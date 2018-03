20-jähriges Jubiläum des FOR WOMEN IN SCIENCES Programmes / Auszeichnung für fünf außergewöhnliche Wissenschaftlerinnen

Paris (ots) - Am 22. März 2018 zeichnen die L'Oréal-Stiftung unddie UNESCO im Rahmen des FOR WOMEN IN SCIENCE Programmes fünfherausragende Frauen in der Wissenschaft aus. Die Preisverleihungfindet im Hauptsitz der UNESCO in Paris statt.Die FOR WOMEN IN SCIENCE Preise werden Frauen verliehen, die inihrer Karriere einen bedeutenden Beitrag zum wissenschaftlichenFortschritt geleistet haben. Zudem werden auf internationaler Ebene15 Nachwuchswissenschaftlerinnen gefördert. Bei der diesjährigenPreisverleihung wird außerdem das 20-jährige Bestehen des FOR WOMENIN SCIENCE Programms gefeiert.Die Relevanz der Initiative zeigen aktuelle Zahlen: Frauen sind imArbeitsleben nach wie vor unterrepräsentiert, insbesondere in derWissenschaft. Denn hier ist die gläserne Decke noch sehr präsent. Nur28 Prozent der Wissenschaftler sind weiblich, 3 Prozent derNobelpreise im Bereich Wissenschaft gingen seit der Vergabe derPreise im Jahr 1901 an Frauen.Dennoch gibt es viele herausragende Wissenschaftlerinnen. IhnenVisibilität zu geben ist eine wesentliche Voraussetzung, um dieGleichstellung der Geschlechter in der wissenschaftlichen Communityzu fördern. Seit 20 Jahren zeichnen die L'Oréal-Stiftung und dieUNESCO jährlich fünf außergewöhnliche Wissenschaftlerinnen aus.Insgesamt gibt es unter Berücksichtigung von zusätzlichenSonderpreisen 102 Preisträgerinnen. Mit der Auszeichnung wird nichtnur ihre Arbeit gewürdigt. Ihnen wird zudem zu einer stärkerenWahrnehmung verholfen. Drei der FOR WOMEN IN SCIENCE Preisträgerinnenhaben anschließend den Nobelpreis erhalten. Darüber hinaus wurdenüber 3000 Nachwuchswissenschaftlerinnen unterstützt und damit auchihre Bekanntheit in der wissenschaftlichen Community gesteigert.Dadurch leistet die Initiative einen Beitrag für ein Gleichgewichtzwischen Frauen und Männer in der Wissenschaft.Am 22. März erhalten wieder fünf Frauen den FOR WOMEN IN SCIENCEPreis. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von EUR 100.000verbunden. In diesem Jahr wird der wissenschaftliche Beitrag vonWissenschaftlerinnen aus den Bereichen Medizin, Paläontologie,Molekularbiologie, Ökologie und Entwicklungsbiologie gewürdigt.Um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf dieseaußergewöhnlichen Frauen zu lenken, hat die L'Oréal-Stiftung eineinternationale Kommunikationskampagne an sieben internationalenFlughäfen (Paris, New York, Peking, London, Dubai, Sao Paulo undJohannesburg) sowie in den Straßen Paris gestartet, in Partnerschaftmit JCDecaux und Aéroports de Paris.DIE L'ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE PREISTRÄGERINNEN 2018:PREISTRÄGERIN AFRIKA UND DIE ARABISCHEN STAATEN> Professor Heather ZARMedizin und Gesundheitswissenschaften / PädiatrieVorsitzende der Abteilung für Pädiatrie & Kindergesundheit, Red CrossWar Memorial KinderkrankenhausDirektorin der Einheit des SAMRC (South African Medical ResearchCouncil - Medizinischer Forschungsrat Südafrika) an der UniversitätKapstadt, SüdafrikaFür den Aufbau eines bahnbrechenden Forschungsprogramms fürLungenentzündung, Tuberkulose und Asthma, das vielen Kindern weltweitdas Leben rettet.PREISTRÄGERIN ASIEN-PAZIFIK> Professor Meemann CHANGBiowissenschaften/PaläontologieProfessorin am Institut für Wirbeltierpaläontologie undPaläoanthropologieMitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, Peking, ChinaFür ihre Pionierarbeit an Fossilien, die zu Erkenntnissen darübergeführt haben, wie sich aquatische Wirbeltiere an das Leben an Landangepasst haben.PREISTRÄGERIN EUROPA> Professor Dame Caroline DEANBiowissenschaften/MolekularbiologieProfessorin am John Innes Centre, Norwich Forschungspark, VereinigtesKönigreichFür ihre bahnbrechende Forschung darüber, wie sich Pflanzen anihre Umgebung und den Klimawandel anpassen, was zu neuen Methoden derVerbesserung von Nutzpflanzen geführt hat.PREISTRÄGERIN LATEINAMERIKA> Professor Amy T. AUSTINÖkologie und UmweltwissenschaftenProfessor am, IFEVA-CONICET, Fakultät für Agrarwissenschaften,Universität von Buenos Aires, ArgentinienFür ihre bemerkenswerten Beiträge zum Verständnis der Ökologieterrestrischer Ökosysteme in Natur- und Kulturlandschaften.PREISTRÄGERIN NORDAMERIKA> Professor Janet ROSSANTBiowissenschaften/EntwicklungsbiologieLeitende Wissenschaftlerin am Kinderkrankenhaus, Toronto, KanadaUniversitätsprofessorin an der Universität Toronto, KanadaFür ihre herausragende Forschung, die dazu beigetragen hat, besserzu verstehen, wie sich Gewebe und Organe im sich entwickelnden Embryobilden.Pressekontakt:L'Oréal Deutschland GmbHViola Sprickviola.sprick@loreal.comTelefon 0211-4378519Original-Content von: L'Oréal Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell