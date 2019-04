20 häufige die Anlegerfehler von Anfängern — und wie man sie vermeidet

Es ist leicht für einen Anfänger, Fehler aus Überschwang, Ungeduld oder gar Unwissenheit zu machen. Aber diese Fehler können kostspielig sein, sodass es gut ist, sie möglichst zu vermeiden.

Um deine Gewinne zu erhöhen und deine Verluste zu verringern, ist es wichtig, dich ein wenig schlau zu machen, bevor du anfängst zu investieren. Wenn du diesen Artikel gelesen hast, wirst du eine bessere Vorstellung davon haben, welche Art von Temperament du brauchst, welche Erwartungen vernünftig sind und welche Strategien dir am besten dienen. Je mehr du weißt, desto besser wird es laufen.

Hier erfährst du 20 häufige Anfänger-Investorenfehler – und wie man sie vermeidet.

Nr. 1: Investieren, bevor man bereit ist

Erstens: Investiere nie, bevor du bereit bist, und zwar sowohl finanziell als auch mental. Zahle deine hochverzinsten Schulden ab, bevor du anfängst zu investieren. Wenn du tief in den Schulden steckst und jährlich 18 % Zinsen zahlst (was kein ungewöhnlicher Zinssatz ist), müsste jedes Geld, das du für Aktien ausgibst, mehr als 18 % Rendite erwirtschaften, nur um dich davon abzuhalten, Geld zu verlieren. Über lange Zeiträume hinweg lagen die jährlichen Renditen der Börse im Durchschnitt bei fast 10 %, nicht bei 18 %, wobei viele Perioden deutlich darunter lagen.

Es ist auch klug, einen Notfallfonds zu haben, bevor du anfängst, Geld in Aktien zu investieren. Ziel ist es, die Lebenshaltungskosten für sechs bis zwölf Monate leicht verfügbar zu haben. Ohne einen Notfallfonds kann eine teure Autoreparatur oder eine unerwartete medizinische Rechnung dich zwingen, deine Aktien zu einem schlechten Zeitpunkt zu verkaufen – zum Beispiel, wenn sie vorübergehend an Wert verloren haben –, was dazu führt, dass du zukünftige Gewinne verlierst.

Nr. 2: Unrealistische Erwartungen setzen

Der Aufbau von Vermögen über die Börse kann Zeit in Anspruch nehmen, und Träume von schnellen Gewinnen können schnell zunichte gemacht werden. Ein Beispiel:

Investiere niemals Geld in Aktien, das du innerhalb der nächsten fünf Jahre benötigst, weil der Markt gelegentlich abstürzt und es einige Jahre dauern kann, bis er sich erholt.

Man sollte angemessene Erwartungen an die Investition an der Börse stellen. Die langfristige durchschnittliche jährliche Rendite des Marktes liegt bei fast 10 %, aber in einigen Jahren kann sie auf 25 % oder mehr steigen, während sie in anderen auch um 25 % oder mehr sinken kann. Erwarte Volatilität und sei dir bewusst, dass nur wenige Aktien langfristige Durchschnittsrenditen von mehr als 20 % erzielen werden.

Nr. 3: Vertrauen in die falschen Personen oder Quellen

Viele neue Investoren setzen zu viel Vertrauen in Experten von Finanz-TV-Programmen oder in heiße Aktientipps von Freunden oder Kollegen. Jeder kann eine Aktie empfehlen, aber man kennt selten wirklich die Erfolgsgeschichte des Empfehlungsgebers – und selbst ein großartiger Investor wird einige schlechte Entscheidungen treffen. Die Investoren können auch von Kaltakquisiteuren geschröpft werden, die mit einem dringenden Appell kommen, Geld in eine einzigartige, bombensichere Investition zu stecken, vielleicht ein Unternehmen, das angeblich kurz davor steht, Krebs zu heilen oder Gold oder Öl zu finden. Denke daran: Alles, was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist höchstwahrscheinlich auch nicht wahr.

Nr. 4: Investitionen tätigen, die du nicht verstehst

Du weißt, dass Amazon.com die riesige E-Commerce-Seite betreibt, die diesen Namen trägt, und du weißt wahrscheinlich, dass Amazon auch Geräte verkauft, die die Alexa-KI-Technologie nutzen. Aber du weißt vielleicht nicht, dass die am schnellsten wachsende Sparte von Amazon der Cloud-Computing-Service ist, dass das Unternehmen einen Gamestreaming-Service entwickelt oder dass es plant, etwa 3.000 kassenfreie Convenience Stores im ganzen Land zu eröffnen. Wenn du in Amazon (oder ein anderes Unternehmen) investierst, musst du wirklich genau überblicken, wie es sein Geld verdient, was seine Wettbewerbsvorteile und Risiken sind, wie finanziell gesund es ist (in Bezug auf das Verhältnis Barmittel vs. Schulden) und wie rosig seine Zukunft zu sein scheint.

Einige Branchen wie Einzelhandel und Transport können leichter zu verstehen sein als andere wie Biotech und Finanzdienstleistungen.

Nr. 5: Zu viel an Provisionen zahlen

Sobald du anfängst, wirklich zu investieren, achte darauf, nicht zu viel für Handelsprovisionen auszugeben, also die Gebühren, die dein Makler für jeden Kauf- oder Verkaufsauftrag erhält, den du platzierst. Ziel ist es, nicht mehr als etwa 2 % des Wertes deines Handels an Provisionen zu zahlen. Wenn du zum Beispiel einen 1.000-US-Dollar-Handel platziert hast, solltest du nicht mehr als 20 US-Dollar für Provisionen ausgeben. Viele gute Broker berechnen heute 7 US-Dollar oder weniger pro Handel, sodass du relativ kleine Geschäfte machen kannst und nicht mehr als 2 % zahlst.

Eine Provision von 7 US-Dollar entspräche 2 % eines 350-US-Dollar-Handels. Wenn du jedoch einen 100-US-Dollar-Auftrag erteilst, würde eine Provision von 7 US-Dollar 7 % ausmachen und du müsstest deine Investition um volle 7 % steigern, nur um die Gewinnschwelle zu erreichen.

Nr. 6: Zu häufiges Handeln

Es ist leicht, zu oft zu handeln, wenn man gerade erst anfängt. Vielleicht kaufst du dich in eine Handvoll aufregender Unternehmen ein … aber dann entdeckst du einige andere aufregende Unternehmen, also verkaufst du einige Aktien der ersten Gruppe und kaufst dich in einige andere ein. Das ist eine gute Möglichkeit, um die Handelsgebühren zu erhöhen (siehe Nr. 5). Und es könnte dich mehr an Steuern kosten.

Aber darüber hinaus musst du großartigen Investitionen Zeit geben, um zu wachsen – idealerweise viele Jahre. Wenn du auf dem Weg bist, das Vertrauen in die Aktien zu verlieren, die du kaufst, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass du sie nicht genug studiert hast, bevor du sie gekauft hast.

Noch nicht überzeugt? Nun, laut einer akademischen Studie über besonders aktive Händler zwischen 1992 und 2006 verloren 80 % der aktiven Händler Geld und „nur 1 % von ihnen könnte als vorhersehbar profitabel bezeichnet werden“.

Wenn du mehrmals pro Stunde oder Tag handelst, bist du ein Day-Trader, und das ist besonders riskant. Niemand Geringeres als die SEC Commission (SEC) hat vor dem Day-Trading gewarnt: „Seien Sie darauf vorbereitet, schwere finanzielle Verluste zu erleiden. Day Trader erleiden in den ersten Monaten des Handels üblicherweise schwere finanzielle Verluste und viele von ihnen erreichen nie die Gewinnzone.“

Nr. 7: Kauf von Penny-Stocks

Penny-Stocks sind Aktien, die für weniger als etwa 5 US-Dollar pro Aktie gehandelt werden, und viele werden deutlich unter 1 US-Dollar gehandelt. Die Tatsache, dass du Tausende von Aktien für ein paar Hundert US-Dollar (oder weniger) erwerben kannst, kann für Anfänger attraktiv sein. Das ist problematisch, denn Penny-Stocks sind oft an unerfahrene, unrentable und manchmal zwielichtige Unternehmen gebunden. Sie sind auch oft sehr volatil und können von Betrügern leicht manipuliert werden.

Betrüger kaufen Aktien, machen online oder in Newslettern für sie Werbung, sodass andere kaufen und den Kurs erhöhen – und dann verkaufen die Betrüger ihre Aktien, wodurch der Kurs sinkt und die anderen Investoren große Verluste erleiden. Das wird als „Pump and Dump“-Schema bezeichnet.

Ein Kurs von nur 1 US-Dollar pro Aktie ist nicht unbedingt ein Schnäppchen und kann eher auf 0,50 oder 0,10 US-Dollar pro Aktie fallen als auf das Doppelte oder Dreifache zu steigen. Demgegenüber kann eine 300 US-Dollar-Aktie ein Schnäppchen sein, das sich innerhalb weniger Jahre verdoppelt oder verdreifacht.

Nr. 8: Zu viele Eier in einen Korb legen

Wenn dein Geld in nur wenige Aktien investiert wird, hast du weniger Raum für Fehler, wenn etwas schiefgeht. Es gibt natürlich einen Vorteil bei dem, was du tust: Wenn sich dein Geld in nur einer Aktie befindet und sich diese Aktie verdoppelt, verdoppelt sich dein Portfolio! Aber wenn die Aktie um 40 % fällt, fällt auch dein ganzes Portfolio. Es gibt keine perfekte Anzahl von Aktien, die man besitzen sollte, aber weniger als ungefähr 15 zu haben, kann dazu führen, dass du ein zu hohes Risiko eingehst.

Du solltest nicht unbedingt darauf abzielen, 50 oder 100 Aktien zu besitzen, da das bedeuten kann, dass ein einzelner Aktienanstieg nicht allzu große Auswirkungen auf dein Gesamtportfolio haben wird. Je mehr du besitzt, desto schwieriger wird es sein, jede Aktie genau genug im Blick zu behalten. Für viele Menschen sind 10 bis 20 verschiedene Aktien eine angemessene Anzahl.

Nr. 9: Nicht ausreichend diversifizieren

Nicht genügend zu diversifizieren ist ein weiterer häufiger Fehler beim Investieren und er wird nicht unbedingt dadurch vermieden, dass du, sagen wir, 20 verschiedene Aktien besitzt. Wenn 10 davon Energieunternehmen und 10 produzierende Unternehmen sind, bist du nicht besonders diversifiziert. Ein plötzlicher Rückgang des Öl- oder Gaspreises könnte den Wert deines Portfolios deutlich nach unten drücken, ebenso wie eine Rezession, bei der die Hersteller in Probleme geraten.

Ziel ist es, in eine Reihe von Branchen zu investieren – und idealerweise auch in eine Reihe von Ländern. Konzentriere dich auf Aktien aus den USA, aber denke auch darüber nach, einige internationale Beteiligungen hinzuzufügen – oder einige bedeutende US-Unternehmen mit beträchtlichen Auslandsgeschäften.

Nr. 10: Kaufen, Verkaufen oder Halten von Aktien auf der Grundlage von Emotionen

Zu viele Anfänger (und auch viele erfahrene Investoren) werden Aktien von Unternehmen kaufen, die ihnen gefallen oder die sie gierig machen, wobei sie nicht genügend darauf achten, wie unterbewertet oder überbewertet die Aktien sind. Das ist riskant, denn überbewertete Aktien erleiden eher große Rückschläge als unterbewertete.

Viele Anleger werden auch in Panik geraten, wenn der Gesamtmarkt zurückgeht oder wenn eine oder mehrere Aktien das tun. Sei dir bewusst, dass der Markt und die einzelnen Aktien immer steigen und fallen werden. Geh davon aus, dass der Markt in jedem Fall zumindest in einem gewissen Rahmen volatil ist, und bereite dich auf einen Abschwung alle paar Jahre vor – in dem Wissen, dass sich der Markt nach einem Abschwung immer wieder erholt hat. (Deshalb solltest du kein Geld investieren, das du innerhalb weniger Jahre brauchst.)

Wenn eine einzelne Aktie fällt, finde heraus, warum das passiert. Wenn es sich um einen kurzfristigen Grund handelt, wie z. B. einen Brand in einer Produktionsstätte oder vorübergehend hohe Preise für seine Rohstoffe, solltest du überlegen, durchzuhalten. Wenn das Unternehmen mit langfristigen Herausforderungen konfrontiert zu sein scheint, wie z. B. einem starken neuen Wettbewerber, einem dramatischen Bilanzskandal oder ungünstigen Regulierungsbedingungen, solltest du einen Verkauf in Betracht ziehen.

Versuche, die Emotionen aus der Sache rauszuhalten und so rational wie möglich zu sein.

Nr. 11: Erwarten, dass sich die bisherige Entwicklung fortsetzt

Wenn du nach einigen Aktien oder Investmentfonds suchst, in die du investieren kannst, kann es schwierig sein, denen zu widerstehen, die ein sehr starkes Jahr hatten, vielleicht mit einem Anstieg von 60 % oder mehr oder sogar einer Verdoppelung des Wertes. Man sollte aber wissen, dass sich solche großartigen Leistungen nicht automatisch im Jahresvergleich wiederholen – insbesondere bei Investmentfonds. Bei einem schnell wachsenden Unternehmen könnte auch der Aktienkurs mehrere Jahre in Folge steigen, aber das ist nicht garantiert – der enorme Gewinn eines Investmentfonds kann sich als Ausreißer erweisen.

Es ist in Ordnung, auf großartige Leistungen deiner Investitionen zu hoffen, aber zähle nicht auf sie oder gehe davon aus, dass du sie jedes Jahr bekommst.

Nr. 12: Keine Indexfonds

Es erfordert viel Arbeit, um ein Investor mit einer großen Erfolgsgeschichte bei der Auswahl spektakulärer Einzelaktien zu werden und sie zu halten, während sie über viele Jahre hinweg wachsen. Das erfordert viel Lesen, Lernen, Denken, Entscheiden … und auch etwas Glück. Viele von uns haben nicht die Zeit oder das Interesse für all das.

Für die meisten Menschen ist es am besten, einfach in einen günstigen, breit aufgestellten Indexfonds zu investieren, wie beispielsweise einen auf Basis des S&P 500. Das bringt dir ungefähr die gleichen Renditen wie der gesamte Aktienmarkt. Sieh dir daher auch Indexfonds an, hier ein paar Beispiele:

Der SPDR S&P 500 ETF (WKN:A0AET0) verteilt dein Vermögen auf etwa 80 % der US-Börse.

(WKN:A0AET0) verteilt dein Vermögen auf etwa 80 % der US-Börse. Der Vanguard Total Stock Market ETF (WKN:676773) investiert dein Geld auf dem gesamten US-Markt.

(WKN:676773) investiert dein Geld auf dem gesamten US-Markt. Der Vanguard Total World Stock ETF (WKN:A0Q9PK) steckt das Geld seiner Anleger in fast alle Börsen der Welt.

Die Anlage des gesamten oder des größten Teils seines Geldes in Indexfonds ist eine sehr vernünftige Wahl, auch weil Indexfonds dazu neigen, die meisten verwalteten Investmentfonds zu übertreffen. Nach Angaben der Leute bei Standard & Poor’s haben beispielsweise ab Mitte 2018 84 % aller inländischen Aktienfonds in den letzten 15 Jahren den S&P 1500 Composite Index unterschritten, während 92 % der Large-Cap-Aktienfonds den S&P 500 nicht erreicht haben.

Nr. 13: Keine Bewertung der Leistung vornehmen

Apropos Outperformance-Richtwerte: Wir Anleger sollten unsere eigene Performance regelmäßig bewerten. Da jeder von uns in einen guten, günstigen S&P-500-Indexfonds investieren könnte, ist es sinnvoll, eine Outperformance gegenüber dem S&P-500-Index anzustreben, wenn wir in einzelne Aktien investieren. Wenn wir das über einen Zeitraum von einigen Jahren nicht tun, sollten wir unser Geld besser einfach in einem Indexfonds halten.

Wirf das Handtuch nicht nach nur einem einzigen Jahr (oder vielleicht zwei) mit schlechter Leistung, sondern versuche zu beurteilen, wie die Sache nach ein paar Jahren läuft. Wenn du weiter liest und lernst, kannst du deine Strategien auch im Laufe der Zeit zum Besseren verfeinern.

Nr. 14: Nicht auf dem Laufenden bleiben

Wenn du in eine Reihe von Aktien investiert hast, auch wenn du vernünftigerweise planst, ein Buy-and-Hold-Investor zu sein, solltest du sie nicht einfach vergessen. Für beste Ergebnisse bei deiner Investition solltest du immer auf dem Laufenden bleiben – mindestens vierteljährlich in den meisten Fällen. Informiere dich über die Quartalsberichte und bringe in Erfahrung, was das Management über die Leistung und die Strategie gesagt hat. Bewerte im Laufe der Jahre, wie gut das Management seine Strategie umgesetzt hat.

Schaue auch in den Nachrichten, was du lernen kannst. Wenn es bedeutende Entwicklungen gibt, wie z. B. Markteinführungen von Neuprodukten oder schrumpfende Umsätze, solltest du darüber informiert sein.

Nr. 15: Nicht das Portfolio neu ausrichten

Dieses Problem tritt oft auf, ohne dass du es überhaupt bemerkst. Kaufe zuerst Wertpapiere für dein Portfolio in dem Verhältnis, das du willst. Vielleicht hast du z. B. 75 % deines Portfolios in Aktien und 25 % in Anleihen. Fünf Jahre später können deine Aktien jedoch auf 85 oder 90 % deines Portfolios angewachsen sein – mehr, als du halten wolltest. Dann ist ein Portfolio-Rebalancing überfällig. Du musst einige deiner Aktien verkaufen und mehr Anleihen kaufen, um das gewünschte Verhältnis wiederherzustellen.

Das Problem kann auch nur bei Aktien auftreten. Wenn du beispielsweise 15 verschiedene Aktien hältst und eine von ihnen nach oben geschnellt ist, könnte sie jetzt 20 % des Wertes deines Portfolios ausmachen. Wenn ja, ist das im Allgemeinen zu viel für eine einzelne Beteiligung, also würdest du gut daran tun, einige dieser Aktien zu verkaufen und das Geld neu zu verteilen. (Beachte jedoch, dass großer Reichtum oft dadurch aufgebaut wird, dass man großartige Aktien weiter steigen lässt – also bleibe mit einer sinnvollen Summe investiert, solange das Unternehmen gesund ist und wächst und du Vertrauen in das Unternehmen hast.)

Nr. 16: Kaufe mehr von einer gefallenen Aktie

Das kann kontraintuitiv erscheinen. Aber es ist wahr: Wenn die breitere Börse im Abschwung ist, kann das eine tolle Zeit sein, um Aktien großartiger Unternehmen zu kaufen. Aber das bedeutet nicht, dass du unbedingt dann mehr Aktien kaufen solltest, wenn eine einzelne Aktie abtaucht.

Aktien stürzen oft aus gutem Grund ab. Bevor du weitere Aktien kaufst, solltest du dir klarmachen, was vor sich geht. Du könntest tatsächlich feststellen, dass du gut daran tust, die Aktie zu verkaufen. Kaufe keine weiteren Aktien, es sei denn, du bist dir ganz sicher, dass das Problem, mit dem das Unternehmen konfrontiert ist – vielleicht der Weggang seines CEO oder ein enttäuschender Quartalsbericht – nur vorübergehend ist.

Nr. 17: Auf eine unwahrscheinliche Erholung warten und eine schlechte Aktie nicht verkaufen

Was würdest du in dieser Situation tun? Du hast vor einer Weile Aktien eines Unternehmens gekauft und sie haben an Wert verloren. Nehmen wir an, du hast 50 Aktien zu 80 US-Dollar pro Stück gekauft, für 4.000 US-Dollar, und jetzt liegt die Aktie bei 60 US-Dollar und deine Investition ist nur noch 3.000 US-Dollar wert. Du denkst an den Verkauf, da du das Vertrauen in das Unternehmen verloren hast, aber du stehst davor, einen Verlust von 1.000 Dollar zu realisieren, wenn du verkaufst.

Viele Investoren würden in diesem Szenario hartnäckig durchhalten und den Verlust von 1.000 US-Dollar aussitzen wollen. Sie entscheiden sich, darauf zu warten, dass die Aktien mindestens genug gewinnen, um ihren Verlust wieder auszugleichen – und dann werden sie verkaufen und das Geld in etwas anderes stecken. Das ist jedoch nicht unbedingt ein kluger Schachzug, denn denk daran – die Investoren haben jetzt wenig Vertrauen in das Unternehmen. Wenn es nicht sehr bald oder sehr viel an Wert zulegt, warum dann warten, bis das Unwahrscheinliche passiert?

Stattdessen verkaufe die Aktien, nimm einen Verlust in Kauf und verschiebe die restlichen 3.000 US-Dollar in eine Aktie, in die du mehr Vertrauen hast. Dein Geld wächst eher im Wert und du könntest in der Lage sein, die verlorenen 1.000 US-Dollar mit diesem vielversprechenderen Unternehmen auszugleichen.

Nr. 18: Investieren mit geliehenem Geld

Wenn du von Möglichkeit hörst, mit geliehenem Geld zu investieren – d. h. mit „Marge“ –, freust du dich vielleicht über diese Aussicht. Hier erfährst du, warum das eine ziemlich aufregende Sache ist: Man stelle sich vor, dass man 10.000 US-Dollar in eine Aktie investiert und sie 50 % gewinnt – und jetzt ist sie 15.000 US-Dollar wert. Toll, oder? Aber was wäre, wenn du dir weitere 10.000 US-Dollar geliehen und insgesamt 20.000 US-Dollar in die Aktie investiert hättest? Dann hättest du 30.000 US-Dollar!

Die Verwendung von Margen ist vollkommen legal und kann deine Gewinne stark nach oben treiben – aber sie kann auch deine Verluste verstärken. Im obigen Beispiel heißt das: Wenn die Aktie, für die du dir Geld geliehen hast, um 50 % fällt, wird dein 20.000-US-Dollar-Anteil nur noch 10.000 US-Dollar wert sein – die Summe, die du dir geliehen hast. Sobald du das geliehene Geld zurückzahlst, stehst du mit nichts da – was bedeutet, dass aus 50 % Verlust ein 100-prozentiger Verlust wurde, dank der Marge.

Außerdem dient das Eigenkapital auf deinem Konto als Sicherheit, die du für das Darlehen aufbringst. Wenn der Wert deiner Investitionen, die du mit Marge getätigt hast, deutlich sinkt, bekommst du einen „Margin Call“ von deinem Broker, in dem du gebeten wirst, einige Vermögenswerte zu verkaufen, um Geld zu generieren, oder mehr Geld auf dein Konto einzuzahlen. Wenn du das nicht tust, kann es sein, dass dein Broker nun einen Teil deiner Aktien für dich verkauft.

Zudem solltest du die Maklergebühren und Zinsen für die Verwendung der Marge in deine Rechnung einbeziehen. Bei einem großen Broker zum Beispiel liegen die aktuellen Zinssätze zwischen 8,075 %, wenn du 250.000 bis 499.999 US-Dollar leihst, und 9,825 %, wenn du weniger als 25.000 US-Dollar aufnimmst. Du musst also eine ziemlich hohe Rendite verdienen, damit sich eine solche Kreditaufnahme lohnt. Für die meisten Anleger ist es am besten, die Finger davon zu lassen.

Nr. 19: Der Versuch, den Markt zu timen

Ein weiterer häufiger Fehler beim Investieren ist das Timing – das Ein- und Aussteigen aus dem Markt, je nachdem, ob du denkst, dass er nach oben oder unten geht. Das mag vernünftig erscheinen, besonders wenn man den Investmentgurus zuhört, die sagen, dass sie wissen, wo der Markt in naher Zukunft hingeht. Aber die Identifizierung der besten oder schlechtesten Tage im Voraus ist einfacher gesagt als getan und falsch zu schätzen kann dich bares Geld kosten. Forscher von Morningstar.com fanden heraus, dass der Markt in den 20 Jahren von 1992 bis 2011 durchschnittlich 7,8 % pro Jahr Gewinn gebracht hat. Wenn du an den 10 schlechtesten Tagen in diesem Zeitraum nicht am Markt gewesen wärst, hättest du durchschnittlich 12 % verdient, obwohl du an den 10 besten Tagen durchschnittlich 4,1 % erzielt hättest.

Der Indexfonds-Pionier John Bogle hat gewitzelt: „Sicher, es wäre toll, aus den Aktien am Hoch auszusteigen und am Tief wieder einzusteigen, [aber] in 55 Jahren im Geschäft habe ich nicht nur niemanden getroffen, der wusste, wie man es macht, ich habe auch nie jemanden getroffen, der jemanden getroffen hat, der weiß, wie man es macht.“

Nr. 20: Nicht weiter lernen

Je mehr du weißt, desto weniger Fehler wirst du wahrscheinlich machen. Lesen und Denken kann dich zu besseren Anlagestrategien und besserer Performance führen.

Lies mehr über großartige Investoren. Lies mehr über großartige Unternehmen. Lies auch über Unternehmenspleiten, da sie sehr aufschlussreich sein können. Lies etwas über großartige Managementstile, da die besten Unternehmen ein gutes Management haben werden. Informiere dich über die Branchen, die dich interessieren, lerne ihre Herausforderungen kennen, ihre Perspektiven und welche Akteure am stärksten und am schwächsten sind.

Erinnere dich an dieses Zitat von Warren Buffetts langjährigem Geschäftspartner Charlie Munger:

„In meinem ganzen Leben habe ich keine weisen Menschen (egal in welchem Themenbereich) kennengelernt, die nicht die ganze Zeit gelesen haben – keine, null. Du wärst erstaunt, wie viel Warren liest – und wie viel ich lese. Meine Kinder lachen über mich. Sie denken, ich sei ein Buch mit zwei Beinen.“



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Selena Maranjian auf Englisch verfasst und am 20.03.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon.

Motley Fool Deutschland 2019