20. Verleihung der German Jewish History Awards

Berlin (ots) - Am Montag, dem 27. Januar 2020, findet um 18.00 Uhr diefeierliche Preisverleihung der German Jewish History Awards, die von derObermayer-Stiftung aus den USA ausgelobt werden, statt. Die Preise werden zumzwanzigsten Mal vergeben. Daher wurden auch drei Jubiläums-Auszeichnungenvergeben. Ort des festlichen Anlasses ist der Plenarsaal des Abgeordnetenhausesvon Berlin. Die Preisverleihung ist Teil der Berliner Parlamentsveranstaltungenzum Internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar. Mit den German JewishHistory Awards der Obermayer-Stiftung werden deutsche Bürgerinnen und Bürger fürihr Engagement zur Bewahrung jüdischer Geschichte und ihren Beitrag zumjüdisch-deutschen Austausch in der Gegenwart geehrt.Die Preisträger sind in diesem Jahr:· Karl-Heinz Nieren (Nordrhein-Westfalen)· Roland Müller (Sachsen)· Norbert Giovannini (Baden-Württemberg)Die Jubiläums-Auszeichnungen gehen an ein Fanprojekt der Sportjugend Berlin undHertha BSC, an das Netzwerk für Demokratische Kultur aus Sachsen und an dasHamburger Geschichtsprojekt "Geschichtomat"Zwei zusätzliche Auszeichnungen für herausragende Leistungen gehen in diesemJahr an:· Sabeth Schmidthals (Berlin) und· Michael Batz (Hamburg)Die Preisverleihung ist presseöffentlich. Anmeldungen bitte unterpressereferat@parlament-berlin.de.Zusätzlicher Hinweis für Medienvertreterinnen und Medienvertreter:Am Montag, dem 27. Januar 2020, findet um 10.30 Uhr im Raum 190 desAbgeordnetenhauses ein Pressefrühstück mit den diesjährigen Preisträgerinnen undPreisträgern statt. Um Anmeldung unter pressereferat@parlament-berlin.de wirdbis zum 24. Januar 2020 gebeten.Hintergrundinformationen zu den diesjährigen Preisträgerinnen und PreisträgernGerman Jewish History Awards 2020· Karl-Heinz Nieren (Nordrhein-Westfalen)Im Jahr 1976 begann Karl-Heinz Nieren in seiner nordrheinwestfälischenHeimatstadt Geilenkirchen, Besuche auf dem jüdischen Friedhof für seineSchulklassen zu organisieren. Die Schülerinnen und Schüler waren schockiert, alssie erfuhren, dass ihre Stadt früher ein Zentrum jüdischer Kultur gewesen war,das von den Nationalsozialisten zerstört wurde. Seit dieser Zeit engagiertNieren sich dafür, diesen Teil der Geschichte wieder ins öffentliche Bewusstseinzu rufen. Er hat zwei akribisch recherchierte Publikationen zur jüdischenBevölkerung Geilenkirchens herausgebracht und mit seinen Recherchen dieGrundlage für die Verlegung von fast 100 Stolpersteinen geschaffen. Nieren istMitgründer der Initiative Erinnern Geilenkirchen, die sich für religiöse undkulturelle Toleranz und gegen Diskriminierung engagiert, und betätigt sichhäufig als Gästeführer für ehemalige jüdische Bürger Geilenkirchens und ihreNachfahren.· Roland Müller (Sachsen)Das Interesse an jüdischer Geschichte und Kultur wurde bei Roland Müller,geboren im südbrandenburgischen Elsterwerda, im Alter von 12 Jahren geweckt,nachdem er eine Brieffreundschaft mit einem jüdischen Mädchen in Warschaubegonnen hatte. Zu seinem Hauptthema entwickelte sich die Geschichte der StadtBreslau (heute das polnische Wroclaw). In seinen zahlreichen Artikeln undBüchern liegt der Fokus stets darauf, herauszuarbeiten, welch wichtige Rolle diejüdische Bevölkerung für das gesellschaftliche Gefüge der Stadt gespielt hatte -und dass Vielfalt und Toleranz die Welt für alle Menschen lebenswerter machen.· Norbert Giovannini (Baden-Württemberg)In den vier Büchern und zahlreichen Artikeln, die Norbert Giovannini im Laufeseiner 30-jährigen Tätigkeit geschrieben hat, widmet er sich unermüdlich derErforschung, Rekonstruktion und öffentlichen Vermittlung der jüdischenVergangenheit Heidelberg. Er hat die Geschichte des jüdischen Lebens in derStadt dokumentiert und von 1996 bis 2016 Besuche von ehemaligen jüdischenBürgern und ihren Nachfahren mit gestaltet. Darüber hinaus hat er Ausstellungenim Heidelberger Rathaus organisiert und an der Erstellung von Gedenktafeln amStandort der alten Synagoge mitgewirkt, auf denen die Namen HunderterHeidelberger Juden eingraviert sind, die in Konzentrations- und Todeslagerdeportiert wurden. Sein neuestes Buch Stille Helfer, das im August erschienenist, handelt von den vielen Heidelberger Bürgern, die jüdischen Mitbürgernwährend der NS-Zeit aktiv und nachhaltig geholfen haben.Jubiläums-Auszeichnungen· Fanprojekt der Sportjugend Berlin und Hertha BSC (Berlin)Aus der eigenen Geschichte lernen ist eine Veranstaltungsreihe, bei der sichFans des Fußballvereins Hertha BSC mit einem unbequemen Aspekt desMannschaftssports auseinandersetzen: Vorurteile und Antisemitismus gestern undheute. Gemeinsame Träger sind das Fanprojekt der Sportjugend Berlin und HerthaBSC. Die beteiligten Hertha-Fans haben unter anderem zur Geschichte und Rollevon Hertha BSC während der NS-Diktatur und zu den Lebenswegen und Schicksalenvergessener jüdischer Vereinsmitglieder recherchiert, die Biographie einesMannschaftsarztes geschrieben, der in Auschwitz ermordet wurde, und eineAusstellung im Berliner Stadtmuseum mit gestaltet. Außerdem setzen sie sichaktiv für ein klares Bekenntnis aller Hertha-BSC-Fans gegen Antisemitismus,Diskriminierung und Intoleranz ein.· Netzwerk für Demokratische Kultur (NDK) (Sachsen)Das 1999 in der ostdeutschen Stadt Wurzen gegründete Netzwerk für DemokratischeKultur engagiert sich für Demokratie und Akzeptanz, um anhaltenderneonazistischer Gewalt etwas entgegenzusetzen. Das Angebot reicht von derUnterstützung lokaler Projekte zur Demokratieförderung über Initiativen fürMenschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund, Vermittlung von geschichtlichemWissen zur Verfolgung der Juden in der NS-Zeit und Schulprojekten bis hin zuöffentlichen Veranstaltungen, bei denen Menschen unterschiedlicher Herkunft undHintergründe zusammenkommen. Mit seinen zehn Mitarbeitenden sowie DutzendenFreiwilligen führt das NDK jedes Jahr 40 bis 50 Projekte und Veranstaltungendurch, bei denen es 5.000 bis 6.000 Menschen aller Alters- undBevölkerungsgruppen erreicht.· Geschichtomat (Hamburg)Der Geschichtomat ist ein Geschichtsprojekt in Hamburg, das Teenagern im Rahmenintensiver Projektwochen jüdische Geschichte und Kultur vermittelt. Dabeierkunden die Schülerinnen und Schüler ihre Nachbarschaft, um sich mithistorischen Persönlichkeiten, Orten und Ereignissen vertraut zu machen. Mitfachlicher und medienpädagogischer Begleitung recherchieren sie, führenInterviews mit Experten und Zeitzeugen, besuchen Museen und Archive, drehen undschneiden ihre eigenen Filme und schreiben begleitende Texte. Ziel ist es, denJugendlichen ein Verständnis von jüdischem Leben und jüdischer Kultur zuvermitteln, das über Holocaust und Verfolgung hinausgeht. Die fertigen Beiträgewerden auf die Website geschichtomat.de hochgeladen. Seit 2013 haben mehr als800 Schülerinnen teilgenommen, und es wurden 200 Videos produziert.Zusätzliche Auszeichnungen· Sabeth Schmidthals (Berlin)Sabeth Schmidthals engagiert sich mit kreativen Lehrmethoden und vielSensibilität und Empathie, um ihre Schülerinnen und Schüler für Hass undAntisemitismus zu sensibilisieren und sie dagegen aktiv werden zu lassen. DieJugendlichen an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Berlin habenüberwiegend einen Migrationshintergrund und stammen häufig aus muslimischenFamilien. Sie ist davon überzeugt, dass man Jugendlichen und ihren persönlichenKonflikten mit Empathie begegnen muss, bevor sie selbst ein Gefühl für das Leidanderer entwickeln können, und ermutigt sie, die Migrationsgeschichten ihrerFamilien zu erzählen. Ihre Lernprojekte sind partizipativ und interaktiv.Schmidthals ist mit ihren Schülerinnen und Schülern schon nach Israel und zuGedenkstätten in Polen, Frankreich und Spanien gereist. Dafür leistet sie nichtnur Überzeugungsarbeit in den Familien und stellt sich dem Kampf mit derdeutschen Bürokratie, sondern bemüht sich auch um eine über die Schulehinausreichende Vernetzung mit anderen Organisationen und Institutionen.· Michael Batz (Hamburg)Ein Gespür für Geschichte(n) gepaart mit akribischem Forschungsdrang: Mit dieserKombination hat der gefeierte Dramaturg und Künstler Michael Batz inzwischenmehr als 20 Dokumentarstücke zu Facetten der NS-Vergangenheit seiner HeimatstadtHamburg entwickelt. In seinen Produktionen lässt er historische Personen mitihren eigenen Worten aus Originalprotokollen auftreten. Themen sindbeispielsweise die Versteigerung jüdischen Eigentums in Hamburg, die Ermordungvon Kindern auf Hamburger Krankenstationen oder der Einsatz von Frauen ausAuschwitz als Zwangsarbeiterinnen in der Stadt. Die stets gut besuchtenAufführungen finden alljährlich anlässlich des Holocaust-Gedenktags am 27.Januar statt. Sondervorstellungen für Schulklassen ziehen regelmäßig um die 800junge Menschen an.