommt vor allem dem Gesundheitswesen zugute: DreiFünftel des Anstiegs beruhen auf Anerkennungen der Abschlüsse vonGesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pflegern sowie Ärztinnenund Ärzten (+3 700). Über alle Fachrichtungen hinweg war Syrien dasLand, in dem die meisten der anerkannten Abschlüsse erworben wurden.Anerkennungen vor allem in medizinischen GesundheitsberufenDie mit großem Abstand häufigsten Anerkennungen waren wie in denVorjahren in medizinischen Gesundheitsberufen zu verzeichnen: 61 %der Anerkennungen (22 300) stammten im Jahr 2018 aus dieserBerufsgruppe (2017: 58 %). Darunter bezogen sich 10 400 Anerkennungenauf Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger sowie 7 200 aufÄrztinnen und Ärzte, denen damit die Erlaubnis zur Ausübung ihresBerufs (Approbation) erteilt wurde. Auf den Plätzen drei, vier undfünf folgen Anerkennungen der länderrechtlich geregelten BerufeIngenieur/-in (2 900), Lehrer/-in (1 900) und Erzieher/-in mit 900Anerkennungen.Berufsabschlüsse aus Syrien am häufigsten anerkanntDie Ausbildungsstaaten mit den häufigsten anerkannten Abschlüssenwaren Syrien (4 800), Bosnien und Herzegowina (3 000), Serbien (2100) und Polen (2 000). Nach Regionen betrachtet lagen Anerkennungenvon Abschlüssen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union (11 900)vorn, gefolgt vom übrigem Europa (11 500) und Asien (10 000).Erstmals vollständige Übersicht zum Gesamtbild der AnerkennungenDie Angaben entstammen den erstmals vollständig zusammengefasstausgewerteten amtlichen Datenerhebungen auf Grundlage derBerufsqualifikationsfeststellungsgesetze (BQFG) des Bundes und derLänder. Diese Gesetze regeln die Anerkennung ausländischerBerufsabschlüsse, deren Referenzberufe in Deutschland dem Bundesrechtoder dem jeweiligen Landesrecht unterliegen.Insgesamt 50 500 AnerkennungsverfahrenInsgesamt bearbeiteten die für die Anerkennung zuständigen Stellenim Jahr 2018 rund 50 500 Anerkennungsverfahren, darunter 39 100Neuanträge. Das waren 15 % mehr bearbeitete Anerkennungsverfahren alsim Jahr 2017 (44 000). Drei Viertel der Verfahren (38 100) unterlagendem Bundesrecht, ein Viertel (12 400) dem Landesrecht. Vier von fünfVerfahren betrafen reglementierte Berufe (40 600), ein Fünftel nichtreglementierte Berufe (9 900). Über die Hälfte (56 %) der Verfahrenwurde von Frauen beantragt (28 100).Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Berufsbildungsstatistik, Telefon: +49 (0) 611 / 75 44 62www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell