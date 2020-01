Wir haben ein neues Jahr, und Junge, das Jahr 2020 hat einige große Fußstapfen zu füllen. Im vergangenen Jahr sahen wir den S&P 500 um fast 29 % steigen, was dem Vierfachen der historischen durchschnittlichen Jahresrendite des Aktienmarktes entspricht, und zwar inflationsbereinigt und einschließlich der Reinvestition von Dividenden.

Die große Frage ist natürlich, was das laufende Jahr für den breiteren Markt und die Anleger bringen könnte. Die folgenden 20 Vorhersagen für den Aktienmarkt im Jahr 2020 könnten einen gewissen Einblick bieten.

1. Im Jahr 2020 wird es keine Rezession geben

Die wohl größte Frage, die sich den Investoren stellt, ist, ob sich eine Rezession anbahnt. Das scheint zwar nach einer sehr kurzen Inversion der zwei- und zehnjährigen Zinskurven Ende August der Fall zu sein, aber Daten der Credit Suisse aus dem Jahr 1978 zeigen, dass die durchschnittliche Rezession erst 22 Monate nach der Inversion auftritt. Auch die Renditen an den Aktienmärkten werden im Durchschnitt erst 18 Monate nach einer Inversion negativ, so dass der Markt im ersten Quartal 2021 (unter der Annahme, dass diese Durchschnittswerte zutreffen) sinken sollte.

Vorläufig scheint sich die längste wirtschaftliche Expansion in der Geschichte der USA fortzusetzen.

2. Der Aktienmarkt wird ein weiteres positives Jahr erleben

Obwohl der Aktienmarkt im Jahr 2019 Renditen erzielte, die weit über den historischen Normen lagen, dürften die Anleger in diesem Jahr weitere Gewinne erzielen. Historische Jahresrenditen zeigen, dass sich der Aktienmarkt in den Jahren nach einem Gewinn von mindestens 20 % sehr gut entwickelt. Seit 1981 gab es 11 Jahre, in denen der S&P 500 mindestens 20 % erreicht hat (ohne Rundung). Nur in einem einzigen Fall (1990) schloss der S&P 500 im darauf folgenden Jahr niedriger. In der Mehrzahl dieser 11 Fälle konnte der S&P 500 im folgenden Jahr einen weiteren zweistelligen Prozentsatz an Wertzuwachs verzeichnen.

3. Der Markt wird eine Korrektur von mindestens 10 % erfahren

Doch nur weil die Daten darauf hindeuten, dass der Markt im Jahr 2020 auf breiter Ebene steigen wird, heißt das noch lange nicht, dass die Börsen direkt nach oben gehen werden. In den vergangenen 70 Jahren hat der S&P 500 37 Korrekturen von mindestens 10 % (ohne Rundung) erfahren, und noch viel mehr, wenn man die Korrekturen im Bereich von 8 % bis 9,9 % mitzählt. Es ist selten, dass es keinen Rückgang oder eine Korrektur gibt, und ich glaube nicht, dass 2020 eine Ausnahme sein wird. Da noch viele Unsicherheiten auf dem Tisch liegen, darunter der Handelskrieg zwischen den USA und China, wird eine Korrektur von mindestens 10 % im S&P 500 eher eintreten als ausbleiben.

4. Die Zinssätze werden das ganze Jahr über unverändert bleiben

Dieses Mal gehe ich davon aus, dass die Federal Reserve das ganze Jahr über ihre im Jahr 2019 beschlossenen Zinssenkungen um insgesamt 75 Basispunkte nicht ändern wird. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, und sein Gouverneursrat scheinen in Bezug auf die US-Wirtschaft vorsichtig optimistisch zu sein, haben aber angedeutet, dass sie sich in einer abwartenden Haltung befinden. Dies wäre das erste volle Jahr der Untätigkeit der Fed seit 2014.

Da die Zinssätze immer noch deutlich unter den historischen Normen liegen und voraussichtlich auf absehbare Zeit dort bleiben werden, werden hoch verschuldete Branchen wie Fluggesellschaften und Telekommunikation weiterhin Zugang zu billigem Kapital haben.

5. Gold und Silber werden wieder einmal gute Ergebnisse zeigen

Obwohl 2019 substanzielle Gewinne erzielt wurden, sind sowohl physisches Gold als auch Silber für ein weiteres glänzendes Jahr 2020 gerüstet. Obwohl wir Gold und Silber typischerweise als sichere Anlagen betrachten, die in Zeiten der Unsicherheit gekauft werden, ist der größte Katalysator für Edelmetalle nach wie vor ein extrem ertragsschwaches Umfeld. Da Bankeinlagen und Staatsanleihen mit der Inflationsrate nicht Schritt halten, sollten Edelmetalle wie Gold und Silber, die keine Rendite bringen, eine attraktive Alternative zu festverzinslichen Anlagen bleiben.

6. Warren Buffett wird eine große Übernahme tätigen

Nachdem er mehr als dreieinhalb Jahre auf seinen Lorbeeren gesessen hat und Berkshire Hathaways Barbestand auf einen Rekordbetrag von 128,2 Milliarden US-Dollar anwachsen ließ, wird 2020 das Jahr sein, in dem Buffett endlich eine große Übernahme tätigt.

Ich persönlich würde es zwar gerne sehen, wenn das Orakel von Omaha ein Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial kaufen würde, wie z.B. den Entwickler von robotergestützten chirurgischen Geräten, Intuitive Surgical, aber die Geschichte zeigt, dass er viel eher ein Unternehmen im Finanz- oder Konsumgüterbereich kauft. Vielleicht ist ein Gewürzgigant wie McCormick auf dem Radar, oder Buffett könnte einfach den Rest des südamerikanischen Zahlungsverarbeitungsunternehmens StoneCo erwerben, den er schon zum Teil besitzt. Die Möglichkeiten sind scheinbar unbegrenzt.

7. Das Gesundheitswesen wird der heißeste Sektor im S&P 500 sein

Auch wenn dies schwer zu glauben sein mag, war der Gesundheitssektor der zweitschlechteste Sektor innerhalb des S&P 500 im Jahr 2019, wobei nur der Energiesektor einen schlechteren Zuwachs verzeichnete. 2020 werde ich mir das besonders genau ansehen.

Bei so vielen Investoren, die nach einem Grund suchen, um sich über eine Rezession Sorgen zu machen, ist es nur logisch, dass sie sich an eine rezessionsresistente Branche wenden. Schließlich können wir nicht entscheiden, wann wir krank werden oder welches Leiden wir entwickeln. Das macht den Gesundheitssektor zu einem Sektor mit vorhersehbarer Nachfrage und viel Wachstum, das sich aus neuartigen Medikamenten, medizinischen Geräten und personalisierten Technologien ergibt.

Darüber hinaus werden Branchen innerhalb des Gesundheitssektors, wie die Biotechnologie, in der Nähe des niedrigsten Kurs-Gewinn-Verhältnisses seit mindestens zwei Jahrzehnten bewertet. Es gibt viel Raum für eine mehrfache Ertragsexpansion bei Biotech-, Pharma- und Gesundheitsdienstleistungen sowie bei Aktien von Vertriebsunternehmen im Gesundheitswesen.

8. Die FAANG-Aktien werden den S&P 500 übertreffen…

Die Aktien von FAANG – das sind Facebook (WKN:A1JWVX), Apple, Amazon, Netflix (WKN:552484) und Google, das jetzt eine Tochtergesellschaft von Alphabet ist – haben den Richtwert S&P 500 in den letzten zehn Jahren deutlich übertroffen. Ich erwarte, dass sich dieser Trend im Jahr 2020 insgesamt fortsetzen wird.

Obwohl sie aufgrund ihres unglaublichen Wachstums und ihres Marktanteils in ihren jeweiligen Branchen oft gefragt sind, sind die meisten Aktien von FAANG heute im Verhältnis zu ihrem Cashflow-Potenzial auf einem relativ attraktiven Niveau bewertet. Ich würde zwar nicht so weit gehen, sie als Wertaktien zu bezeichnen, aber es gibt definitiv jetzt mehr Wert als je zuvor. Amazon zum Beispiel wurde in den letzten fünf Jahren mit einem durchschnittlichen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 30 gehandelt, wird jetzt aber nur mit dem 20-fachen des von der Wall Street für 2020 geschätzten Kurs-Cashflow-Verhältnisses bewertet.

9. …Aber Netflix wird das Jahr niedriger beenden

Eine FAANG-Aktie sieht jedoch so aus, als würde sie das Jahr 2020 niedriger beenden: Netflix.

Netflix ist die einzige FAANG-Aktie, die derzeit Geld verliert. Dies hat damit zu tun, dass Netflix seinen gesamten operativen Cashflow wieder investiert, um seine internationale Reichweite zu vergrößern.

Außerdem wird es sich einer Vielzahl neuer Konkurrenten stellen müssen. Das Aufkommen vieler neuer Streaming-Dienste zwischen November 2019 und Mai 2020, einschließlich Disney+ von Walt Disney, Apple TV+ von Apple, HBO Max von AT&T (WKN:A0HL9Z) und Peacock von NBCUniversal, zusammen mit der bestehenden Konkurrenz von Amazon Prime Video und Alphabet’s YouTube TV, könnte mehr Druck auf Netflix’ US-Streaming-Geschäft ausüben, als das Unternehmen je gesehen hat. Ich gehe nicht davon aus, dass das Jahr 2020 ein gutes Jahr für Netflix sein wird.

10. Bitcoin wird die Hälfte seines Marktwertes verlieren… schon wieder

Nach einer Rallye von fast 3.500 US-Dollar pro Coin im Jahr 2019 erwarte ich, dass Bitcoin im Jahr 2020 mindestens die Hälfte seines Wertes verliert.

Die große Rallye von Bitcoin im Jahr 2019 scheint durch die erwartete Halbierung der Blockbelohnung für Krypto-Miner im Mai 2020 angeheizt worden zu sein. Wir waren Zeugen einer ähnlichen Rallye bei Bitcoin, bevor die vorherige Blockbelohnung im Juli 2016 halbiert wurde, wobei die Miner versuchten, eine möglichst hohe Belohnung für die Prüfung von Blockchain-Transaktionen zu erhalten.

Unglücklicherweise gibt es danach weniger Wachstumsmotoren für Bitcoin. Die zugrundeliegende Technologie von Bitcoin, die Blockchain, hat sich auf Unternehmensebene nicht wie geplant durchgesetzt, und Bitcoin selbst ist eine grundlegend fehlerhafte Investition. Und als Sahnehäubchen bleibt die Securities and Exchange Commission misstrauisch gegenüber Bitcoin und muss noch einen auf Bitcoin basierenden börsengehandelten Fonds genehmigen. Mit anderen Worten: meide Bitcoin im Jahr 2020!

11. Ein Einzelhändler mit mehr als 900 Geschäften wird in Konkurs gehen

So gut wie jedes Jahr erleben wir, wie ein berühmtes Unternehmen in Konkurs geht. Im vergangenen Jahr beantragten der Stromversorger PG&E und der Einzelhändler Forever 21 Insolvenzschutz, 2018 war der Spielzeughersteller Toys R Us dran. Im Jahr 2020, so meine Erwartung, wird der Einrichtungshändler Pier 1 Imports (WKN:A2PMPF) pleite gehen.

Im Grunde genommen ist Pier 1 ein völliges Durcheinander. Das Unternehmen hat in den letzten sechs Monaten über 182 Mio. US-Dollar verloren und meldete einen Umsatzrückgang von 12,6 % im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres. Das Unternehmen kann einfach nicht mit Online-Einzelhändlern wie Amazon und Wayfair konkurrieren, und die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt dies.

Das Schlimmste ist, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten das Umlaufvermögen um rund 75 Mio. US-Dollar übersteigen. Daher ist es unklar, ob Pier 1 in der Lage sein wird, seine Betriebskosten und Schulden in den nächsten 12 Monaten zu bezahlen.

12. Der Brexit wird endlich abgeschlossen

Nach mehr als dreieinhalb Jahren der Unentschlossenheit wird der Brexit in Großbritannien im Jahr 2020 endlich Realität werden.

Nach einer Abstimmung der Briten im Juni 2016, die Europäische Union zu verlassen, versuchte die ehemalige Premierministerin Theresa May bei drei verschiedenen Gelegenheiten, einen Brexit-Beschluss vom Parlament genehmigen zu lassen, und scheiterte daran. Dies wird höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein, wenn es um den derzeitigen Premierminister Boris Johnson geht. Das liegt daran, dass Johnsons konservative Tory-Partei bei den Wahlen vom 12. Dezember 2019 eine Reihe von Schlüsselpositionen in Nordengland, den Midlands und Wales gewonnen hat. Diese Sitze waren zuvor von Mitgliedern der Labour-Partei besetzt. Da die wichtigste Opposition jetzt entfernt wurde, hat der Brexit in diesem Jahr einen klaren Weg vor sich, mit oder ohne einen Deal.

Die große Frage lautet nun: Kann das Vereinigte Königreich eine Rezession abwenden, wenn es die EU verlässt?

13. In der Marihuana-Industrie wird es keine Fusionen und Übernahmen mehr geben

Es wurde erwartet, dass die Marihuana-Aktien 2019 den nächsten Schritt machen würden, aber letztendlich wurden sie durch Angebotsprobleme in Kanada, hohe Steuersätze in den USA und eine anhaltende Schwarzmarktpräsenz in ganz Nordamerika vom Kurs abgebracht. Die größte Überraschung im neuen Jahr könnte jedoch die vollständige Einstellung der Fusions- und Übernahmebemühungen (M&A) sein.

Nach dem Beginn der Fusionen und Übernahmen 2018 wurde vor kurzem eine Reihe von Transaktionen geändert oder beendet, darunter die von MedMen Enterprises nun auf Eis gelegte Transaktion zum Kauf von PharmaCann. Da die Finanzierung von Pot-Aktien, insbesondere in den USA, wegen der Illegalität von Cannabis auf Bundesebene ein großes Problem darstellt, wäre es nicht überraschend, wenn die M&A-Bemühungen im Jahr 2020 vollständig eingestellt würden, da die Industrie versucht, Kapital zu sparen.

14. Es werden mehr Pot-Aktien von der Börse genommen als an eine große US-Börse kommen werden

Einer der wenigen Lichtblicke für Cannabis-Aktien im letzten Jahr war, dass eine Handvoll Unternehmen in der Lage waren, von der Freiverkehrsbörse an die New Yorker Börse (NYSE) oder die Nasdaq zu wechseln. Die Notierung an einer großen Börse neben bewährten Unternehmen kann die Sichtbarkeit und die volumenbasierte Liquidität verbessern und Wall-Street-Unternehmen dazu veranlassen, mit der Berichterstattung zu beginnen oder eine Investition zu tätigen.

Aber es wäre nicht im Geringsten überraschend, wenn mehr Pot-Aktien von den großen Börsen genommen würden als die Zahl derer, die im Jahr 2020 an die Börse kommen.

CannTrust beispielsweise liegt derzeit unter dem für die Notierung an der NYSE erforderlichen Mindestkurs und hat seit Mai keine Betriebsergebnisse mehr gemeldet. In der Zwischenzeit sind HEXO und Aurora Cannabis beide weniger als 1 US-Dollar davon entfernt, ebenfalls unter den für eine weitere Notierung an der NYSE erforderlichen Aktienkurs von 1 US-Dollar zu fallen.

15. Aktienrückkäufe von Unternehmen werden von den Rekordniveaus von 2019 fallen

Die Verabschiedung des Gesetzes über Steuersenkungen und Arbeitsplätze im Dezember 2017 führte zu einer Senkung der Körperschaftssteuersätze und hat den Anteil der Einnahmen, die Unternehmen behalten, deutlich erhöht. Dies wiederum führte zu Rekordbeträgen beim Rückkauf von Unternehmensanteilen im Jahr 2018 und erneut im Jahr 2019. Ich gehe davon aus, dass im Jahr 2020 dieser Trend gebrochen wird und die Aktienrückkäufe von den Rekordständen des Jahres 2019 zurückgehen.

Obwohl das Gesetz den Unternehmen immer noch erlaubt, einen größeren Teil der Gewinne zu behalten, hat ein nachhaltig niedriges Zinsumfeld die Kreditvergabe gefördert und die Schulden der Unternehmen im Laufe der Zeit stetig erhöht. Angesichts der Rezessionsängste wäre es nicht abwegig zu erwarten, dass die Unternehmen im laufenden Jahr einen Teil ihrer Schulden zurückzahlen, anstatt den Aktienrückkauf zu fördern.

16. United Technologies wird aus dem DowJones entfernt

Seit der Einführung des Dow Jones Industrial Average vor mehr als 123 Jahren hat sich die Zusammensetzung des Index 54 Mal verändert. Ich vermute, dass das Jahr 2020 das 55. Mal sein wird, wobei der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsgigant United Technologies (WKN:852759) entfernt wird.

Für diejenigen, die United Technologies nicht so genau verfolgen, das Unternehmen ist gerade dabei, sein Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssegment mit Raytheon zusammenzulegen und schließlich seine Geschäftsbereiche Carrier und Otis in getrennten Transaktionen auszugliedern. Das Problem ist, dass der Dow bereits in Form von Boeing einen Vertreter der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungsbereich hat, so dass United Technologies wahrscheinlich entbehrlich wird. Es wird erwartet, dass diese Fusion bis zur ersten Hälfte des Jahres 2020 abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.

17. Facebook oder Costco werden die neuen United Technologies im Dow

Das ist richtig – eine Vorhersage basierend auf einer Vorhersage! Angenommen, meine ursprüngliche Prognose ist zutreffend und United Technologies wird aus dem Dow entfernt, dann muss der Ausschuss sie ersetzen. Meine Erwartung ist, dass entweder Facebook oder Costco Wholesale (WKN:888351) diese Rolle ausfüllen wird.

Facebook ist als fünftgrößtes börsennotiertes Unternehmen eine logische Wahl, da es der König der sozialen Medien ist. Da Facebook vier der sieben meistbesuchten sozialen Medien (Facebook, Messenger, WhatsApp und Instagram) kontrolliert, kann es seinen Werbekunden mehr bieten als jedes andere Unternehmen auf der Welt. Der einzige wirkliche Knackpunkt ist, dass der Dow bereits genug Unternehmen aus dem Technologiesektor hat.

Andererseits könnte Costco der perfekte Kandidat sein. Selbst wenn Coca-Cola und McDonald’s bereits Teil des Dow 30 sind, sagt uns keines dieser Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen viel über die Kaufgewohnheiten der Verbraucher oder die Gesundheit der US-Wirtschaft. Aber Costco mit seiner Marktkapitalisierung von 130 Mrd. US-Dollar tut genau dies.

18. Die Aktien der Restaurants werden sich deutlich schlechter entwickeln als der Markt insgesamt

Obwohl das Gaststättengewerbe dank einer rekordverdächtigen Wirtschaftsexpansion boomt, werden die Investoren darauf achten, im Jahr 2020 von den Restaurantaktien wegzukommen.

Laut Yardeni Research hat das durchschnittliche KGV der Restaurantunternehmen im S&P 500 im Jahr 2019 ein Allzeithoch erreicht, das es seit 1997 nicht mehr gegeben hat. Restaurantaktien sollten nicht mit KGVs von über 25 bewertet werden, wenn ihre Wachstumsraten eher im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich liegen.

Darüber hinaus sind Restaurantaktien eine besonders brenzlige Investition, da die Schulden der Unternehmen zunehmen und die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir uns in den späteren Phasen der bestehenden wirtschaftlichen Expansion befinden. Wenn sich die nächste Rezession wieder einmal bemerkbar macht, dürfte die hohe Prämie der Restaurantaktien zu den ersten Opfern gehören.

19. Pinterest wird im Jahr 2020 steigen – andere Aktien in ihrem zweiten Börsenjahr nicht so sehr

Von wenigen Ausnahmen abgesehen schnitten 2019 hochkarätige Börsengänge (IPOs) nicht gut ab. Diese Schwäche wird sich wahrscheinlich auch 2020 fortsetzen, da sich das BIP-Wachstum in den USA etwas verlangsamt. Verlustreiche IPOs wie die Taxigiganten Uber und Lyft könnten weiterhin ins Schleudern geraten.

Pinterest (WKN:A2PGMG) hat jedoch die Voraussetzungen für einen großen Aufschwung im zweiten Jahr geschaffen. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer (MAU) von Pinterest stieg bis Ende September auf 322 Mio., das sind 71 Mio. mehr als im Vorjahreszeitraum. Der wachsende MAU-Wert ist wichtig, weil er neue Werbekunden bringt und die Anzeigenpreise immer mehr zu Gunsten von Pinterest erhöht. Außerdem scheint die Rendite angesichts der Tatsache zu steigen, dass das Unternehmen in Überseemärkte vordringt und höhere Durchschnittseinnahmen pro Nutzer verlangen kann. Ich gehe davon aus, dass Pinterest das herausragende Unternehmen bei den IPOs des letzten Jahres sein wird..

20. Value-Aktien erleben ein Comeback

Seit etwa 10 Jahren laufen Wachstumstitel den Value-Aktien davon. Außergewöhnlich niedrige Zinssätze haben wachstumsstarken Unternehmen billigen Zugang zu Kapital verschafft und damit ihre Expansion angekurbelt. Doch 2020 dürfte sich dieser Trend verschieben, auch wenn die Kreditzinsen niedrig bleiben.

Es ist kein Geheimnis, dass die Wall Street und die Investoren nach der kurzen Umkehrung der Zinskurve im August Angst vor einer Rezession haben. Meiner Ansicht nach bedeutet dies, dass sich die Anleger verstärkt auf rentable und als billig empfundene Aktien konzentrieren. Wir haben bereits eine Reihe von “langweiligen Unternehmen”, wie AT&T, erlebt, die 2019 die Gewinne des Referenzindex S&P 500 übertroffen haben. Ich vermute, dass in diesem Jahr mehr defensive Unternehmen und Markenunternehmen florieren werden, wobei die Wachstumstitel zum ersten Mal seit einiger Zeit schlechter als die Value-Aktien abschneiden werden.

Keine Garantie

Die Chancen stehen gut, dass sich einige dieser Prognosen bis Ende 2020 bewahrheiten und andere als abwegig belächelt werden. Aber wenn es um den Aktienmarkt geht, gibt es wirklich nur eine Garantie, die man kennen muss: Große Unternehmen zu kaufen und über einen langen Zeitraum zu halten, ist ein gutes Rezept, um Geld zu verdienen.

Wie bereits erwähnt, wurde trotz 37 Börsenkorrekturen im S&P 500 seit Anfang 1950 jede einzelne Korrektur durch eine Rallye vollständig wieder ausgeglichen. Dabei dauert es bei mehr als der Hälfte aller Börsenkorrekturen nur wenige Monate, um einen Tiefpunkt zu finden, und führt nicht lange danach zu neuen Höchstständen. Mit anderen Worten: Wenn man große Unternehmen kauft und über lange Zeiträume an ihnen festhält, sollte man dabei auch Gewinne machen.

