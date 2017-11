20. Welttag des Fernsehens: Bewegtbild ist und bleibt das beliebteste Massenmedium

Frankfurt am Main (ots) - Jubiläum der bewegten Art: Am 21.November jährt sich der "Welttag des Fernsehens" zum 20. Mal. DerGedenktag erinnert an das erste Weltfernsehforum der VereintenNationen, das vom 21. bis 22. November 1996 stattfand und sichseither alljährlich damit befasst, wie Fernsehengesellschaftsrelevante Themen wie Frieden, Sicherheit,wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie Kulturaustausch fördernkann und soll. Heute ist aus Fernsehen Bewegtbild geworden und dieNutzung erfolgt über viele verschiedene Screens und auf vielfältigeWeise - unabhängig von Zeit und Ort. Die Bedeutung des Mediums istunverändert hoch, Fernsehen ist die beliebteste Freizeitgestaltungder Deutschen. In Deutschland misst die AGF Videoforschung seit 1988die TV-Reichweiten und seit drei Jahren auch die Nutzung vonOnline-Video (Streaming).Zum Welttag-Jubiläum des Fernsehens neun aktuelle Fakten überBewegtbild in Deutschland:Bewegtbild ist das meistgenutzte Medium: Im Jahr 2016 sah jederDeutsche in einem TV-Haushalt im Durchschnitt 223 Minuten pro Tagfern, in der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre waren es 171 Minuten. Amlängsten saßen die älteren Zuschauer (50 Jahre und älter) mit 311Minuten täglich vor dem Bildschirm, gefolgt von den 30- bis49-Jährigen (206 Minuten).Bewegtbild ist ein Massenphänomen: Die meist geseheneFernsehsendung im Jahr 2016 war bei der Fußball-Europameisterschaftdie Live-Übertragung Deutschland gegen Frankreich (ZDF) mit 29,9Millionen Zuschauern, gefolgt vom Spiel Deutschland gegen Italien(ARD) mit 28,5 Millionen und Deutschland gegen Slowakei (ZDF) mit28,1 Millionen. Insgesamt erzielten im vergangenen Jahr 17 Sendungeneine Reichweite von über 15 Millionen Zuschauern, 88 Sendungen hattenmehr als 10 Millionen Zuschauer.Bewegtbild ist live: Rund 98 Prozent der TV-Nutzung finden live amTag der Ausstrahlung statt. Die zeitversetzte TV-Nutzung machte imvergangenen Jahr demnach nur rund 2 Prozent des gesamtenFernsehkonsums aus. Für die konvergente Reichweite aus TV undOnline-Video misst die AGF auch das Video-Streaming im Bereich derMediatheken der Anbieter - bis zu 7 Tage vor und bis zu 60 Tage nachder linearen Ausstrahlung.Bewegtbild ist sozial: 33 Prozent aller Bewegtbildnutzung findetals Gemeinschaftserlebnis mit mindestens zwei Personen vor demBildschirm statt.Bewegtbild ist groß: Zwar wird Bewegtbild auch auf Smartphones undTablets genutzt - auf den großen Bildschirm im Wohnzimmer wollen dieDeutschen aber dennoch nicht verzichten. In 97 Prozent derTV-Haushalte steht das Gerät dort zum gemütlichen Konsum von derCouch aus, 18 Prozent sehen inzwischen aber auch im Schlafzimmer fern- Tendenz steigend (2015: 15 Prozent). Mit durchschnittlich 36 ZollBildschirmdiagonale ist der Fernseher in den vergangenen Jahren auchimmer größer geworden. Im Schnitt verfügt jeder Haushalt über 1,5TV-Geräte.Bewegtbild ist digital: Der Anteil analoger Nutzung geht immerweiter zurück. Der Digitalisierungsgrad der deutschen TV-Haushaltelag am 1. Oktober 2016 bei 89,8 Prozent und ist in diesem Jahr aufüber 95 Prozent gestiegen.Bewegtbild ist konvergent: Der Konsum von Bewegtbildinhaltenfindet immer häufiger kanalübergreifend statt. Dieser Entwicklungfolgt die AGF mit ihrem Forschungssystem und weist seit 2017 einekonvergente Reichweite für TV- und Streamingnutzung aus. Derzeitkumulieren die im AGF-System gemessenen Streaming-Angebote bereitsüber 7 Millionen Nutzer pro Monat mit einer Nutzungsintensität von 40bis 60 Minuten am Tag.Bewegtbild ist vielfältig: 2016 haben die Landesmedienanstalten 12Vollprogramme, 60 Free-TV-Spartenprogramme, 89 Pay-Programme und 20Teleshopping-Programme registriert (Quelle: VPRT). Die AGF misstderzeit die Einschaltquoten von 158 Sendern und weist die Reichweitenfür 28 Anbieter aus (ARD, Bibel TV, Discovery, Disney, eo TV, FOX,Goldbach, History Channel, Just Music, Juwelo TV, Mainstream,Mediengruppe RTL, NBC Universal, ProSiebenSat.1, Servus TV, Sky,Sony, Spiegel TV, SPORT1, TELE5, Turner, TV Berlin, TV Bayern,VIACOM, Welt der Wunder, Welt N24, ZDF, Zee One). In derStreaming-Messung der AGF wird derzeit die Nutzung von 162Video-Playern erfasst.Bewegtbild ist (auch) AGF: Mit 5.000 täglich berichtendenPanel-Haushalten und rund 10.500 Personen bildet die AGF dieTV-Nutzung von 38,32 Millionen Haushalten mit rund 75 MillionenMenschen (ab 3 Jahren) repräsentativ ab. Für die Messung vonOnline-Streaming hat die AGF ein Desktop-Panel aufgebaut, das sichaus 15.000 monatlich aktiven Panelisten zusammensetzt, dasMobile-Panel umfasst 5.000 Personen.Über die AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)Die AGF Videoforschung ist eine Kooperation der Sender ARD,Discovery Communications Deutschland, Mediengruppe RTL Deutschland,ProSiebenSat.1 Media, Sky Deutschland, Tele 5, Viacom, WeltN24 undZDF zur gemeinsamen Durchführung und Weiterentwicklung derkontinuierlichen quantitativen Erfassung der Nutzung vonBewegtbildinhalten in Deutschland einschließlich der Erhebung undAuswertung der Daten. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einemmehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, umdem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung vonBewegtbildinhalten zu liefern. Neben den Gesellschaftern wirkenLizenznehmer, Werbungtreibende und die Mediaagenturen aktiv an derGestaltung der Messung und Forschung in der AGF Videoforschung mit.Pressekontakt:Willibald MüllerGeschäftsführerTel. +49 (0)69 - 95 52 60 0 | Fax: +49 (0)69 - 95 52 60 60 |E-Mail: presse@agf.de | www.agf.deAnke WeberDirector OperationsTel. +49 (0)69 - 95 52 60 0 | Fax: +49 (0)69 - 95 52 60 60 |E-Mail: presse@agf.de | www.agf.deOriginal-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuell