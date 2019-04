20 chinesische Hochschulen suchen in Deutschland nach Studenten / Berufswahlmesse vocatium Rhein-Main erwartet Top-Unis aus China

Offenbach (ots) - Junge Menschen für Studium, Land und Menschenbegeistern. Das ist Ziel der 20 chinesischen Hochschulen, die sichzur Berufswahlmesse vocatium Rhein-Main am 28. und 29. Mai in derMesse Offenbach angemeldet haben. Knapp 60 Berater werden Schüler imBerufswahlalter bei einem einmaligen Gastspiel zu Studium undStipendium in China beraten. Gemeinsam mit über 130 weiterenregionalen, überregionalen und internationalen Ausstellern bilden sieein außergewöhnliches Beratungsangebot zu Berufsmöglichkeiten fürjunge Menschen. Infos unter www.erfolg-im-beruf.de.Zur zwölften vocatium Rhein-Main werden 5.000 Jugendlicheerwartet; eine attraktive Zielgruppe für die Hochschulen. Zudembereitet der Veranstalter IfT Institut für Talententwicklung dieSchüler im Unterricht auf die Messe und ihre insgesamt über 150Aussteller vor. Im Anschluss erhalten die Schüler festeGesprächstermine mit den Ausstellern. "Hemmungen, auf die Beraterzuzugehen, werden damit abgebaut", erklärt Janna-Rabea Stingl,Projektleiterin der vocatium Rhein-Main. Alle Anstrengungen,wochenlange Vorbereitung und mindestens zehn Stunden Flug, sind fürdie chinesischen Berater daher lohnenswert.Doch nicht nur das einzigartige Messekonzept treibt dieUniversitäten an. "Die vocatium ist eine gute Gelegenheit, diedeutsch-chinesischen Beziehungen zu pflegen", erklärt AipingStintzing, die gebürtig aus China kommt und als Geschäftsführerin derIfT International den Kontakt zu den Hochschulen hergestellt hat. DieMesseteilnahme sei daher auch als Geste zu verstehen.An der Messe nehmen die renommiertesten Universitäten Chinas teil.Zehn der Hochschulen zählen zu den besten Zwanzig aus China, fünfwerden auch auf der Liste der top 200 weltweit geführt. ChinesischeUniversitäten schätzen Talente - unabhängig ihrer Herkunft. DieAnzahl der Voll- und Teilzeitstipendien ist vergleichsweise hoch. DieUniversitäten stellen auf der vocatium auch Stipendien,Sprachangebote und Sommerprogramme vor.China bietet internationalen Studenten an, nach Uni-Abschluss imLand zu arbeiten. Jobs finden die Berufseinsteiger in großenchinesischen Firmen oder in den Niederlassungen ausländischerUnternehmen. Wen es nach dem Studium zurück nach Deutschland zieht,der wird lange von seinen Erfahrungen profitieren und hervorragendeJobaussichten haben.Pressekontakt:IfT Institut für TalententwicklungInternational GmbHStückenstraße 6822081 HamburgAiping StintzingGeschäftsführerin IfT Internationalt +49 40 507992813a.stintzing@if-talent.deJanna-Rabea StinglProjektleiterin vocatium Rhein-Maint +49 69 87201409r.stingl@if-talent.deOriginal-Content von: IfT Institut für Talententwicklung GmbH, übermittelt durch news aktuell