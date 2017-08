Mainz (ots) -Am Donnerstag, 31. August 2017, dem 20. Todestag von Diana,erinnert im ZDF ein "Leute heute spezial" an die "Prinzessin derHerzen". ZDFinfo präsentiert zudem in Erstausstrahlung diezweiteilige britische Produktion "Dianas Tod - Sieben Tage, die dieWelt bewegten"."Leute heute spezial" mit Moderatorin Karen Webb blickt amDonnerstag, 31. August 2017, 17.45 Uhr, im ZDF zurück auf "Leben,Liebe und Leid" von Diana und zeigt, wie ihre Söhne William und Harryihr Vermächtnis weiterführen. Live-Schalten nach London und Beiträgeüber die Veränderungen im Königshaus seit Dianas Tod sowie über dasNachwirken der Prinzessin als Stilikone komplettieren dieLive-Sendung.ZDFinfo sendet am Donnerstag, 31. August 2017, 20.15 Uhr, erstmalsden Doku-Zweiteiler "Dianas Tod - Sieben Tage, die die Weltbewegten". Der erste Teil "Königreich unter Schock" bietet Interviewsmit Familienmitgliedern, engen Freunden, Politikern und Journalisten,die zum Teil zum ersten Mal vor einer TV-Kamera über ihreErinnerungen an die Woche von Dianas Unfalltod bis zu ihrerBeisetzung sprechen.Ab 21.00 Uhr geht der zweite Teil der Doku, "Monarchie in Gefahr",Dianas außergewöhnlicher Wirkung auf Menschen in aller Welt nach,bietet emotionale Einblicke in das Privatleben der königlichenFamilie und berichtet über deren Umgang mit der schwierigenSituation.Im Anschluss an die Erstausstrahlung sendet ZDFinfo ab 21.45 Uhrnoch einmal die "ZDFzeit"-Doku "Dianas Vermächtnis - Das Geheimnisder unglücklichen Prinzessin", die Dianas Leben und Leiden mit Hilfejener Menschen rekonstruiert, denen sie sich anvertraute.https://zdf.de/nachrichten/leute-heutehttps://ZDFinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dianastodPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell